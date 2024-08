Máte peníze v Creditas i Max bance? Pozor na nový limit

Lidé, kteří mají uložené peníze v Bance Creditas a současně v Max bance, by si měli po letošním 1. říjnu pohlídat limit pro zákonné pojištění vkladů.

Hned ode dne spojení obou bank, tedy od 1. října, se totiž sjednotí limit 100 tisíc eur (přibližně 2,5 milionu korun) pro pojištění vkladů. Ten se dosud počítal samostatně pro Creditas i pro Max banku, přestože obě banky mají stejného majitele.

Běžné účty, spořicí účty i termínované vklady budou dál fungovat jako dosud, klienti tedy nemusí aktivně nic měnit. Stejně jako v ostatních bankách lze čekat další snížení úrokových sazeb, jinak ale dosavadní nastavení a ovládání produktů zůstává zatím beze změny. Pozor by si měli dát jen lidé, jejichž vklady po sloučení bank přesáhnou ekvivalent sto tisíc eur, tedy přes dva a půl milionu korun.

Klienti si v takovém případě mohou bez sankce předčasně vybrat nadlimitní část svého termínovaného vkladu, přestože se původně zavázali nevybrat si vložené peníze před sjednaným termínem. Za standardních podmínek lze termínovaný vklad předčasně ukončit bez sankce jen v Max bance (klient nicméně ztratí nárok na úrok z dotčené částky), zatímco v Creditas nelze novější termínované vklady předčasně ukončit vůbec (smlouvy sjednané od 1. dubna 2022), případně jen se sankcí (u starších smluv).

„Poté, co banka informuje o chystaném sloučení, mohou klienti v následujících třech měsících bez jakékoliv sankce vybrat nebo převést do jiné banky své prostředky, které převyšují zákonný limit pojištění. A to bez ohledu na to, zda se jedná o běžné, spořící účty či termínované vklady,“ potvrzuje Renáta Kadlecová, šéfka Garančního systému finančního trhu.

Podle zákona o bankách mají klienti v takovém případě nárok na výplatu příslušných úroků, tedy poměrné části sjednané úrokové sazby od založení vkladu do předčasného výběru.

Lhůta tří měsíců se začíná počítat ode dne, kdy banka chystanou změnu oznámila klientům, tedy od 20. nebo 21. srpna. Skončí proto už ve druhé polovině listopadu. Nezačíná se počítat až dnem spojení, tedy od 1. října.

Záleží na bance, jestli klientům v takové situaci umožní předčasně si vybrat jen část termínovaného vkladu převyšující limit pojištění (jak stanoví zákon), nebo mu umožní předčasně ukončit celý vklad.

Samozřejmě jde jen o možnost, ne povinnost klienta. V bance může mít i nadále víc než dva a půl milionu korun – jen se na částku přes limit nebude vztahovat zákonné pojištění. To zaručuje, že v krajním případě – při platební neschopnosti banky – dostane stoprocentní náhradu z Fondu pojištění vkladů, do něhož finanční instituce povinně přispívají. Výplata má začít do sedmi pracovních dnů prostřednictvím Garančního systému finančního trhu.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Do limitu – ekvivalentu 100 tisíc eur podle aktuálního kurzu – se sčítají všechny vklady jednoho klienta na různých typech účtů ve stejné bance (například běžné účty, spořicí účty, termínované vklady). Pojištění se vztahuje i na účty vedené v cizí měně. Pro každou banku se limit posuzuje samostatně: kdyby tedy zkrachovaly současně dvě banky a klient měl v každé z nich třeba 90 tisíc eur, dostane z fondu celých 180 tisíc. V některých případech stoupne limit pojištěné částky na dvojnásobek. O takzvané zvýšené náhradě jsme víc psali v podrobném článku o pojištění vkladů.

Ani o vklady nad limit nemusí klient při problémech banky přijít, nedostane je však zpátky tak snadno a rychle. Klient se stává jen jedním z mnoha věřitelů, záleží pak hlavně na finanční situaci banky a způsobu jejího řešení. Zatímco v likvidaci mají být závazky společnosti vůči věřitelům zaplaceny v plném rozsahu, při insolvenci (konkurzu) hrozí, že věřitelé dostanou zpátky jen část pohledávek.

Dosavadní služby a nastavení produktů budou pro klienty Creditas a Max banky fungovat beze změn i po 1. říjnu. Výjimkou jsou právě limit pojištění vkladů, nový kód pro účty v Max bance (číslo účtu za lomítkem) a dočasné omezení služeb v obou bankách na přelomu září a října (elektronické bankovnictví, pobočky, zakládání nových účtů). Podrobnosti jsme přinesli v úterním článku.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ) Do kdy můžu předčasně ukončit termínovaný vklad v Max bance nebo Creditas? Lidé, jejichž vklady po sloučení bank (od 1. října 2024) přesáhnou ekvivalent 100 tisíc eur, tedy přes dva a půl milionu korun, si mohou do tří měsíců bez sankce předčasně vybrat nadlimitní část svého vkladu. Podle zákona mají nárok na výplatu příslušných úroků, tedy poměrné části sjednané úrokové sazby. Lhůta tří měsíců se začíná počítat ode dne, kdy banka chystanou změnu oznámila klientům, tedy od 20. nebo 21. srpna. Skončí proto už ve druhé polovině listopadu.

Počítá se limit pojištění vkladů v bance pro každý účet samostatně? Ne. Do limitu (ekvivalentu 100 tisíc eur podle aktuálního kurzu) se sčítají všechny vklady jednoho klienta na různých typech účtů ve stejné bance (například běžné účty, spořicí účty, termínované vklady). Pojištění se vztahuje i na účty vedené v cizí měně. Pro každou banku se limit posuzuje samostatně. Kdyby tedy zkrachovaly současně dvě banky a klient měl v každé z nich třeba 100 tisíc eur, dostane z fondu celých 200 tisíc.

Jaký je limit pro pojištění vkladů v bance? Vklady jsou standardně pojištěné do ekvivalentu 100 tisíc eur podle aktuálního kurzu (přibližně 2,5 milionu korun). Klient dostane stoprocentní náhradu včetně případných úroků. Sčítají se všechny vklady jednoho vkladatele na běžných i spořicích účtech nebo termínovaných vkladech. Pro každou banku se limit posuzuje samostatně.

Kdy se limit pro pojištění vkladu v bance zvyšuje na dvojnásobek? Jde třeba o peníze z prodeje nemovitosti sloužící k soukromému bydlení, vyplacení jednorázového vyrovnání ze spoření na důchod se státním příspěvkem, z vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, z pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. Dále jde o peníze z dědictví a odstupného v zaměstnání nebo o peníze z náhrady újmy způsobené trestným činem. Pokud peníze z těchto životních situací na účet přišly nejdéle tři měsíce před krachem banky či záložny, pak se na ně vztahuje pojištění až do výše 200 tisíc eur, tedy přibližně pět milionu korun.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem