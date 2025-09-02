Nejlepší spořicí účty v září. Porovnání má nového krále

Peníze.cz
Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 2. 9. 2025
Příjemná zpráva: Úroky na spořicích účtech přestaly klesat – aspoň dočasně. Další banka je dokonce zvyšuje a rozšiřuje tak nabídku spoření se čtyřkou na začátku. Tady je aktuální přehled.
Zdroj: Pleska / Midjourney

Už čtyři banky nabízejí spořicí účet se čtyřkou na začátku. Od začátku září je mezi nimi i mBank, která s úrokovou sazbou 4,01 % na novém mSpořicím účtu Plus symbolicky předběhla dosud nejlepší trojici.

Úrok 4,01 % na mSpořicím účtu Plus získají po první tři měsíce všichni zájemci, a to bez stropu na výši vkladu. Od čtvrtého měsíce se bude úročit jen klientům, kterým na běžný účet v mBank v předchozím měsíci přišlo v součtu alespoň 15 tisíc korun a zároveň aspoň pětkrát zaplatili kartou. U studentů s účtem #navlastnitriko (15-18 let) stačí splnit jen podmínku pěti plateb kartou.

Rovná čtyři procenta bez nutného investování dostanete v Raiffeisenbank, s investováním také v ČSOB a Creditas. Podmínky a limity popisujeme v tabulce, oproti srpnu se u nich nic nezměnilo.

Vedle mBank zvýšila sazby také UniCredit Bank, ovšem jen pro nové klienty (počítají se od letošního ledna). Celkem teď v UniCredit mohou dosáhnout na 3,15 %, v srpnu to byla 3 %.

Air Bank s předstihem ohlásila změnu od 10. září. Klientům napsala, že „úspory bude úročit vyšší sazbou“ – nově 2,7 % místo dosavadních 2,5 %. Jenže zároveň sníží strop: na půl milionu z dosavadního milionu (pro klienty, kteří aspoň pětkrát měsíčně zaplatí kartou a zároveň jim na účet přijde nejméně 25 000 Kč měsíčně), případně na 300 tisíc z dosavadních 500 tisíc (pro klienty, kteří aspoň pětkrát měsíčně zaplatí kartou).

Bankovní rada České národní banky na začátku srpna – stejně jako předtím na konci června – rozhodla, že základní úrokové sazby nesníží. Ani úročení spořicích účtů v jednotlivých bankách se proto v posledních týdnech dál nezhoršilo. Další jednání rady ČNB o sazbách bude 24. září.

Spořicí účty k 1. září 2025

Banka

Název účtu

Maximální úrok (p.a.)Omezení, podmínky

mBank

mSpořicí účet Plus

4,01 %

První tři měsíce bez podmínek. Od čtvrtého měsíce je podmínkou, že jste v předchozím měsíci nejméně pětkrát zaplatili kartou a zároveň vám přišlo na běžný účet v součtu alespoň 15 000 Kč (druhá podmínka neplatí pro klienty od 15 do 18 let). Bez stropu na výši vkladu.

Raiffeisenbank

Bonusový spoř. účet

4 %

Pro vklady do půl milionu. Podmínkou je aspoň deset plateb kartou za měsíc. S Aktivním a Exkluzivním účtem se úročí i vklady od půl milionu do milionu (3,2 %), s Exkluzivním také od jednoho do pěti milionů (3 %). 

Banka Creditas

Spořicí účet+

4 %Podmínkou jsou pravidelné investice – aspoň 1500 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu; část nad půl milionu se úročí 1 %. 

ČSOB

Spoření s bonusem

4 %Podmínkou jsou pravidelné investice, penzijko nebo stavebko – aspoň 1500 Kč měsíčně (s prémiovým účtem 4000 Kč). Zároveň musíte aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet vám přijít v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Úrok 4 % pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu). Od čtvrt milionu do milionu je úrok 1,5 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,5 % do milionu. Kdo současně investuje do podílových fondů nejméně 30 000 Kč a sjedná si produkt Duo Profit, získá na spořicím účtu sazbu 4,75 % pro vklady rovnající se výši investic, maximálně však do 250 tisíc a nejdéle na jeden rok.

Česká spořitelna

Spořicí účet

3,8 %Podmínkou jsou pravidelné investice nebo penzijko aspoň 2000 Kč měsíčně. Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George. Týká se vkladů do 400 000 Kč. 

VÚB

Spoření bez limitů

3,6 %Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. 

Komerční banka

Spoř. účet s bonusem

3,5 %

Pro vklady do 500 000 Kč. Podmínkou je, že si stávající klient převede na spořicí účet alespoň 100 000 Kč v jedné platbě z jiné banky. Zároveň si bonus musí aktivovat v aplikaci KB+. Noví klienti, kteří dosud neměli v KB tarif (běžný účet) a založí si ho společně se spořením, dosáhnou na bonus automaticky i pro nižší vklad. 

Trinity Bank

Skvělý účet

3,33 %

Pro lidi, kteří se letos stali nebo stanou novými klienty. Sazba 3,33 % do 400 tisíc, část nad 400 tisíc se úročí 3,01 %. Při online založení banka garantuje, že úrok neklesne do 20. listopadu.

ČSOB

Spoření s bonusem

3,25 % 

Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a na běžný účet přijde v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 1,5 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,5 % do milionu. 

Fio banka

Fio konto

3,25 %

Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.

Revolut

SÚ k plánu Ultra

3,24 %Podmínkou je placený tarif Ultra s paušálem 1100 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně. 

UniCredit Bank

Akce k novému běžnému účtu

3,15 %Pouze pro nové klienty (od ledna 2025). Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc – pak je sazba 2,1 %. Když na běžný účet přijde v součtu aspoň 20 000 Kč měsíčně nebo investujete aspoň 2000 Kč měsíčně, získáte bonus 1,05 % a celková sazba tak stoupne na 3,15 %.

Partners Banka

Spořicí účet

3,06 %

Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U balíčků Pro dva a Pro rodinu je plný úrok i bez plateb kartou. 

Trinity Bank

Skvělý účet

3,03 %

Pro starší klienty (do konce roku 2024). Sazba 3,03 % do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc. Kdo má ještě starší účet nazvaný Dobrý klient, dostane v pásmu od 400 tisíc do milionu nově jen 1,76 %.

mBank

mSpořicí účet

3,01 %

Bez stropu a dalších podmínek. 

mBank

mSpoření

3,01 %

Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč (při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %). Celkový vklad lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně. 

Banka Creditas

Max spořicí účet

3 % 

Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 2,8 %.

Banka Creditas

Spořicí účet+

3 %

Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 1 %. Kdo v předchozím měsíci investoval aspoň 1500 Kč, získá bonus 1 % do půl milionu a dosáhne tak na 4 %.

Revolut

SÚ k plánu Metal

2,95 %Podmínkou je placený tarif Metal s paušálem 350 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně. 

Moneta Bank

Gold Plus

2,8 %

Bez stropu. Podmínkou je prémiový běžný účet Gold. Ten je bez měsíčního paušálu, když máte na všech účtech či investicích v Monetě aspoň milion korun; jinak stojí 169 Kč měsíčně při příjmu na účet aspoň 35 000 Kč měsíčně; případně paušál 469 Kč při nesplnění podmínek. 

Komerční banka

Komfort, Exclusive

2,75 %Jen pro klienty s tarify Komfort nebo Exclusive (běžné účty s paušálem 89 Kč nebo 169 Kč měsíčně). Pro vklady do 200 000 Kč. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).

Moneta Bank

Spoření H

2,6 %Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %.

Air Bank

Spořicí účet

2,5 %

Pro vklady do milionu, když aspoň 5x za měsíc zaplatíte kartou a zároveň vám přijde na běžný účet v součtu aspoň 25 000 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu, když aspoň pětkrát zaplatíte kartou. Část od půl milionu do milionu se úročí 0,1 %.

Od 10. září stoupne max. úrok na 2,7 %, zároveň však klesne strop na půl milionu z dosavadního milionu, případně na 300 tisíc z dosavadních 500 tisíc.

J&T Banka

Spořicí účet

2,4 %

Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Bez stropu. Výpovědní lhůta je jeden den. 

Fio banka

Fio spořicí účet

2,25 %

Bez stropu. Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně dvakrát za kalendářní měsíc. 

Revolut

SÚ k plánu Premium

2,06 %Podmínkou je placený tarif Premium s paušálem 220 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně. 

mBank

eMax Plus

2,01 %

Jen pro dosavadní klienty. Strop je 500 000 Kč, při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %. Zájemci si mohli založit až čtyři účty a zvýšit tak celkový vklad na dva miliony. 

UniCredit Bank

Spořicí účet Save

2 % Pro vklady do 500 000 Kč, část nad limit se neúročí. 

Česká spořitelna

Spořicí účet

2 %

Podmínkou je mít ve skupině ČS uloženo v součtu aspoň milion korun (vklady, investice, penzijko) nebo pravidelně investovat od 500 do 1999 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření). Pro vklady do 400 000 Kč. Jen s Plus účtem a při používání George.

Komerční banka

Spořicí účet

1,75 %Pro vklady do 200 000 Kč přes aplikaci KB+, pokud klient nemá placené tarify Komfort nebo Exclusive. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).

Revolut

Standard a Plus

1,48 %Bez stropu, úroky se připisují denně. 

Česká spořitelna

Spořicí účet

0,75 %Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George a nemají ve skupině ČS uloženo aspoň milion korun nebo neinvestují aspoň 500 Kč měsíčně (počítá se i penzijko).

Česká spořitelna

Spořicí účet

0,2 %Pro klienty bez Plus účtu (a pro klienty s Plus účtem, kteří nepoužívají George). 

Komerční banka

Spoř. konto Bonus

0,1 %Pro vklady do 200 000 Kč bez nové aplikace KB+. S pravidelnou investicí do podílových fondů aspoň 1500 Kč měsíčně lze zvýšit úrok na spořicím účtu na 3 %. 
Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Vyšší úrok než v bance teď můžete dostat u družstevní záložny Artesa. Sazbu 4,25 % ročně nabízí bez stropu na výši vkladu. Spořicí účet si lze založit jen osobně na pobočce v Praze nebo v Ostravě. Ze zákona ale vyplývá důležité omezení:

družstevních záložen neboli kampeliček totiž platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Aktuální hodnotu členského vkladu můžete dostat zpátky, když spořicí účet zrušíte, na výplatu členského vkladu si ale počkáte nejméně do poloviny následujícího kalendářního roku – odvíjí se to od schválení řádné účetní závěrky za účetní období.

Zákonné pojištění vkladů – stoprocentní náhrada do sedmi dnů od platební neschopnosti – se u bank i záložen vztahuje do limitu 100 tisíc eur, tedy přibližně dva a půl milionu korun. Sčítají se všechny vklady klienta na různých účtech ve stejné bance nebo záložně.

Chcete víc?

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

