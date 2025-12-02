Nejlepší spořicí účty v prosinci. Porovnali jsme, kolik dostanete

Jak dostat ze spoření maximum? Spojte vyšší úrok s příspěvkem od státu
26. 11. 2025 | Petr Kielar | 1 komentář
K maximálnímu výnosu vám pomůže správná kombinace stavebního spoření a spořicího účtu. Dokáže přinést několik stokorun navíc.
Nejlepší spořicí účty i v prosinci začínají čtyřkou. Banky zatím nezměnily jejich úrokové sazby ani další podmínky oproti listopadu.
Žebříček podle výše úrokové sazby vede Partners banka díky tomu, že přidá jeden procentní bod navíc (aktuálně celkem 4,06 % ročně) těm, kdo doporučí nového klienta nebo při založení účtu využijí kód od dosavadního klienta. Dosavadní klient získá za každého nováčka zvýhodněný úrok na jeden kalendářní měsíc pro vklady do půl milionu korun, nový klient na tři měsíce.
Nejvyšší úrok bez doporučování má nadále mBank. Na mSpořicím účtu Plus nabízí akční sazbu 4,01 % bez stropu na výši vkladu. Po první tři kalendářní měsíce od založení účtu (včetně měsíce založení) získají akční úrok všichni zájemci. Od čtvrtého měsíce ho dostanou jen lidé, kterým na běžný účet v mBank v předchozím měsíci přišlo v součtu alespoň 15 tisíc korun a zároveň aspoň pětkrát zaplatili kartou.
Kdo si mSpořicí účet Plus v mBank založil hned v září, musel tedy během listopadu poprvé splnit podmínky, aby na vyšší úrok dosáhl i v prosinci. Bonusová sazba je jeden procentní bod navíc k základu (mSpořicí účet), její aktuální výši 4,01 % banka garantuje přinejmenším do 8. ledna.
Úrok 4 % ročně stále drží Raiffeisenbank, jako jediná ho letos ani na chvíli nesnížila. Podmínkou je alespoň deset plateb kartou za měsíc. Strop je půl milionu korun – případná část vkladu nad tento limit se úročí buď méně, nebo vůbec (záleží na typu běžného účtu).
Na rovná čtyři procenta lákají také ČSOB a Creditas, podmínkou je však pravidelné investování (v případě ČSOB stačí limit splnit i díky penzijnímu nebo stavebnímu spoření). Podmínky a limity popisujeme v tabulce, za poslední týdny se v nich nic nezměnilo. Pozor jen na to, že ČSOB od začátku listopadu snížila úrok bez bonusu za investování: teď dává maximálně 3 % místo dřívějších 3,25 %.
Základní úrokové sazby České národní banky (ČNB), od nichž se odvíjejí i úroky na spořicích účtech v jednotlivých bankách, zůstávají už několik měsíců na stejné úrovni.
Radní ČNB naposledy snížili sazby od 9. května – na posledních čtyřech zasedáních už ne. Ekonomové se shodují, že je nesníží ani na nejbližším zasedání 18. prosince. Základní sazby by podle nich mohly i v následujících měsících zůstat stabilní, nicméně klíčová mohou být čísla o inflaci za leden 2026, která budeme znát v únoru.
Spořicí účty k 1. prosinci 2025
Banka
Název účtu
|Maximální úrok (p.a.)
|Omezení, podmínky
Bonus za doporučení
4,06 %
|Jen jako odměna za doporučení nového klienta (na jeden kalendářní měsíc) nebo pro nové klienty s kódem od dosavadního klienta (na tři kalendářní měsíce). Pro vklady do půl milionu.
mSpořicí účet Plus
4,01 %
|První tři měsíce bez podmínek. Od čtvrtého měsíce je podmínkou, že jste v předchozím měsíci nejméně pětkrát zaplatili kartou a zároveň vám přišlo na běžný účet v součtu alespoň 15 000 Kč (druhá podmínka neplatí pro klienty od 15 do 18 let). Bez stropu na výši vkladu.
Bonusový spoř. účet
4 %
|Pro vklady do půl milionu. Podmínkou je aspoň deset plateb kartou za měsíc. S Aktivním a Exkluzivním účtem se úročí i vklady od půl milionu do milionu (3,2 %), s Exkluzivním také od jednoho do pěti milionů (3 %).
Spořicí účet+
|4 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice – aspoň 1500 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu; část nad půl milionu se úročí 1 %.
Spoření s bonusem
|4 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice, penzijko nebo stavebko – aspoň 1500 Kč měsíčně (s prémiovým účtem 4000 Kč). Zároveň musíte aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet vám přijít v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Úrok 4 % pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu). Od čtvrt milionu do milionu je úrok 2,25 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu. Kdo současně investuje do podílových fondů nejméně 30 000 Kč a sjedná si produkt Duo Profit, získá na spořicím účtu sazbu 4,5 % pro vklady rovnající se výši investic, maximálně však do 250 tisíc a nejdéle na jeden rok.
Spořicí účet
|3,8 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice nebo penzijko aspoň 2000 Kč měsíčně. Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George. Týká se vkladů do 400 000 Kč.
Spoření bez limitů
|3,6 %
|Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. Výhoda: úroky se připisují každý den, ne až na konci měsíce.
Skvělý účet Hit
|3,58 %
|Hlavně pro nové vklady (nových i dosavadních klientů) při založení účtu od 15. září. Bez stropu na výši vkladu. Banka může do akce zařadit i starší klienty se spoř. účty Výhoda+ a Jarní Skvělý účet.
Spoř. účet s bonusem
3,5 %
|Pro vklady do milionu. Podmínkou je, že si stávající klient převede na spořicí účet alespoň 100 000 Kč v jedné platbě z jiné banky. Zároveň si bonus musí aktivovat v aplikaci KB+. Noví klienti, kteří dosud neměli v KB tarif (běžný účet) a založí si ho společně se spořením, dosáhnou na bonus automaticky i pro nižší vklad.
Skvělý účet
|3,33 %
|Pro lidi, kteří se od 20. května do 14. září stali novými klienty. Sazba 3,33 % jen při zůstatku nad 600 tisíc (pro celý vklad). Při zůstatku od 300 do 600 tisíc je sazba 2,38 %, při nižším zůstatku jen 2,01 %.
Fio konto
3,25 %
|Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.
SÚ k plánu Ultra
|3,24 %
|Podmínkou je placený tarif Ultra s paušálem 1100 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
Akce k novému běžnému účtu
|3,15 %
|Pouze pro nové klienty (od ledna 2025). Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc – pak je sazba 2 %. Když na běžný účet přijde v součtu aspoň 20 000 Kč měsíčně nebo investujete aspoň 2000 Kč měsíčně, získáte bonus 1,15 % a celková sazba tak stoupne na 3,15 %.
Spořicí účet
3,06 %
|Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U balíčků Pro dva a Pro rodinu je plný úrok i bez plateb kartou.
Skvělý účet
3,03 %
|Pro dosavadní vklady klientů, kteří nedosáhnou na některou z výše uvedených variant. Sazba 3,03 % do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc.
mSpořicí účet
3,01 %
|Bez stropu a dalších podmínek.
mSpoření
3,01 %
|Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém se úročí 100 000 Kč (případná část nad limit jen 0,01 %). Celkový vklad lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně.
Max spořicí účet
3 %
|Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 2,8 %.
Spořicí účet+
3 %
|Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 1 %. Kdo v předchozím měsíci investoval aspoň 1500 Kč, získá bonus 1 % do půl milionu a dosáhne tak na 4 %.
Spoření s bonusem
|3 %
|Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a na běžný účet přijde v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 1,25 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu.
SÚ k plánu Metal
|2,95 %
|Podmínkou je placený tarif Metal s paušálem 350 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
Gold Plus
2,9 %
|Bez stropu. Podmínkou je prémiový běžný účet Gold. Ten je bez měsíčního paušálu, když máte na všech účtech či investicích v Monetě aspoň milion korun; jinak stojí 169 Kč měsíčně při příjmu na účet aspoň 35 000 Kč měsíčně; případně paušál 469 Kč při nesplnění podmínek.
Fio spořicí účet
|2,7 %
|Bez stropu. Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně dvakrát za kalendářní měsíc.
Spořicí účet
|2,7 %
|Pro vklady do půl milionu, když aspoň 5x za měsíc zaplatíte kartou a zároveň vám přijde na běžný účet v součtu aspoň 25 000 Kč měsíčně. Pro vklady do 300 tisíc, když aspoň pětkrát zaplatíte kartou.
Spoření H
|2,6 %
|Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %.
Komfort, Exclusive
|2,5 %
|Jen pro klienty s tarify Komfort nebo Exclusive (běžné účty s paušálem 89 Kč nebo 169 Kč měsíčně) nebo s prémiovým účtem („extra služba Premium“). Pro vklady do 200 000 Kč. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).
Spořicí účet
2,4 %
|Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Bez stropu. Výpovědní lhůta je jeden den.
SÚ k plánu Premium
|2,06 %
|Podmínkou je placený tarif Premium s paušálem 220 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
eMax Plus
2,01 %
|Jen pro dosavadní klienty. Strop je 500 000 Kč, při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %. Zájemci si mohli založit až čtyři účty a zvýšit tak celkový vklad na dva miliony.
Spořicí účet Save
|2 %
|Pro vklady do 500 000 Kč, část nad limit se neúročí.
Spořicí účet
2 %
|Podmínkou je mít ve skupině ČS uloženo v součtu aspoň milion korun (vklady, investice, penzijko) nebo pravidelně investovat od 500 do 1999 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření). Pro vklady do 400 000 Kč. Jen s Plus účtem a při používání George.
SÚ tarif Standard
|1,75 %
|Pro vklady do 200 000 Kč přes aplikaci KB+ s běžným účtem Standard (paušál 39 Kč měsíčně). Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).
Standard a Plus
|1,48 %
|Bez stropu, úroky se připisují denně.
SÚ, tarif Start
|1,25 %
|Pro vklady do 200 000 Kč přes aplikaci KB+ s bezplatným tarifem Start nebo bez běžného účtu. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).
Spořicí účet
|0,75 %
|Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George a nemají ve skupině ČS uloženo aspoň milion korun nebo neinvestují aspoň 500 Kč měsíčně (počítá se i penzijko).
Spořicí účet
|0,2 %
|Pro klienty bez Plus účtu (a pro klienty s Plus účtem, kteří nepoužívají George).
Spoř. konto Bonus
|0,1 %
|Pro vklady do 200 000 Kč bez nové aplikace KB+. S pravidelnou investicí do podílových fondů aspoň 1500 Kč měsíčně lze zvýšit úrok na spořicím účtu na 1 %.
|Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz
Kromě běžně dostupných nabídek v naší tabulce můžete u některých bank narazit i na individuální neveřejné sazby, typicky pro VIP klienty nebo jako takzvanou retenční nabídku (když pohrozíte, že své úspory přesunete jinam). Ani pak se ale výrazněji nepřiblíží nejlepším účtům se čtyřkou na začátku.
Úrok blížící se nejlepším spořicím účtům – aktuálně 3,8 % ročně – nabízí Inbank. V jejím případě sice nejde o spořicí účet, z něhož si můžete úspory kdykoliv vybrat, ale o termínovaný vklad, kde se zavazujete, že na peníze po určitou dobu nesáhnete. Krátká doba takového závazku – tři měsíce – se nicméně blíží spořicím účtům, navíc oproti nim přináší garanci, že sazba se po celou dobu vkladu nezmění. Nabídka je jen pro nové klienty, kteří dosud s touto bankou nespořili.
Až sedm procent ročně můžete získat v UniCredit Bank, když si sjednáte produkt nazvaný Duet Plus. Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investic do podílových fondů. Pro nejvyšší úročení termínovaného vkladu (7 % ročně na tři nebo šest měsíců) je potřeba, abyste zároveň investovali stejnou částku do některého z fondů. V součtu musí jít alespoň o 60 tisíc korun – tedy nejméně 30 tisíc na termínovaný vklad a 30 tisíc na investice.
Vyšší úrok než v bankách můžete stále dostat na spořicím účtu u družstevní záložny Artesa. Sazbu 4,25 % ročně nabízí bez stropu na výši vkladu. Účet si lze založit jen osobně na pobočce v Praze nebo v Ostravě. Ze zákona je tu však omezující pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Aktuální hodnotu členského vkladu můžete dostat zpátky, když spořicí účet zrušíte, na výplatu členského vkladu si ale počkáte nejméně do poloviny následujícího kalendářního roku – odvíjí se to od schválení řádné účetní závěrky za účetní období.
Zákonné pojištění vkladů – stoprocentní náhrada do sedmi dnů od platební neschopnosti – se u bank i záložen vztahuje do limitu 100 tisíc eur, tedy přibližně dva a půl milionu korun. Sčítají se všechny vklady klienta na různých účtech ve stejné bance nebo záložně.
Nejlepší spořicí účty teď dokážou nejen ochránit před inflací, ale přidají i něco navíc. Pro představu zatím poslední známá čísla: Spotřebitelské ceny byly letos v říjnu vyšší o 2,5 % než před rokem. Meziměsíčně v říjnu stouply o 0,5 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních dvanáct měsíců proti průměru předchozích dvanácti měsíců byla v říjnu 2,6 %.
V listopadu zveřejněná prognóza České národní banky očekává, že roční inflace letos dosáhne 2,5 %, v příštím roce klesne na 2,2 % a v roce 2027 pak bude 2,5 %.
Investování prostřednictvím fondů v Česku postupně nabírá na obrátkách. A stejně tak financování firem skrze emise dluhopisů. Ne vždy se ale všechno povede a většinou to odskáčou investoři, což ukazují i aktuální problémy skupiny RSBC. Na co si tedy dát u fondů pozor, abychom nenaletěli a nepřišli o peníze? Je to v podstatě taková „svatá trojice“ – důvěryhodnost, náklady a výnosy. A také je potřeba zachovat chladnou hlavu.
