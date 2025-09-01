Peníze.cz
>
Spoření
>
Spořicí účty
>
Nový král mezi spořicími účty. Konkurenci předběhne o kousíček

Nový král mezi spořicími účty. Konkurenci předběhne o kousíček

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 1. 9. 2025
Nový král mezi spořicími účty. Konkurenci předběhne o kousíček

Zdroj: Pleska / Midjourney

mBank dnes spustila dva nové typy spořicích účtů nazvané jednoduše mSpořicí účet a mSpořicí účet Plus. Druhý z nich nabízí úrokovou sazbu 4,01 % – momentálně nejvyšší na trhu.

Bonusový úrok na mSpořicím účtu Plus získají po první tři měsíce všichni zájemci. Od čtvrtého měsíce na něj dosáhnou jen „aktivní klienti“: takoví, kterým do mBank v předchozích měsíci přijde v součtu alespoň 15 tisíc korun a zároveň aspoň pětkrát zaplatí kartou. Při nesplnění podmínek se spořicí účet neúročí.

„Splnění aktivity“ se bude posuzovat vždy za předchozí měsíc. Pro plusový úrok ve čtvrtém měsíci je tedy potřeba splnit podmínky už ve třetím měsíci. U studentů s účtem #navlastnitriko (15-18 let) stačí splnit jen podmínku pěti plateb kartou.

Úroková sazba 4,01 % platí pro jakoukoli částku bez ohledu na její výši, tedy bez stropu, avizuje mBank.

Základní varianta nového spoření – mSpořicí účet – nabízí úrok 3,01 % ročně bez podmínek a také bez stropu.

mBank i nadále nabízí také dosavadní spořicí účet mSpoření, úrokovou sazbu 3,01 % ročně garantuje nejméně do konce září. Založit si lze až osm takzvaných cílů, u každého z nich se úročí zůstatek do 100 tisíc korun.

Naopak další z dosavadních spořicích účtů – eMax Plus – přestává mBank novým zájemcům nabízet. Klienti, kteří ho mají už z dřívějška, ho mohou dál využívat bez omezení. Úroková sazba je jen 2,01 % ročně do stropu půk milionu korun, každý klient si mohl založit až čtyři takové účty.

Novinka od mBank symbolicky překonává dosud nejlepší trojici bank, které mají spořicí účty se sazbou přesně 4 % ročně: Raiffeisenbank, ČSOB a Creditas. Z této trojice na ni jen v Raiffeisenbank dosáhnou bez podmínky investování. Stačí alespoň desetkrát za měsíc zaplatit kartou. Strop pro úrok 4 % v Raiffeisenbank je půl milionu korun.

V ČSOB i Creditas je k zisku 4 % na spořicím účtu potřeba pravidelné investování nejméně 1500 korun měsíčně, přičemž v ČSOB si vedle investic můžete započítat i penzijní nebo stavební spoření. V ČSOB zároveň musíte aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet vám přijít v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let), úrok 4 % pak dostanete pro vklady do čtvrt milionu korun (s účtem Premium do milionu). V Creditas je strop pro 4% úrok půl milionu. 

Jak se bránit inflaci? Investujte!

Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor.

Chci dobře investovat

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

banky, mBank, spoření, spořicí účty

A tohle už jste četli?

Nejlepší termínované vklady. Žebříčky, kde teď dostanete nejvíc

6. 8. 2025 | Petr Kučera

Nejlepší termínované vklady. Žebříčky, kde teď dostanete nejvíc

Kam se v srpnu podívat, když zvažujete uložit úspory na termínovaný vklad? Porovnali jsme tříměsíční, půlroční, roční a dvouleté varianty.

Kam si skočit pro vyšší úrok? Nejlepší spořicí účty v srpnu

4. 8. 2025 | Petr Kučera

Kam si skočit pro vyšší úrok? Nejlepší spořicí účty v srpnu

Spořicí účet začínající čtyřkou můžete využít i v srpnu. Dokonce už ve třech bankách. Jaké mají podmínky a kolik dostanete jinde? Tady je aktuální porovnání.

Zbyla vám eura? Kolik teď dají banky na spoření v eurech

24. 7. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Zbyla vám eura? Kolik teď dají banky na spoření v eurech

Úroky na spoření v eurech jsou nižší než u korunových vkladů, některé banky takovou možnost ani nenabízejí. Přesto: proč nechávat eura, která dočasně nepotřebujete, na běžném účtu s... celý článek

ČSOB vylepší spořicí účet. Má ale novou podmínku

22. 7. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře

ČSOB vylepší spořicí účet. Má ale novou podmínku

ČSOB od 6. srpna zvýší úrokovou sazbu na spořicím účtu – ale jen klientům, kteří si pravidelně posílají alespoň 1500 korun měsíčně na investice, penzijní spoření nebo stavební spoření... celý článek

Revolut spouští spořicí účet. Porovnání s konkurencí nedopadlo dobře

21. 7. 2025 | Petr Kučera

Revolut spouští spořicí účet. Porovnání s konkurencí nedopadlo dobře

Nový a lepší způsob, jak mohou Češi spořit. To podle oznámení aplikace Revolut přináší její spořicí účet. Podívali jsme se, co opravdu nabízí.

Partners Financial Services
Vše o DIPLETNÍ NADÍLKA