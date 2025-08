Spořicí účty k 3. srpnu 2025

Banka Název účtu Maximální úrok (p.a.) Omezení, podmínky

Raiffeisenbank Bonusový spoř. účet 4 % Pro vklady do půl milionu. Podmínkou je aspoň deset plateb kartou za měsíc. S Aktivním a Exkluzivním účtem se úročí i vklady od půl milionu do milionu (3,2 %), s Exkluzivním také od jednoho do pěti milionů (3 %).

Banka Creditas Spořicí účet+ 4 % Podmínkou jsou pravidelné investice – aspoň 1500 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu; část nad půl milionu se úročí 1 %.

ČSOB Spoření s bonusem 4 % Podmínkou jsou pravidelné investice, penzijko nebo stavebko – aspoň 1500 Kč měsíčně (s prémiovým účtem 4000 Kč). Zároveň musíte aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet vám přijít v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Úrok 4 % pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu). Od čtvrt milionu do milionu je úrok 1,5 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,5 % do milionu. Kdo současně investuje do podílových fondů nejméně 30 000 Kč a sjedná si produkt Duo Profit, získá na spořicím účtu sazbu 4,75 % pro vklady rovnající se výši investic, maximálně však do 250 tisíc a nejdéle na jeden rok.

Česká spořitelna Spořicí účet 3,8 % Podmínkou jsou pravidelné investice nebo penzijko aspoň 2000 Kč měsíčně. Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George. Týká se vkladů do 400 000 Kč.

VÚB Spoření bez limitů 3,6 % Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat.

Komerční banka Spoř. účet s bonusem 3,5 % Pro vklady do 500 000 Kč. Podmínkou je, že si stávající klient převede na spořicí účet alespoň 100 000 Kč v jedné platbě z jiné banky. Zároveň si bonus musí aktivovat v aplikaci KB+. Noví klienti, kteří dosud neměli v KB tarif (běžný účet) a založí si ho společně se spořením, dosáhnou na bonus automaticky i pro nižší vklad.

Trinity Bank Skvělý účet 3,33 % Pro lidi, kteří se letos stali nebo stanou novými klienty. Sazba 3,33 % do 400 tisíc, část nad 400 tisíc se úročí 3,01 %. Při online založení banka garantuje, že úrok neklesne do 20. listopadu.

ČSOB Spoření s bonusem 3,25 % Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a na běžný účet přijde v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 1,5 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,5 % do milionu.

Fio banka Fio konto 3,25 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.

Revolut SÚ k plánu Ultra 3,24 % Podmínkou je placený tarif Ultra s paušálem 1100 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.

Partners Banka Spořicí účet 3,06 % Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U balíčků Pro dva a Pro rodinu je plný úrok i bez plateb kartou.

Trinity Bank Skvělý účet 3,03 % Pro starší klienty (do konce roku 2024). Sazba 3,03 % do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc. Kdo má ještě starší účet nazvaný Dobrý klient, dostane v pásmu od 400 tisíc do milionu nově jen 1,76 %.

mBank mSpoření 3,01 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč (při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %). Celkový vklad lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně.

Banka Creditas Max spořicí účet 3 % Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 2,8 %.

Banka Creditas Spořicí účet+ 3 % Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 1 %. Kdo v předchozím měsíci investoval aspoň 1500 Kč, získá bonus 1 % do půl milionu a dosáhne tak na 4 %.

UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 3 % Pouze pro nové klienty (od ledna 2025). Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc – pak je sazba 2,25 %. Když na běžný účet přijde v součtu aspoň 20 000 Kč měsíčně nebo investujete aspoň 2000 Kč měsíčně, získáte bonus 0,75 % a celková sazba tak stoupne na 3 %.

Revolut SÚ k plánu Metal 2,95 % Podmínkou je placený tarif Metal s paušálem 350 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.

Moneta Bank Gold Plus 2,8 % Bez stropu. Podmínkou je prémiový běžný účet Gold. Ten je bez měsíčního paušálu, když máte na všech účtech či investicích v Monetě aspoň milion korun; jinak stojí 169 Kč měsíčně při příjmu na účet aspoň 35 000 Kč měsíčně; případně paušál 469 Kč při nesplnění podmínek.

Komerční banka Komfort, Exclusive 2,75 % Jen pro klienty s tarify Komfort nebo Exclusive (běžné účty s paušálem 89 Kč nebo 169 Kč měsíčně). Pro vklady do 200 000 Kč. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).

Moneta Bank Spoření H 2,6 % Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %.

Air Bank Spořicí účet 2,5 % Pro vklady do milionu, když aspoň pětkrát za měsíc zaplatíte kartou a zároveň vám přijde na účet v součtu aspoň 25 000 Kč měsíčně.

Pro vklady do půl milionu, když aspoň pětkrát za měsíc zaplatíte kartou. Část od půl milionu do milionu se úročí 0,1 %.

UniCredit Bank Spořicí účet Save 2,5 % Pro vklady do 500 000 Kč, část nad limit se neúročí. Od srpna měla sazba klesnout na 2 %.

J&T Banka Spořicí účet 2,4 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Bez stropu. Výpovědní lhůta je jeden den.

Fio banka Fio spořicí účet 2,25 % Bez stropu. Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně dvakrát za kalendářní měsíc.

Revolut SÚ k plánu Premium 2,06 % Podmínkou je placený tarif Premium s paušálem 220 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.

mBank eMax Plus 2,01 % Pro vklady do 500 000 Kč (při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %). Založit si lze až čtyři účty a zvýšit tak celkový vklad na dva miliony.

Česká spořitelna Spořicí účet 2 % Podmínkou je mít ve skupině ČS uloženo v součtu aspoň milion korun (vklady, investice, penzijko) nebo pravidelně investovat od 500 do 1999 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření). Pro vklady do 400 000 Kč. Jen s Plus účtem a při používání George.

Komerční banka Spořicí účet 1,75 % Pro vklady do 200 000 Kč přes aplikaci KB+, pokud klient nemá placené tarify Komfort nebo Exclusive. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).

Revolut Standard a Plus 1,48 % Bez stropu, úroky se připisují denně.

Česká spořitelna Spořicí účet 0,75 % Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George a nemají ve skupině ČS uloženo aspoň milion korun nebo neinvestují aspoň 500 Kč měsíčně (počítá se i penzijko).

Česká spořitelna Spořicí účet 0,2 % Pro klienty bez Plus účtu (a pro klienty s Plus účtem, kteří nepoužívají George).

Komerční banka Spoř. konto Bonus 0,1 % Pro vklady do 200 000 Kč bez nové aplikace KB+. S pravidelnou investicí do podílových fondů aspoň 1500 Kč měsíčně lze zvýšit úrok na spořicím účtu na 3 %.