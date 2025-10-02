Radní České národní banky (ČNB) před týdnem znovu rozhodli, že základní úrokové sazby nezmění. Právě od nich se v zásadě odvíjejí i úroky na spořicích účtech v jednotlivých bankách.
ČNB naposledy snížila sazby od 9. května – na posledních třech zasedáních už ne. A podle ekonomů je už do konce roku pravděpodobně nesníží. Naopak: začínají se ozývat hlasy, že v příštím roce by sazby mohly opět zamířit nahoru.
Ani úroky na spořicích účtech proto v posledních měsících dál neklesají. Výjimkou je od října Komerční banka: bez placeného běžného účtu dává už jen 1,25 % místo 1,75 % ročně, s placeným účtem Standard nechává 1,75 %, u dražšími účty Komfort a Exclusive nově 2,5 % místo 2,75 %. Snížila také bonus za pravidelné investice u staršího spoření mimo aplikaci KB+ (na 1 % z 3 %). Nejvyšší sazbu – 3,5 % – nechává jen jako odměnu pro nové klienty, případně pro dosavadní klienty při převedení aspoň sto tisíc korun v jedné platbě z jiné banky.
Čtyřku na začátku už má víc bank
Nejlepší spořicí účty začínají čtyřkou. Raiffeisenbank letos držela úrok na této úrovni (4 % ročně) jako jediná bez přerušení. Podmínkou je alespoň deset plateb kartou za měsíc. Strop je půl milionu korun – případná část vkladu nad tento limit se úročí buď méně, nebo vůbec (záleží na typu běžného účtu).
Partners banka od půlky září nabízí jeden procentní bod navíc (aktuálně celkem 4,06 %) těm, kdo doporučí nového klienta nebo při založení účtu využijí kód od dosavadního klienta. Dosavadní klient získá za každého nováčka zvýhodněný úrok na jeden kalendářní měsíc pro vklady do půl milionu korun, nový klient na tři měsíce. Podmínkou je, že dosavadní klient prostřednictvím tlačítka „Doporuč a získej“ v mobilní aplikaci zkopíruje kód, který pak zadá nový klient při založení účtu.
mBank má od září akční úrok (4,01 % přinejmenším do konce října) na mSpořicím účtu Plus bez stropu na výši vkladu. Po první tři měsíce získají akční úrok všichni zájemci. Od čtvrtého měsíce ho dostanou jen lidé, kterým na běžný účet v mBank v předchozím měsíci přišlo v součtu alespoň 15 tisíc korun a zároveň aspoň pětkrát zaplatili kartou.
Na rovná čtyři procenta lákají od léta také ČSOB a Creditas, podmínkou je však pravidelné investování. Podmínky a limity popisujeme v tabulce, za poslední týdny se v nich nic nezměnilo.
Spořicí účty k 1. říjnu 2025
Banka
Název účtu
|Maximální úrok (p.a.)
|Omezení, podmínky
Partners banka
Bonus za doporučení
4,06 %
|Jen jako odměna za doporučení nového klienta (na jeden kalendářní měsíc) nebo pro nové klienty s kódem od dosavadního klienta (na tři kalendářní měsíce). Pro vklady do půl milionu.
mBank
mSpořicí účet Plus
4,01 %
|První tři měsíce bez podmínek. Od čtvrtého měsíce je podmínkou, že jste v předchozím měsíci nejméně pětkrát zaplatili kartou a zároveň vám přišlo na běžný účet v součtu alespoň 15 000 Kč (druhá podmínka neplatí pro klienty od 15 do 18 let). Bez stropu na výši vkladu. Sazbu 4,01 % banka garantuje do konce října.
Raiffeisenbank
Bonusový spoř. účet
4 %
|Pro vklady do půl milionu. Podmínkou je aspoň deset plateb kartou za měsíc. S Aktivním a Exkluzivním účtem se úročí i vklady od půl milionu do milionu (3,2 %), s Exkluzivním také od jednoho do pěti milionů (3 %).
Banka Creditas
Spořicí účet+
|4 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice – aspoň 1500 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu; část nad půl milionu se úročí 1 %.
ČSOB
Spoření s bonusem
|4 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice, penzijko nebo stavebko – aspoň 1500 Kč měsíčně (s prémiovým účtem 4000 Kč). Zároveň musíte aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet vám přijít v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Úrok 4 % pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu). Od čtvrt milionu do milionu je úrok 1,5 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,5 % do milionu. Kdo současně investuje do podílových fondů nejméně 30 000 Kč a sjedná si produkt Duo Profit, získá na spořicím účtu sazbu 4,75 % pro vklady rovnající se výši investic, maximálně však do 250 tisíc a nejdéle na jeden rok.
Česká spořitelna
Spořicí účet
|3,8 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice nebo penzijko aspoň 2000 Kč měsíčně. Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George. Týká se vkladů do 400 000 Kč.
VÚB
Spoření bez limitů
|3,6 %
|Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat.
Trinity Bank
Skvělý účet Hit
|3,58 %
|Jen pro nové vklady (nových i dosavadních klientů). Nelze převést dosavadní vklad ze staršího spořicího účtu v Trinity. Bez stropu na výši vkladu.
Komerční banka
Spoř. účet s bonusem
3,5 %
|Pro vklady do 500 000 Kč. Podmínkou je, že si stávající klient převede na spořicí účet alespoň 100 000 Kč v jedné platbě z jiné banky. Zároveň si bonus musí aktivovat v aplikaci KB+. Noví klienti, kteří dosud neměli v KB tarif (běžný účet) a založí si ho společně se spořením, dosáhnou na bonus automaticky i pro nižší vklad.
Trinity Bank
Skvělý účet
3,33 %
|Pro lidi, kteří se od 20. května do 14. září stali novými klienty. Sazba 3,33 % do 400 tisíc, část nad 400 tisíc se úročí 3,01 %. Při online založení banka garantuje, že úrok neklesne do 20. listopadu.
ČSOB
Spoření s bonusem
3,25 %
|Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a na běžný účet přijde v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 1,5 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,5 % do milionu.
Fio banka
Fio konto
3,25 %
|Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.
Revolut
SÚ k plánu Ultra
|3,24 %
|Podmínkou je placený tarif Ultra s paušálem 1100 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
UniCredit Bank
Akce k novému běžnému účtu
|3,15 %
|Pouze pro nové klienty (od ledna 2025). Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc – pak je sazba 2 %. Když na běžný účet přijde v součtu aspoň 20 000 Kč měsíčně nebo investujete aspoň 2000 Kč měsíčně, získáte bonus 1,15 % a celková sazba tak stoupne na 3,15 %.
Partners banka
Spořicí účet
3,06 %
|Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U balíčků Pro dva a Pro rodinu je plný úrok i bez plateb kartou.
Trinity Bank
Skvělý účet
3,03 %
|Pro dosavadní vklady klientů, kteří nedosáhnou na některou z výše uvedených variant. Sazba 3,03 % do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc.
mBank
mSpořicí účet
3,01 %
|Bez stropu a dalších podmínek.
mBank
mSpoření
3,01 %
|Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém se úročí 100 000 Kč (případná část nad limit jen 0,01 %). Celkový vklad lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně.
Banka Creditas
Max spořicí účet
3 %
|Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 2,8 %.
Banka Creditas
Spořicí účet+
3 %
|Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 1 %. Kdo v předchozím měsíci investoval aspoň 1500 Kč, získá bonus 1 % do půl milionu a dosáhne tak na 4 %.
Revolut
SÚ k plánu Metal
|2,95 %
|Podmínkou je placený tarif Metal s paušálem 350 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
Moneta Bank
Gold Plus
2,8 %
|Bez stropu. Podmínkou je prémiový běžný účet Gold. Ten je bez měsíčního paušálu, když máte na všech účtech či investicích v Monetě aspoň milion korun; jinak stojí 169 Kč měsíčně při příjmu na účet aspoň 35 000 Kč měsíčně; případně paušál 469 Kč při nesplnění podmínek.
Fio banka
Fio spořicí účet
|2,7 %
|Bez stropu. Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně dvakrát za kalendářní měsíc.
Air Bank
Spořicí účet
|2,7 %
|Pro vklady do půl milionu, když aspoň 5x za měsíc zaplatíte kartou a zároveň vám přijde na běžný účet v součtu aspoň 25 000 Kč měsíčně. Pro vklady do 300 tisíc, když aspoň pětkrát zaplatíte kartou.
Moneta Bank
Spoření H
|2,6 %
|Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %.
Komerční banka
Komfort, Exclusive
|2,5 %
|Jen pro klienty s tarify Komfort nebo Exclusive (běžné účty s paušálem 89 Kč nebo 169 Kč měsíčně). Pro vklady do 200 000 Kč. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).
J&T Banka
Spořicí účet
2,4 %
|Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Bez stropu. Výpovědní lhůta je jeden den.
Revolut
SÚ k plánu Premium
|2,06 %
|Podmínkou je placený tarif Premium s paušálem 220 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
mBank
eMax Plus
2,01 %
|Jen pro dosavadní klienty. Strop je 500 000 Kč, při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %. Zájemci si mohli založit až čtyři účty a zvýšit tak celkový vklad na dva miliony.
UniCredit Bank
Spořicí účet Save
|2 %
|Pro vklady do 500 000 Kč, část nad limit se neúročí.
Česká spořitelna
Spořicí účet
2 %
|Podmínkou je mít ve skupině ČS uloženo v součtu aspoň milion korun (vklady, investice, penzijko) nebo pravidelně investovat od 500 do 1999 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření). Pro vklady do 400 000 Kč. Jen s Plus účtem a při používání George.
Komerční banka
SÚ tarif Standard
|1,75 %
|Pro vklady do 200 000 Kč přes aplikaci KB+ s běžným účtem Standard (paušál 39 Kč měsíčně). Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).
Revolut
Standard a Plus
|1,48 %
|Bez stropu, úroky se připisují denně.
Komerční banka
SÚ, tarif Start
|1,25 %
|Pro vklady do 200 000 Kč přes aplikaci KB+ s bezplatným tarifem Start nebo bez běžného účtu. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).
Česká spořitelna
Spořicí účet
|0,75 %
|Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George a nemají ve skupině ČS uloženo aspoň milion korun nebo neinvestují aspoň 500 Kč měsíčně (počítá se i penzijko).
Česká spořitelna
Spořicí účet
|0,2 %
|Pro klienty bez Plus účtu (a pro klienty s Plus účtem, kteří nepoužívají George).
Komerční banka
Spoř. konto Bonus
|0,1 %
|Pro vklady do 200 000 Kč bez nové aplikace KB+. S pravidelnou investicí do podílových fondů aspoň 1500 Kč měsíčně lze zvýšit úrok na spořicím účtu na 1 %.
|Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz
Co se ještě změnilo?
V polovině září zvýšila úročení také Trinity Bank, maximální je teď 3,58 % – nově bez stropu na výši zůstatku. Podmínkou je, že musí jít o nový vklad – v případě dosavadních klientů se tedy nepočítají peníze uložené v Trinity dříve (rozhodným dnem je 9. září).
Od tohoto týdne zvedl úročení Fio spořicí účet, ovšem jen na 2,7 % (dříve 2,25 %). Nemá strop ani další podmínky – pouze omezení na dvě odchozí platby měsíčně. Úrok u svého druhého spořicího účtu – Fio konto – nechala Fio banka beze změny na 3,25 %. Má strop 200 tisíc korun, na druhou stranu nemá omezený počet výběrů za měsíc.
Air Bank od 10. září zvýšila maximální úrok z 2,7 % z předchozích 2,5 % ročně. Zároveň však snížila strop: na půl milionu z dosavadního milionu (pro klienty, kteří aspoň pětkrát měsíčně zaplatí kartou a zároveň jim na účet přijde nejméně 25 000 Kč měsíčně), případně na 300 tisíc z dosavadních 500 tisíc (pro klienty, kteří aspoň pětkrát měsíčně zaplatí kartou).
UniCredit Bank nechává pro nové klienty s běžným účtem úrok až 3,15 %, od října ale znovu změnila váhu bonusů: Při alespoň třech platbách kartou za měsíc je sazba 2 % (dosud 2,1 %). Komu na běžný účet přijde v součtu aspoň 20 000 Kč měsíčně nebo investuje aspoň 2000 Kč měsíčně, získá bonus 1,15 % (dosud 1,05 %).
Kromě běžně dostupných nabídek v naší tabulce můžete u některých bank narazit i na individuální neveřejné sazby, typicky pro VIP klienty nebo jako takzvanou retenční nabídku (když pohrozíte, že své úspory přesunete jinam). Ani pak se ale výrazněji nepřiblíží nejlepším účtům se čtyřkou na začátku.
Nejvíc dává záložna
Vyšší úrok než v bankách můžete stále dostat u družstevní záložny Artesa. Sazbu 4,25 % ročně nabízí bez stropu na výši vkladu. Spořicí účet si lze založit jen osobně na pobočce v Praze nebo v Ostravě. Ze zákona je tu však omezující pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Aktuální hodnotu členského vkladu můžete dostat zpátky, když spořicí účet zrušíte, na výplatu členského vkladu si ale počkáte nejméně do poloviny následujícího kalendářního roku – odvíjí se to od schválení řádné účetní závěrky za účetní období.
Zákonné pojištění vkladů – stoprocentní náhrada do sedmi dnů od platební neschopnosti – se u bank i záložen vztahuje do limitu 100 tisíc eur, tedy přibližně dva a půl milionu korun. Sčítají se všechny vklady klienta na různých účtech ve stejné bance nebo záložně.
Kam zamíří úrokové sazby?
O nastavení základních sazeb budou radní České národní banky znovu jednat 6. listopadu. „Předpokládáme dlouhodobější stabilitu úrokových sazeb na úrovni 3,5 %,“ říká Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. Martin Kron z analytického týmu Komerční banky očekává, že úrokové sazby ČNB se letos už nezmění. Stabilitu sazeb vidí jako nejpravděpodobnější také Petr Dufek z Creditas.
„S ohledem na současné hodnocení inflačních rizik je adekvátní odpovědí déletrvající stabilita sazeb, která doplňuje (a podporuje) silnější kurz koruny. Pokud by však některé proinflační faktory citelně zesílily, nelze vyloučit debatu o možném zvýšení úroků. U té ale odhadujeme, že minimálně letos na pořadu dne nebude,“ říká Jan Berka, hlavní ekonom Portu.
Vyplatí se teď termínovaný vklad?
U termínovaných vkladů se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původně sjednaný úrok nezmění po celou dobu vkladu. Tím se liší od spořicích účtů – z nich si peníze můžete vybrat kdykoliv, ale banka zase může skoro kdykoliv změnit úročení.
V době, kdy úroky na trhu klesají, může být termínovaný vklad šancí, jak si udržet vyšší sazby déle než na spořicích účtech. Situace se ale změnila. Úroky na spořicích účtech už neklesají a v nejbližších měsících zřejmě ani neklesnou, takže lidé nemusí přesouvat úspory na termínované vklady a udržet si tak vyšší úrok po delší dobu.
Výměnou za slib, že u nich necháte peníze uložené po určitou dobu, vám banky dají méně než na nejlepších spořicích účtech. Nejvíc nabízí Inbank: 3,35 % p.a. pro půlroční a roční termínovaný vklad, 3,25 % pro tříměsíční a 3 % pro dvouletý. Ke špičce patří i Moneta (u měsíčního závazku 3,4 %, u tříměsíčního, šestiměsíčního a ročního shodně 3,2 %). U tříměsíčního vkladu jim konkuruje také Air Bank (3,2 %), u půlročního UniCredit (3,2 %).
Výnosy nad inflací
Nejlepší spořicí účty teď dokážou nejen ochránit před inflací, ale přidají i něco navíc. Pro představu zatím poslední známá čísla: Spotřebitelské ceny byly letos v srpnu vyšší o 2,5 % než před rokem. Meziměsíčně v srpnu vzrostly o 0,1 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních dvanácti měsíců proti průměru předchozích dvanácti měsíců byla v srpnu 2,6 %.
Prognóza České národní banky ze začátku letošního srpna očekává, že roční inflace letos dosáhne 2,6 %, v příštím roce klesne na 2,3 % a v roce 2027 pak bude 2,5 %.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem