Nejlepší spořicí účty v září. Porovnání má nového krále

Spořicí účty k 1. září 2025
Banka
Název účtu
|Maximální úrok (p.a.)
|Omezení, podmínky
mBank
mSpořicí účet Plus
4,01 %
|První tři měsíce bez podmínek. Od čtvrtého měsíce je podmínkou, že jste v předchozím měsíci nejméně pětkrát zaplatili kartou a zároveň vám přišlo na běžný účet v součtu alespoň 15 000 Kč (druhá podmínka neplatí pro klienty od 15 do 18 let). Bez stropu na výši vkladu.
Raiffeisenbank
Bonusový spoř. účet
4 %
|Pro vklady do půl milionu. Podmínkou je aspoň deset plateb kartou za měsíc. S Aktivním a Exkluzivním účtem se úročí i vklady od půl milionu do milionu (3,2 %), s Exkluzivním také od jednoho do pěti milionů (3 %).
Banka Creditas
Spořicí účet+
|4 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice – aspoň 1500 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu; část nad půl milionu se úročí 1 %.
ČSOB
Spoření s bonusem
|4 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice, penzijko nebo stavebko – aspoň 1500 Kč měsíčně (s prémiovým účtem 4000 Kč). Zároveň musíte aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet vám přijít v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Úrok 4 % pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu). Od čtvrt milionu do milionu je úrok 1,5 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,5 % do milionu. Kdo současně investuje do podílových fondů nejméně 30 000 Kč a sjedná si produkt Duo Profit, získá na spořicím účtu sazbu 4,75 % pro vklady rovnající se výši investic, maximálně však do 250 tisíc a nejdéle na jeden rok.
Česká spořitelna
Spořicí účet
|3,8 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice nebo penzijko aspoň 2000 Kč měsíčně. Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George. Týká se vkladů do 400 000 Kč.
VÚB
Spoření bez limitů
|3,6 %
|Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat.
Komerční banka
Spoř. účet s bonusem
3,5 %
|Pro vklady do 500 000 Kč. Podmínkou je, že si stávající klient převede na spořicí účet alespoň 100 000 Kč v jedné platbě z jiné banky. Zároveň si bonus musí aktivovat v aplikaci KB+. Noví klienti, kteří dosud neměli v KB tarif (běžný účet) a založí si ho společně se spořením, dosáhnou na bonus automaticky i pro nižší vklad.
Trinity Bank
Skvělý účet
3,33 %
|Pro lidi, kteří se letos stali nebo stanou novými klienty. Sazba 3,33 % do 400 tisíc, část nad 400 tisíc se úročí 3,01 %. Při online založení banka garantuje, že úrok neklesne do 20. listopadu.
ČSOB
Spoření s bonusem
3,25 %
|Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a na běžný účet přijde v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 1,5 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,5 % do milionu.
Fio banka
Fio konto
3,25 %
|Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.
Revolut
SÚ k plánu Ultra
|3,24 %
|Podmínkou je placený tarif Ultra s paušálem 1100 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
UniCredit Bank
Akce k novému běžnému účtu
|3,15 %
|Pouze pro nové klienty (od ledna 2025). Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc – pak je sazba 2,1 %. Když na běžný účet přijde v součtu aspoň 20 000 Kč měsíčně nebo investujete aspoň 2000 Kč měsíčně, získáte bonus 1,05 % a celková sazba tak stoupne na 3,15 %.
Partners Banka
Spořicí účet
3,06 %
|Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U balíčků Pro dva a Pro rodinu je plný úrok i bez plateb kartou.
Trinity Bank
Skvělý účet
3,03 %
|Pro starší klienty (do konce roku 2024). Sazba 3,03 % do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc. Kdo má ještě starší účet nazvaný Dobrý klient, dostane v pásmu od 400 tisíc do milionu nově jen 1,76 %.
mBank
mSpořicí účet
3,01 %
|Bez stropu a dalších podmínek.
mBank
mSpoření
3,01 %
|Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč (při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %). Celkový vklad lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně.
Banka Creditas
Max spořicí účet
3 %
|Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 2,8 %.
Banka Creditas
Spořicí účet+
3 %
|Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 1 %. Kdo v předchozím měsíci investoval aspoň 1500 Kč, získá bonus 1 % do půl milionu a dosáhne tak na 4 %.
Revolut
SÚ k plánu Metal
|2,95 %
|Podmínkou je placený tarif Metal s paušálem 350 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
Moneta Bank
Gold Plus
2,8 %
|Bez stropu. Podmínkou je prémiový běžný účet Gold. Ten je bez měsíčního paušálu, když máte na všech účtech či investicích v Monetě aspoň milion korun; jinak stojí 169 Kč měsíčně při příjmu na účet aspoň 35 000 Kč měsíčně; případně paušál 469 Kč při nesplnění podmínek.
Komerční banka
Komfort, Exclusive
|2,75 %
|Jen pro klienty s tarify Komfort nebo Exclusive (běžné účty s paušálem 89 Kč nebo 169 Kč měsíčně). Pro vklady do 200 000 Kč. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).
Moneta Bank
Spoření H
|2,6 %
|Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %.
Air Bank
Spořicí účet
|2,5 %
Pro vklady do milionu, když aspoň 5x za měsíc zaplatíte kartou a zároveň vám přijde na běžný účet v součtu aspoň 25 000 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu, když aspoň pětkrát zaplatíte kartou. Část od půl milionu do milionu se úročí 0,1 %.
Od 10. září stoupne max. úrok na 2,7 %, zároveň však klesne strop na půl milionu z dosavadního milionu, případně na 300 tisíc z dosavadních 500 tisíc.
J&T Banka
Spořicí účet
2,4 %
|Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Bez stropu. Výpovědní lhůta je jeden den.
Fio banka
Fio spořicí účet
2,25 %
|Bez stropu. Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně dvakrát za kalendářní měsíc.
Revolut
SÚ k plánu Premium
|2,06 %
|Podmínkou je placený tarif Premium s paušálem 220 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
mBank
eMax Plus
2,01 %
|Jen pro dosavadní klienty. Strop je 500 000 Kč, při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %. Zájemci si mohli založit až čtyři účty a zvýšit tak celkový vklad na dva miliony.
UniCredit Bank
Spořicí účet Save
|2 %
| Pro vklady do 500 000 Kč, část nad limit se neúročí.
Česká spořitelna
Spořicí účet
2 %
|Podmínkou je mít ve skupině ČS uloženo v součtu aspoň milion korun (vklady, investice, penzijko) nebo pravidelně investovat od 500 do 1999 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření). Pro vklady do 400 000 Kč. Jen s Plus účtem a při používání George.
Komerční banka
Spořicí účet
|1,75 %
|Pro vklady do 200 000 Kč přes aplikaci KB+, pokud klient nemá placené tarify Komfort nebo Exclusive. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).
Revolut
Standard a Plus
|1,48 %
|Bez stropu, úroky se připisují denně.
Česká spořitelna
Spořicí účet
|0,75 %
|Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George a nemají ve skupině ČS uloženo aspoň milion korun nebo neinvestují aspoň 500 Kč měsíčně (počítá se i penzijko).
Česká spořitelna
Spořicí účet
|0,2 %
|Pro klienty bez Plus účtu (a pro klienty s Plus účtem, kteří nepoužívají George).
Komerční banka
Spoř. konto Bonus
|0,1 %
|Pro vklady do 200 000 Kč bez nové aplikace KB+. S pravidelnou investicí do podílových fondů aspoň 1500 Kč měsíčně lze zvýšit úrok na spořicím účtu na 3 %.
|Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz