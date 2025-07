Bankovní rada České národní banky pár dnů před koncem června rozhodla, že základní úrokové sazby tentokrát nesníží. Ani úročení spořicích účtů v jednotlivých bankách se proto nijak výrazně nezměnilo.

Na prvním místě našeho žebříčku zůstává Raiffeisenbank. Její spořicí účet jako jediný stále začíná čtyřkou bez podmínky investování. Stačí tři platby kartou za měsíc.

Co je nového?

Raiffeisenbank oznámila, že 4 % ročně (do půl milionu korun) ponechá i přes prázdniny, od srpna ale zpřísní podmínku: bude potřeba alespoň deset plateb kartou. S Aktivním a Exkluzivním účtem se budou dál úročit i vklady od půl milionu do milionu (od srpna 3,2 % místo 3,5 %), s Exkluzivním účtem také od jednoho do pěti milionů (3 %). Lidem, kteří nesplní minimální počet plateb kartou, se od srpna bude spořicí účet do daného limitu úročit 1,5 %, zatímco dosud je to jen 0,1 %.

Česká pobočka slovenské banky VÚB od července snížila úročení na 3,6 % z předchozích 3,7 %, přesto zůstává na druhém místě žebříčku. Komerční banka dává dosavadním klientům o půl procentního bodu méně než v červnu, pokud si nepřevedou na spořicí účet alespoň 100 000 Kč v jedné platbě z jiné banky a nedosáhnou tak na bonus. Úročení snížily také Partners Banka (na 3,06 % z 3,16 %) a Moneta (na 2,6 % z 2,7 %).

Moneta garantuje, že novou sazbu nesníží do konce září. ČSOB prodloužila garanci dosavadní sazby také do konce září, mBank do konce srpna.

Banka Creditas nechává základní úrok svého spořicího účtu na 3 % ročně (pro vklady do půl milionu), zvýšila však bonus: kdo v předchozím měsíci investoval aspoň 1500 Kč, získá navíc 1 % (dosud 0,8 %) a dosáhne tak celkem na 4 %.

Lidé, kteří si letos založili (nebo v červenci založí) běžný účet v UniCredit Bank, mohou nadále dostat na spoření až 3 %. Když ale nesplní aspoň jednu ze dvou podmínek (příjem na účet minimálně 20 000 Kč nebo investování nejméně 2000 Kč měsíčně), dostanou na spořicím účtu nově jen 2,25 % místo dosavadních 2,5 %.

Spořicí účty k 7. červenci 2025 Banka Název účtu Maximální úrok (p.a.) Omezení, podmínky Raiffeisenbank Bonusový spoř. účet 4 % Pro vklady do půl milionu. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc, od srpna deset. S Aktivním a Exkluzivním účtem se úročí i vklady od půl milionu do milionu (3,5 %), s Exkluzivním účtem také od jednoho do pěti milionů (3 %). Bez plateb kartou je úrok 0,1 %. VÚB Spoření bez limitů 3,6 % Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. Komerční banka Spoř. účet s bonusem 3,5 % Pro vklady do 500 000 Kč. Podmínkou je, že si stávající klient převede na spořicí účet alespoň 100 000 Kč v jedné platbě z jiné banky. Zároveň si bonus musí aktivovat v aplikaci KB+. Noví klienti, kteří dosud neměli v KB tarif (běžný účet) a založí si ho společně se spořením, dosáhnou na bonus automaticky i pro nižší vklad. Trinity Bank Skvělý účet 3,33 % Pro lidi, kteří se letos stali nebo stanou novými klienty. Sazba 3,33 % do 400 tisíc, část nad 400 tisíc se úročí 3,01 %. Při založení přes internet úrok neklesne do 20. listopadu. ČSOB Spoření s bonusem 3,25 % Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a na běžný účet přijde v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 1,5 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,5 % do milionu. Kdo současně investuje do podílových fondů nejméně 30 000 Kč a sjedná si produkt Duo Profit, získá na spořicím účtu sazbu 4,75 % pro vklady rovnající se výši investic, maximálně však do 250 tisíc a nejdéle na jeden rok. Fio banka Fio konto 3,25 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Partners Banka Spořicí účet 3,06 % Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U balíčků Pro dva a Pro rodinu je plný úrok i bez plateb kartou. Trinity Bank Skvělý účet 3,03 % Pro starší klienty (do konce roku 2024). Sazba 3,03 % do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc. mBank mSpoření 3,01 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč (při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %). Celkový vklad lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně. Banka Creditas Max spořicí účet 3 % Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 2,8 %. Banka Creditas Spořicí účet+ 3 % (4 %) Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 1 %. Kdo v předchozím měsíci investoval aspoň 1500 Kč, získá bonus 1 % do půl milionu a dosáhne tak na 4 %. UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 3 % Pouze pro nové klienty (od ledna 2025). Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc – pak je sazba 2,25 %. Když na běžný účet přijde v součtu aspoň 20 000 Kč měsíčně nebo investujete aspoň 2000 Kč měsíčně, získáte bonus 0,75 % a celková sazba tak stoupne na 3 %. Moneta Bank Gold Plus 2,8 % Bez stropu. Podmínkou je prémiový běžný účet Gold. Ten je bez měsíčního paušálu, když máte na všech účtech či investicích v Monetě aspoň milion korun; jinak stojí 169 Kč měsíčně při příjmu na účet aspoň 35 000 Kč měsíčně; případně paušál 469 Kč při nesplnění podmínek. Komerční banka Komfort, Exclusive 2,75 % Jen pro klienty s tarify Komfort nebo Exclusive (běžné účty s paušálem 89 Kč nebo 169 Kč měsíčně). Pro vklady do 200 000 Kč. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Moneta Bank Spoření H 2,6 % Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %. Air Bank Spořicí účet 2,5 % Pro vklady do milionu, když aspoň pětkrát za měsíc zaplatíte kartou a zároveň vám přijde na účet v součtu aspoň 25 000 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu, když aspoň pětkrát za měsíc zaplatíte kartou. Část od půl milionu do milionu se úročí 0,1 %. UniCredit Bank Spořicí účet Save 2,5 % Pro vklady do 500 000 Kč, část nad limit se neúročí. Od srpna klesne na 2 %. J&T Banka Spořicí účet 2,4 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Bez stropu. Výpovědní lhůta je jeden den. Fio banka Fio spořicí účet 2,25 % Bez stropu. Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně dvakrát za kalendářní měsíc. mBank eMax Plus 2,01 % Pro vklady do 500 000 Kč (při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %). Založit si lze až čtyři účty a zvýšit tak celkový vklad na dva miliony. Česká spořitelna Spořicí účet 2 % (3,8 %) Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George. Podmínkou je pravidelně investovat od 500 do 1999 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření) nebo mít ve skupině ČS uloženo v součtu aspoň milion korun (vklady, investice, penzijko). Kdo investuje aspoň 2000 Kč měsíčně (počítá se i penzijko), získá 4,05 %. Týká se vkladů do 400 000 Kč. Komerční banka Spořicí účet 1,75 % Pro vklady do 200 000 Kč přes aplikaci KB+, pokud klient nemá placené tarify Komfort nebo Exclusive. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Česká spořitelna Spořicí účet 0,75 % Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George a nemají ve skupině ČS uloženo aspoň milion korun nebo neinvestují aspoň 500 Kč měsíčně (počítá se i penzijko). Česká spořitelna Spořicí účet 0,2 % Pro klienty s Plus účtem, kteří nepoužívají George. Pro klienty bez Plus účtu (bez ohledu na používání George). Komerční banka Spoř. konto Bonus 0,1 % Pro vklady do 200 000 Kč bez nové aplikace KB+. S pravidelnou investicí do podílových fondů aspoň 1500 Kč měsíčně lze zvýšit úrok na spořicím účtu na 3 %. Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

UniCredit Bank po více než třech letech sníží úročení svého spořicího účtu Save pro dřívější klienty. Současnou hodnotu 2,5 % si drží už od dubna 2022 – nezvýšila se ani při následném růstu základních sazeb ČNB, kdy nejlepší spoření konkurence začínalo pětkou nebo dokonce šestkou. Od srpna klesne úročení na 2 %.

Air Bank s předstihem ohlásila změnu podmínek od 10. září. Klientům píše, že „úspory bude úročit vyšší sazbou“ – nově 2,7 % místo dosavadních 2,5 %. Jenže zároveň sníží strop: na půl milionu z dosavadního milionu (pro klienty, kteří aspoň pětkrát měsíčně zaplatí kartou a zároveň jim na účet přijde nejméně 25 000 Kč měsíčně), případně na 300 tisíc z dosavadních 500 tisíc (pro klienty, kteří aspoň pětkrát měsíčně zaplatí kartou).

Výnosné investice do nemovitostí? Poradíme! Najdeme vám nejvýhodnější nemovitostní fondy. O nic se nestaráte a své peníze chráníte před inflací. Chci vyšší zisk

Znamená to konec snahy o předem transparentní způsob, jakým Air Bank plánovala měnit úročení. V listopadu 2023 avizovala, že od roku 2024 bude sazba spořicího účtu v zásadě odpovídat dvoutýdenní repo sazbě ČNB snížené o dva procentní body (pro vyšší vklady o tři procentní body); později tento rozdíl změnila na jeden a půl procentního bodu pod sazbou ČNB. V praxi nakonec nabízela víc, aby její spořicí účet nespadl mezi nejslabší na trhu.

Nejvyšší úrok nabízí kampelička

Vyšší úrok než v bance teď můžete dostat u družstevní záložny Artesa. Sazbu 4,25 % ročně nabízí bez stropu na výši vkladu. Spořicí účet si lze založit jen osobně na pobočce v Praze nebo v Ostravě. Ze zákona ale vyplývá důležité omezení:

U družstevních záložen neboli kampeliček totiž platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Aktuální hodnotu členského vkladu můžete dostat zpátky, když spořicí účet zrušíte, na výplatu členského vkladu si ale počkáte nejméně do poloviny následujícího kalendářního roku – odvíjí se to od schválení řádné účetní závěrky za účetní období.

Zákonné pojištění vkladů – stoprocentní náhrada do sedmi dnů od platební neschopnosti – se u bank i záložen vztahuje do limitu 100 tisíc eur, tedy přibližně dva a půl milionu korun. Sčítají se všechny vklady klienta na různých účtech ve stejné bance nebo záložně.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem