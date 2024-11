Úroky na spořicích účtech dál klesají. Od pátku je snížila Česká spořitelna, ode dneška Fio banka. Naopak mBank a Air Bank prodloužily dosavadní slib, že sazby nesníží.

Česká spořitelna snížila sazby ve většině variant spořicího účtu o 0,25 procentního bodu. Základem pro klienty s účtem Plus je už jenom 0,25 %, při používání George 1,25 %. Kdo se spořitelnou pravidelně investuje od 500 do 1999 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření), dosáhne nově jen na 2,5 %. Kdo má ve skupině ČS uloženo v součtu aspoň milion korun (vklady, investice, penzijko), dosáhne také na 2,5 %. Nepohorší si jen ten, kdo investuje nebo si posílá na penzijko aspoň 2000 Kč měsíčně – na spořicím účtu mu zůstává dosavadních 4,3 %.

S předstihem oznámila snížení také ČSOB, která dosavadní úrok 4 % garantuje do konce listopadu. Od 1. prosince do 19. ledna dosáhne maximální úrok 3,75 %. Úročení vyšších vkladů (2 %) se nezmění. ČSOB zároveň během listopadu změnila podmínky, při jejichž splnění klient na tyto sazby dosáhne: alespoň pět plateb kartou za měsíc (tato podmínka zůstává stejná jako dosud) a současně příjmy na běžný účet v součtu alespoň 15 000 Kč za měsíc (nová podmínka, neplatí však pro klienty do 26 let včetně). Splnění se posuzuje za předchozí kalendářní měsíc. Oproti dřívějšku skončila podmínka přihlášení se do aplikace aspoň jednou za čtvrt roku.

Fio banka ode dneška mírně snižuje sazbu u spořicího účtu Fio konto – na 3,7 % z předchozích 3,6 %. Na druhém typu účtu – Fio spořicí účet – zůstává dosavadních 2,8 %.

Ode dneška klesá také úročení spořicího účtu v bývalé Max bance (Max spořicí účet), která je teď součástí Creditas. Nová sazba je 3,6 % do půl milionu (dosud 3,9 %) a 3,4 % nad půl milionu (dosud 3,7 %), o změně banka informovala s týdenním předstihem.

Na první místo našeho žebříčku se dostala Raiffeisenbank. Ta už dříve slíbila, že dosavadních 4,2 % bude držet až do konce letošního roku. Podmínkou jsou alespoň tři platby kartou za měsíc. Úročí se vklady do půl milionu, s Aktivním účtem do jednoho milionu s Exkluzivním či Prémiovým účtem do jednoho a půl milionu.

mBank a Air Bank v minulém týdnu prodloužily svůj slib, že nesníží úrokové sazby. mBank garantuje dosavadní úroky nově do 14. ledna, Air Bank do 20. prosince.

Spořicí účty k 25. listopadu 2024 Banka Název Maximální úrok (p.a.) Omezení Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 4,2 % Pro vklady do 500 000 Kč (Chytrý účet) nebo do milionu (Aktivní účet) nebo do 1,5 milionu (Exkluzivní a Prémiový účet) při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Část nad limit se úročí jen 0,01 %. Banka garantuje, že sazbu nesníží do konce roku. VÚB Spoření bez limitů 4,1 % Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. Trinity Bank Skvělý účet 4,08 % jen pro nové Jen pro vklady nových klientů. Dosavadní klienti dostanou maximálně 3,78 % do půl milionu, bez nového vkladu 2,58 %. Partners Banka Spořicí účet 4,03 % Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U balíčků Pro dva a Pro rodinu je plný úrok i bez plateb kartou. ČSOB Spoření s bonusem 4 % do 30. 11. 3,75 % od 1. 12. Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a na běžný účet přijde v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 2 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek je základní sazba 0,5 % do milionu. Komerční banka Spoř. účet KB+ Komfort, Exclusive 4 % Jen pro klienty s tarify Komfort nebo Exclusive (běžné účty s paušálem 89 Kč nebo 169 Kč měsíčně) v nové aplikaci KB+. Pro vklady do 200 000 Kč. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Garance do konce listopadu. Trinity Bank Skvělý účet, Dobrý klient 3,78 % Jen pro nové vklady (při založení nového účtu dosavadními klienty), případně pro bankou oslovené klienty. Úrok 3,78 % pro vklady do půl milionu. Část nad tento limit se úročí 2,58 %. mBank mSpoření 3,75 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč (při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %). Celkový vklad lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně. Banka garantuje, že sazbu nesníží 14. ledna. Fio banka Fio konto 3,7 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. Banka Creditas (Max banka) Max spořicí účet 3,6 % Pro vklady do 500 000 Kč. Část nad 500 000 Kč se úročí 3,4 %. UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 3,5 % jen pro nové Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc. Dřívějším klientům dává standardně jen 2,5 % do limitu půl milionu. J&T Banka Spořicí účet 3,25 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Bez stropu. Výpovědní lhůta je jeden den. Moneta Money Bank Gold Plus 3,2 % Bez stropu. Podmínkou je prémiový běžný účet Gold. Ten je bez měsíčního paušálu, když máte na všech účtech či investicích v Monetě aspoň milion korun; jinak stojí 169 Kč měsíčně při příjmu na účet aspoň 35 000 Kč měsíčně; případně paušál 469 Kč při nesplnění podmínek. Garance do konce ledna 2025. Banka Creditas Spořicí účet+ 3,2 % (4 %) Pro vklady do půl milonu. Pro část nad tento limit je úrok 1 %. Kdo v předchozím měsíci investoval aspoň 1500 Kč, získá bonus 0,8 % do půl milionu a dosáhne tak na 4 %. Moneta Money Bank Spoření H, G, F, E 3 % Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %. Garance do konce ledna 2025. Air Bank Spořicí účet 3 % Pro vklady do milionu, když aspoň pětkrát za měsíc zaplatíte kartou a zároveň vám přijde na účet v součtu aspoň 25 000 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu, když aspoň pětkrát za měsíc zaplatíte kartou. Část od půl milionu do milionu se úročí jen 0,1 %. Garance do 20. prosince. Komerční banka Spoř. účet KB+ 3 % Pro vklady do 200 000 Kč při založení v nové aplikaci KB+, pokud klient nemá placené tarify Komfort nebo Exclusive. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Garance do konce listopadu. Fio banka Fio spořicí účet 2,8 % Bez stropu. Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně dvakrát za kalendářní měsíc. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. mBank eMax Plus 2,75 % Pro vklady do 500 000 Kč (při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %). Založit si lze až čtyři účty a zvýšit tak celkový vklad na dva miliony. Garance do 14. ledna. Česká spořitelna Spořicí účet 2,5 % (4,3 %) Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George. Podmínkou je pravidelně investovat od 500 do 1999 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření) nebo mít ve skupině ČS uloženo v součtu aspoň milion korun (vklady, investice, penzijko). Kdo investuje aspoň 2000 Kč měsíčně (počítá se i penzijko), získá 4,3 %. Týká se vkladů do 400 000 Kč. Trinity Bank Svělý účet, Dobrý klient 2,58 % Pro starší vklady dosavadních klientů. UniCredit Bank Spořicí účet Save 2,5 % Pro vklady do 500 000 Kč, část nad limit se neúročí. Komerční banka Spořicí konto Bonus 1,5 % Pro vklady do 200 000 Kč bez nové aplikace KB+. S pravidelnou investicí do podílových fondů aspoň 1500 Kč měsíčně lze zvýšit úrok na spořicím účtu na 3,5 %. Garance do konce roku. Česká spořitelna Spořicí účet 1,25 % Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George a nemají ve skupině ČS uloženo aspoň milion korun nebo neinvestují aspoň 500 Kč měsíčně (počítá se i penzijko). Česká spořitelna Spořicí účet 0,25 % Pro klienty s Plus účtem, kteří nepoužívají George. Česká spořitelna Spořicí účet 0,2 % Pro klienty bez Plus účtu. Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

