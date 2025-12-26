Dostali jste k Vánocům peníze? Poradíme, kam je nejlíp uložit

Našli jste pod stromečkem obálku s hotovostí? Možná si hned něco koupíte. Tady máme přehled, jak jsou na přelomu roku otevřené obchody. A tady rady, na jaké e-shopy si dát pozor.
Ale třeba jde o peníze, které použijete až za pár týdnů nebo měsíců. Nebo dokonce o peníze navíc, které v nejbližších letech nejspíš nebudete potřebovat a rádi byste je uchránili před inflací, v ideálním případě i výrazněji rozmnožili.
Máme pro vás seznam základních možností, kam na kratší nebo delší dobu uložit peníze.
Běžný účet v bance
Mít úspory v bance je bezpečnější než doma pod polštářem – když nevěříte všemu, co vám někdo neznámý volá nebo píše.
Peníze v bance kryje pojištění vkladů – i kdyby zkrachovala, dostanete prakticky automaticky (ze zákona) zpátky sto procent vkladů až do limitu sto tisíc eur (přes 2,4 milionu korun), a to do sedmi pracovních dnů.
Běžný účet v bance – ten, na který vám nejspíš chodí výplata a ke kterému máte platební kartu – dnes žádná banka neúročí. Peníze, které na něm máte, tak postupně požírá inflace. Ta se sice vrátila na úroveň „jen“ kolem dvou a půl procenta ročně, přesto: z každých deseti tisíc uložených na účtu může za rok ukousnout 250 korun.
Proto je lepší nechávat si na běžném účtu vždycky jen o trochu víc, než budete v nejbližších dnech potřebovat pro placení – ať už kartou v obchodě, nebo přímo převodem z účtu.
Spořicí účet
Peníze, které dočasně nepotřebujete, ale myslíte si, že je budete v relativně blízké době potřebovat, se vyplatí uložit přinejmenším na spořicí účet. Můžete si z něj kdykoliv vybírat, kolik potřebujete, nebo na něj naopak průběžně přidávat.
Nemusíte se spokojit jen s tím, co nabízí stejná banka, u které máte běžný účet. Spořicí účet si snadno založíte i u konkurence. Nemusíte ani na pobočku – jde to jednoduše a rychle přes internet.
Následující tabulka ukazuje, kde teď můžete dostat nejvyšší úrok. Ve většině bank je k němu potřeba splnit nějaké podmínky, ale často se dají splnit jednoduše – třeba párkrát na začátku měsíce zaplatit kartou (za cokoliv a v jakékoliv výši).
Nejlepší spořicí účty k 24. prosinci 2025
Banka
Název účtu
|Maximální úrok (p.a.)
|Omezení, podmínky
Partners banka
Bonus za doporučení
4,06 %
|Jen jako odměna za doporučení nového klienta (na jeden kalendářní měsíc) nebo pro nové klienty s kódem od dosavadního klienta (na tři kalendářní měsíce). Pro vklady do půl milionu.
mBank
mSpořicí účet Plus
4,01 %
|První tři měsíce bez podmínek. Od čtvrtého měsíce je podmínkou, že jste v předchozím měsíci nejméně pětkrát zaplatili kartou a zároveň vám přišlo na běžný účet v součtu alespoň 15 000 Kč (druhá podmínka neplatí pro klienty od 15 do 18 let).
Do 8. ledna bez stropu na výši vkladu. Od 9. ledna zůstane 4,01 % pro zůstatky do půl milionu korun. Pro část vkladu od půl do tří milionů bude 3,61 %, nad tři miliony 3,21 %.
Raiffeisenbank
Bonusový spoř. účet
4 %
|Pro vklady do půl milionu. Podmínkou je aspoň deset plateb kartou za měsíc. S Aktivním a Exkluzivním účtem se úročí i vklady od půl milionu do milionu (3,2 %, od ledna 3 %), s Exkluzivním také od jednoho do pěti milionů (3 %).
Banka Creditas
Spořicí účet+
|4 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice – do konce roku aspoň 1500 Kč měsíčně, od ledna aspoň 3000 Kč měsíčně. Úrok 4 % pro vklady do půl milionu; část nad půl milionu se úročí 1 %.
ČSOB
Spoření s bonusem
|4 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice, penzijko nebo stavebko – aspoň 1500 Kč měsíčně (s prémiovým účtem 4000 Kč). Zároveň musíte aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet vám přijít v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let).
Do 7. ledna: Úrok 4 % pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu). Od čtvrt milionu do milionu je úrok 2,25 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu.
Od 8.ledna: Úrok 3,8 % pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu). Od čtvrt milionu do milionu je úrok 2 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu.
Česká spořitelna
Spořicí účet
|3,8 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice nebo penzijko aspoň 2000 Kč měsíčně. Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George. Týká se vkladů do 400 000 Kč.
VÚB
Spoření bez limitů
|3,6 %
|Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. Výhoda: úroky se připisují každý den, ne až na konci měsíce.
Komerční banka
Spoř. účet s bonusem
3,5 %
|Pro vklady do milionu. Podmínkou je, že si stávající klient převede na spořicí účet alespoň 100 000 Kč v jedné platbě z jiné banky. Zároveň si bonus musí aktivovat v aplikaci KB+. Noví klienti, kteří dosud neměli v KB tarif (běžný účet) a založí si ho společně se spořením, dosáhnou na bonus automaticky i pro nižší vklad.
Banka Creditas
Spořicí účet+
|3,5 %
|Od ledna 2026. Podmínkou jsou pravidelné investice od 1500 do 2999 Kč měsíčně.
Úrok 3,5 % pro vklady do půl milionu; část nad půl milionu se úročí 1 %.
Při investování aspoň 3000 Kč měsíčně je úrok 4 %.
Fio banka
Fio konto
3,25 %
|Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.
Revolut
SÚ k plánu Ultra
|3,24 %
|Podmínkou je placený tarif Ultra s paušálem 1100 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
Trinity Bank
Skvělý účet
|3,21 %
|Jen pro nové klienty od 8. prosince nebo pro ty, kteří se stali klienty od 20. 5. do 14. 9. 2025. Sazba 3,21 %, pokud mají na spořicím účtu nad 600 000 Kč (sazbou 3,21 % se pak úročí celý zůstatek, tedy včetně částky do 600 000 Kč). Při zůstatku nad 300 000 Kč do 600 000 Kč je sazba na celý vklad 2,38 %, při nižším zůstatku jen 2,01 %.
UniCredit Bank
Akce k novému běžnému účtu
|3,15 %
|Pouze pro nové klienty (od ledna 2025). Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc – pak je sazba 2 %. Když na běžný účet přijde v součtu aspoň 20 000 Kč měsíčně nebo investujete aspoň 2000 Kč měsíčně, získáte bonus 1,15 % a celková sazba tak stoupne na 3,15 %.
Partners banka
Spořicí účet
3,06 %
|Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U balíčků Pro dva a Pro rodinu je plný úrok i bez plateb kartou.
Trinity Bank
Skvělý účet
3,03 %
|Pro dosavadní vklady klientů, kteří nedosáhnou na některou z výše uvedených variant. Sazba 3,03 % do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc.
mBank
mSpořicí účet
3,01 %
|Bez stropu a dalších podmínek.
mBank
mSpoření
3,01 %
|Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém se úročí 100 000 Kč (případná část nad limit jen 0,01 %). Celkový vklad lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně.
Banka Creditas
Max spořicí účet
3 %
|Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 2,8 %.
Banka Creditas
Spořicí účet+
3 %
|Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 1 %. Kdo v předchozím měsíci investoval aspoň 1500 Kč, získá bonus 1 % do půl milionu a dosáhne tak na 4 %.
ČSOB
Spoření s bonusem
|3 %
|Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a na běžný účet přijde v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 1,25 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu.
Od 8. ledna klesne maximální úrok na 2,75 %, ve druhém pásmu na 1 %.
Nejlepší spořicí účty letos dokázaly uchránit úspory před inflací a ještě vydělat něco navíc. Pravděpodobně to zvládnou přinejmenším i v nejbližších měsících. Malé vklady se sice za měsíc rozmnoží jen o pár korun, přesto: je to pořád lepší než nula – a navíc máte úspory hezky stranou, líp chráněné jak před zloději (třeba při ztrátě karty), tak před vámi samotnými.
Termínovaný vklad
U termínovaných vkladů se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původně sjednaný úrok nezmění po celou dobu vkladu. Tím se liší od spořicích účtů – z nich si peníze můžete vybrat kdykoliv, ale banka zase může skoro kdykoliv změnit úročení.
V době, kdy úroky na trhu klesají, může být termínovaný vklad šancí, jak si udržet vyšší sazby déle než na spořicích účtech. Jenže: úroky na spořicích účtech už přes půl roku až na výjimky dál neklesají. S velkou pravděpodobností se na tom nic nezmění ani v prvních měsících roku 2026.
Aktuálně tedy nedává příliš smysl zavazovat se, že na peníze po určitou dobu nesáhnete, když za to banky nedají víc než na spořicích účtech. Úroky na nejlepších spořicích účtech začínají čtyřkou, zatímco termínované vklady nabízejí maximálně 3,5 %, v jednom případě můžete dostat 3,8 %.
Termínované vklady přesto mohou být alternativou pro lidi, kteří si nechtějí každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu (určitý počet plateb kartou a podobně). U termínovaných vkladů je podmínka jediná: nevybrat si peníze předčasně. Mezi bankami jsou velké rozdíly a proto se vyplatí předem prozkoumat konkrétní pravidla. Některé banky předčasný výběr neumožňují vůbec, jiné při něm jen nepřipíšou úroky, některé vám naúčtují i sankci. Podrobný přehled podmínek jsme přinesli v loňském článku.
Většina spořicích účtů má nízký strop pro solidní úročení: řádově jde o nižší stovky tisíc korun, vyšší vklady se obvykle neúročí – i když najdeme výjimky. Oproti tomu u termínovaných vkladů jsou stropy vyšší (řádově v milionech) nebo žádné. Je dobré myslet jen na limit pro zákonné pojištění vkladů (přes 2,4 milionu korun). Limit se počítá pro všechny vklady (běžné účty, spořicí účty i termínované vklady) jednoho klienta ve stejné bance.
Jestli uvažujete o termínovaném vkladu, tady je přehled, kam se podívat:
Nejlepší termínované vklady na tři měsíce
|Banka
|Úrok (p.a.)
|Omezení
|Inbank
|3,8 %
|Sazba 3,8 % pro nové klienty, kteří dosud s Inbank nespořili. Pro ostatní je 3,4 %. Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony.
|Fio banka
|3,2 %
|Minimální vklad je 3000 Kč.
|Air Bank
|3,2 %
|Minimální vklad je 30 000 Kč.
|Moneta Money Bank
|3,2 %
|Minimální vklad je 15 000 Kč.
|Banka Creditas
|3 %
|Minimální vklad je 5000 Kč (Creditas) nebo 100 000 Kč (bývalá Max banka).
|UniCredit Bank
|3 %
|Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se vklady do deseti milionů.
|J&T Banka
|2,6 %
|Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc.
|Komerční banka
|2,5 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do deseti milionů (část nad limit jen 0,01 %).
|Ostatní banky nabízejí pod 2,5 %, nebo tříměsíční vklad vůbec nenabízejí. Tabulka obsahuje jen klasické termínované vklady, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty.
Nejlepší termínované vklady na šest měsíců
|Banka
|Úrok (p.a.)
|Omezení
|Inbank
|3,5 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony.
|Moneta Money Bank
|3,2 %
|Minimální vklad je 15 000 Kč.
|UniCredit Bank
|3,2 %
|Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se maximálně deset milionů.
|Banka Creditas
|3,1 %
|Minimální vklad je 5000 Kč (Creditas) nebo 100 000 Kč (bývalá Max banka).
|Air Bank
|3 %
|Minimální vklad je 30 000 Kč.
|Fio banka
|2,7 %
|Minimální vklad je 3000 Kč.
|Oberbank
|2,6 %
|Minimální vklad je 100 000 Kč.
|J&T Banka
|2,6 %
|Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc.
|Komerční banka
|2,5 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do deseti milionů (část nad limit jen 0,01 %).
|ČSOB
|2,5 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony.
|Ostatní banky nabízejí pod 2,5 %, nebo půlroční vklad vůbec nenabízejí. Tabulka obsahuje jen klasické termínované vklady, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty.
Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok
|Banka
|Úrok (p.a.)
|Omezení
|Inbank
|3,5 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony.
|Moneta Money Bank
|3,4 %
|Minimální vklad je 15 000 Kč.
|Banka Creditas
|3,3 %
|Minimální vklad je 5000 Kč (Creditas) nebo 100 000 Kč (bývalá Max banka).
|UniCredit Bank
|3,3 %
|Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se maximálně deset milionů. Sazba 3,3 % jen pro vklad nad milion korun (úročí se celý zůstatek), pro nižší vklad 3,2 %.
|J&T Banka
|3,3 %
|Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc.
|Komerční banka
|3 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do deseti milionů (část nad limit jen 0,01 %).
|Air Bank
|3 %
|Minimální vklad je 30 000 Kč.
|Fio banka
|2,7 %
|Minimální vklad je 3000 Kč.
|Oberbank
|2,6 %
|Minimální vklad je 100 000 Kč.
|Další banky nabízejí méně než 2,6 %.
Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na dva roky
|Banka
|Úrok (p.a.)
|Omezení
|J&T Banka
|3,4 %
|Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc.
|Inbank
|3 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony.
|Oberbank
|2,9 %
|Jde o vklad na rok a půl (18 měsíců). Prvních šest měsíců se bude vklad úročit 1 % p.a., dalších šest měsíců 3,1 % p.a. a posledních šest měsíců 4,6 %. p.a. Banka připíše úrok vždy na konci kalendářního roku, po připsání se dál úročí. Zbylý úrok připíše na konci spoření, tedy za 18 měsíců od založení. Při založení na konci prosince bude výsledná sazba přibližně 2,9 % p.a.
|Banka Creditas
|2,7 %
|Minimální vklad je 5000 Kč (Creditas) nebo 100 000 Kč (bývalá Max banka).
|Fio banka
|2,3 %
|Minimální vklad je 3000 Kč.
|ČSOB
|2 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů.
|Další banky mají sazbu pod 2 %, nebo dvouletý vklad vůbec nenabízejí.
Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na tři roky
|Banka
|Úrok (p.a.)
|Omezení
|J&T Banka
|3,45 %
|Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc.
|Fio banka
|2,3 %
|Minimální vklad je 3000 Kč.
|Banka Creditas
|2 %
|Minimální vklad je 5000 Kč (Creditas) nebo 100 000 Kč (bývalá Max banka).
|Další banky mají sazbu pod 2 %, nebo tříletý vklad vůbec nenabízejí.
Stavební spoření
Stavebko je vlastně specifickým druhem termínovaného vkladu – když si peníze nevyberete po dobu šesti let, dostanete navíc i státní příspěvek. Ten bohužel po dalších škrtech dělá jen maximálně tisíc korun ročně (pět procent z naspořené částky do dvaceti tisíc korun).
Výhodou může být, že úroková sazba spoření je na rozdíl od spořicích účtů pevná, tedy neměnná po dobu šesti let. To ale zároveň znamená, že se nezvýší ani v situaci, kdy úroky na spořicích účtech a nově založených termínovaných vkladech začnou výrazněji stoupat.
K optimálnímu výnosu stavebka je potřeba ukládat kolem 20 tisíc korun ročně (1700 korun měsíčně). Tady máme porovnání, co nabízejí jednotlivé spořitelny v prosinci. „Kdybychom chtěli stejného výsledku po zdanění dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 5,105 % po celou dobu šesti let,“ říká k nejlepší nabídce Petr Kielar, provozovatel webu Stavebky.cz. Naspořené peníze pak lze použít na cokoliv – vůbec to nemusí souviset s bydlením.
Máme i tip, jak si výnos vylepšit díky správné kombinaci stavebního spoření a spořicího účtu. Vychází z toho, že celou roční částku vám stačí uložit na účet stavebního spoření až těsně před koncem roku – státní příspěvek bude stejně vysoký, jako když si budete na stavebko ukládat průběžně během roku. Podrobně: Jak dostat ze spoření maximum
Výhodou stavebního spoření může být snadný přístup k levnému úvěru. Ve smlouvě o spoření musí být od začátku uvedena pevná úroková sazba, za kterou zájemce získá řádný úvěr – ta může být maximálně o tři procenta vyšší, než je úrok na spoření.
Protiinflační dluhopisy
Bojíte se, že znovu přijde vysoká inflace, které se zdaleka nevyrovnají ani nejlepší spořicí účty, termínované vklady nebo stavebko? Pokud je pro vás prioritou udržení dosavadní hodnoty (kupní síly) vašich úspor a vzdáte se šance vydělat něco navíc (nad inflaci), můžete si počkat na návrat protiinflačních dluhopisů od státu.
Kdo si je koupil při poslední emisi před Vánoci 2021, ochránily ho před nečekaně vysokým růstem inflace v letech 2022 (přes 15 %) a 2023 (téměř 11 %).
Nová vláda chce znovu nabídnout spořicí dluhopisy pro domácnosti. Ministryně financí Alena Schillerová však zatím nepotvrdila, že na výběr bude i protiinflační varianta.
Penzijní spoření, DIP
Jestli hotovost od Ježíška nutně nepotřebujete, můžete si díky ní snížit daně a zvýšit šanci na lepší důchod. Na penzijní spoření (doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění) smíte v prosinci vložit víc, než tam každý měsíc posíláte. Díky jednorázovému navýšení můžete využít daňové odpočty na maximum. Poradíme, jak na to.
Takový mimořádný příspěvek si ale musíte s penzijní společností předem sjednat. Služba se jmenuje různě: například daňový automat, příspěvek na míru, daňová optimalizace a podobně. Podmínky a termíny jednotlivých penzijních společností se liší – ale v zásadě platí, že jestli jste si tuhle možnost nedomluvili dříve, do konce roku už to nestihnete.
Víc možností, jak zhodnotit úspory na stáří, nabízí dlouhodobý investiční produkt (DIP). Stát vám přispěje formou odpočtu od základu daně. Nezáleží na tom, jestli jste během roku investovali pravidelně, postupně, nebo až jednorázově na konci prosince. Daňová úleva se počítá vždy z celkové částky za kalendářní rok. Tady máme podrobný návod, jak DIP funguje.
Investice – podílové fondy, akcie…
Pro začínající investory jsou obvykle nejlepší variantou podílové fondy, ETF a bezpečnější akcie. Vyplatí se podívat i do jiných bank, než u které máte účet. Snadnou možnost sjednat si investice online najdete už v desítce bank. Můžete se podívat i na nebankovní investiční společnosti, především ty s licencí od České národní banky nebo srovnatelnou zahraniční regulací.
Podstatou podílových fondů je diverzifikace, tedy rozložení rizika. Když kupujete přímo jednotlivé akcie, sázíte všechno na jednu nebo na několik málo firem – dáváte všechna vajíčka na jednu hromadu. Naopak prostřednictvím fondu si tisíce drobných investorů koupí desítky nebo stovky různých akcií, k nim přidají třeba i dluhopisy. Pokud jedna investice z tak velkého balíku nedopadne dobře, je to jenom malá část z celkové skládačky.
Podílové fondy se liší podle předpokládaného výnosu (odvážnější investice znamenají i vyšší riziko), podle zaměření na určité obory (například technologie, nemovitosti, komodity), na určité regiony a podobně. Složení fondu vybírá specialista, takzvaný portfolio manažer – a průběžně ho mění podle očekávání dalšího vývoje na trhu. Můžete investovat do mnoha podílových fondů současně – a tím ještě víc rozložit riziko.
Velkou oblibu v posledních letech získala takzvaná ETFka. Je to zkratka pro Exchange Traded Fund (burzovně obchodovaný fond). Fungují na podobném principu jako podílové fondy – také se snažíte rozložit riziko mezi větší množství aktiv. Většinou je ale aktivně neřídí žádný portfolio manažer – jejich hodnota se odvíjí nejčastěji od vývoje některého akciového indexu, vývoje některé komodity nebo třeba i bitcoinu. Proto mluvíme o pasivním řízení, pasivní správě fondu. Díky tomu mají i výrazně nižší poplatky.
Další možností je přímý nákup jednotlivých akcií. Akcie je podíl v konkrétní firmě – a hodnota akcie roste nebo klesá s tím, jak se firmě daří (přesněji: jak její situaci vidí investoři a obchodníci na burze). U některých akcií průběžně dostáváte i podíl na zisku – dividendu.
Když už jste v investicích zkušenější nebo máte celkově víc peněz, otevírají se vám i fondy kvalifikovaných investorů (FKI) zvané taky „fondy pro bohaté“, které mohou (ale nemusí) mít vyšší výnosy než klasické podílové fondy. O tom, jak fungují a na co si dát pozor, máme na Penězích celý seriál.
Doporučujeme i náš bratrský Investičníweb.cz plný aktualit, praktických rad a rozhovorů s lidmi z oboru.
Firemní dluhopisy
Čím dál větší oblibu mezi domácnostmi získávají firemní (nebo též „korporátní“) dluhopisy. Jde o cenné papíry, jejichž prostřednictvím si nějaká společnost půjčuje peníze. Slibuje, že vám jako investorům bude pravidelně vyplácet předem stanovený úrok – takzvaný kupón – a že na konci pochopitelně vrátí i samotnou zapůjčenou částku (jistinu).
Pokud o přímém nákupu takového dluhopisu uvažujete, máme pro vás několik textů, které si nejdřív přečtěte:
Další investice
Hotovost od Ježíška můžete investovat třeba i do bitcoinu nebo dalších kryptoměn, pokud věříte, že na tom vyděláte. Na Penězích najdete pravidelný přehled Týden v kryptu.
Další alternativou jsou investice do komodit – typicky zlata nebo stříbra. Nedávno jsme se ptali expertů: Zlato je nejdražší v historii. Nakoupit, nebo nechat být?
Vysoké zhodnocení přinášejí v Česku i přímé investice do nemovitostí. Na to vám ale obálka od Ježíška nejspíš stačit nebude.
