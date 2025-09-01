Nový král mezi spořicími účty. Konkurenci předběhne o kousíček

Nejlepší termínované vklady. Žebříčky, kde teď dostanete nejvíc
6. 8. 2025 | Petr Kučera
Kam se v srpnu podívat, když zvažujete uložit úspory na termínovaný vklad? Porovnali jsme tříměsíční, půlroční, roční a dvouleté varianty.
Zdroj: Pleska / Midjourney
mBank dnes spustila dva nové typy spořicích účtů nazvané jednoduše mSpořicí účet a mSpořicí účet Plus. Druhý z nich nabízí úrokovou sazbu 4,01 % – momentálně nejvyšší na trhu.
Bonusový úrok na mSpořicím účtu Plus získají po první tři měsíce všichni zájemci. Od čtvrtého měsíce na něj dosáhnou jen „aktivní klienti“: takoví, kterým do mBank v předchozích měsíci přijde v součtu alespoň 15 tisíc korun a zároveň aspoň pětkrát zaplatí kartou. Při nesplnění podmínek se spořicí účet neúročí.
„Splnění aktivity“ se bude posuzovat vždy za předchozí měsíc. Pro plusový úrok ve čtvrtém měsíci je tedy potřeba splnit podmínky už ve třetím měsíci. U studentů s účtem #navlastnitriko (15-18 let) stačí splnit jen podmínku pěti plateb kartou.
Úroková sazba 4,01 % platí pro jakoukoli částku bez ohledu na její výši, tedy bez stropu, avizuje mBank.
Základní varianta nového spoření – mSpořicí účet – nabízí úrok 3,01 % ročně bez podmínek a také bez stropu.
mBank i nadále nabízí také dosavadní spořicí účet mSpoření, úrokovou sazbu 3,01 % ročně garantuje nejméně do konce září. Založit si lze až osm takzvaných cílů, u každého z nich se úročí zůstatek do 100 tisíc korun.
Naopak další z dosavadních spořicích účtů – eMax Plus – přestává mBank novým zájemcům nabízet. Klienti, kteří ho mají už z dřívějška, ho mohou dál využívat bez omezení. Úroková sazba je jen 2,01 % ročně do stropu půk milionu korun, každý klient si mohl založit až čtyři takové účty.
Novinka od mBank symbolicky překonává dosud nejlepší trojici bank, které mají spořicí účty se sazbou přesně 4 % ročně: Raiffeisenbank, ČSOB a Creditas. Z této trojice na ni jen v Raiffeisenbank dosáhnou bez podmínky investování. Stačí alespoň desetkrát za měsíc zaplatit kartou. Strop pro úrok 4 % v Raiffeisenbank je půl milionu korun.
V ČSOB i Creditas je k zisku 4 % na spořicím účtu potřeba pravidelné investování nejméně 1500 korun měsíčně, přičemž v ČSOB si vedle investic můžete započítat i penzijní nebo stavební spoření. V ČSOB zároveň musíte aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet vám přijít v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let), úrok 4 % pak dostanete pro vklady do čtvrt milionu korun (s účtem Premium do milionu). V Creditas je strop pro 4% úrok půl milionu.
Jak se bránit inflaci? Investujte!
Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor.
Sdílejte článek, než ho smažem