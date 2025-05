Fio banka už nepožaduje minimální zůstatek ani na spořicím účtu. Podmínku, na které dosud trvala jako poslední retailová banka v Česku, zrušila od 2. května.

Povinnost minimálního zůstatku v praxi znamenala, že Fio banka na spořicím účtu vždy blokovala částku 100 korun. I tu sice úročila, ale klient si ji nemohl vybrat, pokud účet úplně nezrušil. Zrušit účet lze i přes internetové bankovnictví a pak si jednoduše založit nový, nicméně je to zbytečná komplikace.

„Peněžní prostředky, které byly dosud blokovány jako minimální zůstatek účtu, uvolníme do disponibilního zůstatku účtu. K dispozici vám tak budou veškeré peněžní prostředky na vašich Fio kontech a Fio spořicích účtech,“ oznámila banka.

Minimální zůstatek už nebude potřeba ani na spořicím účtu v cizí měně. Fio momentálně nabízí jen spořicí účet v eurech, jeho úročení je však nulové. Kdo si účet nezrušil, musel tam stále držet deset eur, tedy přibližně 250 korun.

Až do poloviny roku 2023 požadovala Fio banka minimální zůstatek také na běžném účtu (100 korun, 10 eur nebo 10 dolarů).

Ostatní banky – pokud minimální zůstatek vůbec někdy požadovaly – už tuto povinnost zrušily mnohem dříve. Poslední, která na něm ještě trvala, byla překvapivě právě Fio – dávný průkopník bezpoplatkových účtů.

„Minimální zůstatek na účtu slouží zejména k tomu, aby se klient omylem nedostal do minusu. To může nastat třeba v případě, že si zřídí platební kartu s pojištěním, ale na účtu nebude mít žádné peníze, a tak se mu naúčtuje poplatek za pojištění a on se může dostat do problémů,“ vysvětloval to mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek webu Peníze.cz v květnu roku 2020.

„Na rozdíl od některých bank umožňujeme založit více účtů stejného typu, takže minimální zůstatek slouží i jakási ochrana proti tomu, aby si klienti zakládali zbytečné prázdné účty,“ dodal.

Výnosné investice do nemovitostí? Poradíme! Najdeme vám nejvýhodnější nemovitostní fondy. O nic se nestaráte a své peníze chráníte před inflací. Chci vyšší zisk

Jenže ve Fio, bezpoplatkové bance, většině klientů žádný poplatek nehrozil. Mělo smysl jim kvůli tomu takhle komplikovat podmínky? Nemohl se minimální zůstatek začít uplatňovat třeba až ve chvíli, kdy si klient objedná nějaké služby s poplatkem?

„Stále je určitá množina obchodníků, kteří své transakce vypořádávají v offline režimu a tedy k jejich zaúčtování nemusí dojít hned, čímž se klient opět může dostat do minusu,“ vysvětloval mluvčí v říjnu 2022.

A proč musel být minimální zůstatek i na spořicím účtu? „I ke spořicímu účtu může mít klient platební kartu, ke které má sjednané pojištění nebo s ní může platit, takže je zde situace stejná jako u běžného účtu,“ odpověděl před lety Heřmánek.

Nadále bude potřeba minimální zůstatek u termínovaných vkladů. U nich je taková podmínka běžná i u konkurence. V praxi jde o minimální nutný vklad – v případě Fio banky je 3000 korun (nižší částky se neúročí), 100 eur nebo 100 dolarů. Klient ho dostane zpátky na konci sjednané doby vkladu současně s celou naspořenou částkou.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem