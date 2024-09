Kam přesunout peníze ze spořicího účtu? Zhodnocení úspor očima expertů

Úroky na spoření v bankách klesají. A v nejbližších měsících budou klesat dál, protože se odvíjejí od základních sazeb České národní banky.

Ještě loni v listopadu začínaly nejlepší spořicí účty šestkou, standardem bylo aspoň pět procent ročně. Na začátku letošního září už na spořicích účtech a termínovaných vkladech nedostanete ani těch pět. Lidé se proto pohlížejí po dalších možnostech, jak ochránit úspory před inflací (naštěstí také výrazně nižší než v předchozích dvou letech). A samozřejmě: každý by rád vydělal i něco navíc.

Zeptali jsme se expertů:

Co byste doporučil člověku, který měl v posledních letech skoro všechny své úspory – dejme tomu 600 tisíc korun – na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu? Teď – když úrokové sazby klesají – by rád dosahoval výnosu nad inflací, ideálně dál nějakých aspoň 5 % ročně, jak si zvykl právě na těch spořicích produktech. Kam by podle vás měl přesunout peníze ve dvou následujících případech?

když ví, že je nejspíš bude v nejbližších dvou letech potřebovat, a zároveň nechce přijít o jejich původní hodnotu

když to pro něj jsou „peníze navíc“, které v nejbližších letech nebude nutně potřebovat, a zároveň se (s vidinou vyššího zhodnocení) dokáže smířit i s rizikem, že v nejhorším případě ztratí až třetinu jejich původní hodnoty?

Michal Doubek

finanční poradce a lektor finanční gramotnosti

Doporučoval bych především důkladně zamyslet nad svými finančními cíli a rozhodovat se na základě nich – a ne na základě úroků na spořicím účtu.

V případě, že nechcete riskovat a zároveň mít peníze ihned dostupné, je ideální zůstat na spořicích účtech a vyhledat vždy ten nejlepší. Pokud se podaří opravdu zkrotit inflace, je velká pravděpodobnost, že spořicím účtům se podaří ve zmíněném horizontu jednoho až dvou let inflaci minimálně kopírovat. Je to pro většinu populace samozřejmě taky to nejjednodušší řešení.

Chcete-li přidat investice s nižším rizikem, volil bych kombinaci spořicího účtu s dluhopisovými fondy. Mohu zmínit například Conseq dluhopisový, Conseq korporátních dluhopisů, J&T Money, J&T Bond, Sporobond, Partners Bond Opportunity a tomu podobné. Vždy je ale potřeba poradit se s odborníkem, pokud nemáte žádné zkušenosti.

A jestli to jsou peníze například na rentu, kterou chci pobírat za 20 let, tak je můžu investovat postupně nebo celé do svého dlouhodobého akciového portfolia.

Když to shrneme, je to vlastně velmi jednoduché. Definuji si finanční cíle a následně dle nich alokuji své zdroje:

finanční rezerva – spořicí účty nebo „repo fondy“

cíle do tří let – spořicí účty, „repo fondy“, dluhopisové fondy

cíle od tří do deseti let – dluhopisové fondy, nemovitostní fondy, případně i drobně akciových fondů (tedy smíšené portfolio)

cíle 10 let a více – převážně akciové fondy a další typy dynamičtějších investic s potenciálem vyššího výnosu

Martin Novák

hlavní analytik Broker Consulting

Když víte, že tyto úspory nejspíš budete v nejbližších dvou letech potřebovat, a zároveň nechcete přijít o jejich původní hodnotu:

V tomto případě bohužel nezbývá, než se smířit s nižším zhodnocením, a zvolit pro tento účel některý ze spořících účtů či termínovaných vkladů. Takové řešení má alespoň částečná pozitiva: nic neriskujeme a prostředky máme vždy po ruce. Na trhu jsou stále ještě nabídky spořících účtů, které zajišťují úrok převyšující současnou inflaci. Nicméně je zapotřebí zdůraznit, že bezpečné zhodnocení na spořících účtech a terminovaných vkladech bude s ohledem na očekávaný ekonomický vývoj opět nízké. Tyto produkty zkrátka nejsou pro dlouhodobé zhodnocování prostředků vhodné.

Když to pro vás jsou „peníze navíc“, které v nejbližších letech nebudete nutně potřebovat, a zároveň se (s vidinou vyššího zhodnocení) dokážete smířit i s rizikem, že v nejhorším případě ztratí až třetinu jejich původní hodnoty:

Ještě předtím, než se rozhodneme s volnými finančními prostředky nakládat, měli bychom si položit otázku, co je naším cílem a v jakém horizontu jej chceme dosáhnout. Na tomto horizontu totiž výrazně závisí vhodný rizikově-výnosový profil, kterého bychom se měli, až na menší odchylky, držet. Platí jednoduchá zásada: čím delší horizont zbývá do konce investice, tím více si můžeme dovolit zapojit i riziková aktiva do portfolia – a naopak.

Na volné finanční prostředky, které v nejbližších letech nebudete postrádat (a nejste vyloženě konzervativní investor), pak můžeme doporučit například otevřené podílové fondy. Ty nabízí špičkovou diverzifikaci a jejich nabídka na českém území je srovnatelná nebo dokonce lepší než na západ od našich hranic. Působí tu světoví správci financí a vybrat si můžete od těch nejkonzervativnějších až po ty nejdynamičtější fondy či tematické strategie. Obecně však lidem doporučujeme, aby jejich investiční portfolio bylo dobře a rozumně diverzifikované a plně respektovalo jejich investiční horizont a rizikový apetit.

Vladimír Weiss

finanční poradce Partners

Když víte, že tyto úspory nejspíš budete v nejbližších dvou letech potřebovat, a zároveň nechcete přijít o jejich původní hodnotu:

Otázkou je, zda peníze budete potřebovat přesně za dva roky, nebo už v průběhu následujících dvou let. Pokud v tomto případě necháte vše na spořicím účtu, je to v pořádku. Dva roky jsou totiž pro investice poměrně krátká doba.

Kdo by se chtěl dostat na o něco vyšší výnos při relativně nízkém riziku kolísání hodnoty, může sestavit portfolio. Například polovinu nechat na spořicím účtu a polovinu dát do kvalitního dluhopisového fondu (bezpečné státní dluhopisy, korporátní dluhopisy s top ratingem – vše zajištěno do české koruny, takže nepodstupujeme měnové riziko).

Když to pro vás jsou „peníze navíc“, které v nejbližších letech nebudete nutně potřebovat, a zároveň se (s vidinou vyššího zhodnocení) dokážete smířit i s rizikem, že v nejhorším případě ztratí až třetinu jejich původní hodnoty:

Zde je nutné definovat, jak dlouho tyto prostředky pravděpodobně nebudete potřebovat. Jinými slovy: jak dlouhý je investiční horizont, na co pak peníze nejspíše použijete, jaké máte zkušenosti, jak vypadá struktura majetku, o jak velikou částku se jedná a tak dále.

Pokud by byla řeč o pěti letech a více, doporučuji nastavit portfolio následovně:

60 % kvalitní dluhopisový fond/fondy zaměřené na bezpečné státní dluhopisy a korporátní dluhopisy s top ratingem

15 % nemovitostní fond (se zkušeným managementem, s dostatečnou diverzifikací nemovitostí, přiměřeným LTV atd.).

25 % globálně akciový fond/globálně akciové fondy (diverzifikace, preference rozvinutých trhů, spíše zajištěno do české koruny, smíšená strategie – hodnotová a růstová)

Otázkou je, zda do akciové složky investovat najednou, nebo například na třikrát po kvartálech a tím zprůměrovat nákupní cenu. To závisí na mnoha dalších okolnostech.

Každopádně doporučuji v čase s portfoliem pracovat a využívat přiměřeně techniku rebalancování – zejména v době, kdy dojde ke korekci na akciových trzích.

Dominik Stroukal

ekonom, Metropolitní univerzita Praha

Když víte, že tyto úspory nejspíš budete v nejbližších dvou letech potřebovat, a zároveň nechcete přijít o jejich původní hodnotu:

Pořád se ještě vyplatí repofondy. Pro širokou veřejnost je to poměrně nové, ale zajímavé řešení – včetně slušné likvidity, tedy k penězům se dostanete velmi brzy. Vyjde to zpravidla lépe než spořící účet. Někdy ne nutně, takže dává smysl se i podívat na časově omezené nabídky spořicích účtů některých bank. Mezi spořicími účty se dá přecházet, jsou mezi nimi obří rozdíly. Pozor jen na podmínky pro získání bonusové sazby.

Když to pro vás jsou „peníze navíc“, které v nejbližších letech nebudete nutně potřebovat, a zároveň se (s vidinou vyššího zhodnocení) dokážete smířit i s rizikem, že v nejhorším případě ztratí až třetinu jejich původní hodnoty:

Dávat rady o budoucnosti je ošidné, ale vždy se můžeme podívat do minulosti. A ta dává za pravdu hlavně akciím. Pokud je dostatečně dlouhý horizont (což z otázky asi vyplývá) a ne úplně konzervativní vztah k riziku (což se asi také otázka snaží naznačit oním propadem o třetinu), tak jsou akcie výjimečný investiční úkaz.

Pokud na ně někdo jde přímo ze spořícího účtu, tak nedává smysl vymýšlet všelijaké investiční kejkle a vsadit na růst kapitalismu, tedy typicky na nějaký široký americký akciový index. A pak si sednout na ruce.

Protože jsou oproti spořícímu účtu akcie jízda na horské dráze, je rozumným pravidlem a dobrou zkušeností nečasovat trh a oněch 600 tisíc si rozdělit na několik částí, třeba šestkrát po 100 tisících a investovat je například vždy jednou za dva měsíce. Sice tím člověk přijde o možnost toho nejlepšího možného zhodnocení, ale zase se tím pojistí proti největšímu možnému maléru, tedy že vše vsadí zrovna na vrcholu.

Je potřeba upozornit, že kolem investic je čím dál více podvodů. Než se rozhodnete poslat někam peníze, stojí za to, aby se na daného brokera či obecně stránky, přes které chce investovat, podíval alespoň jeden další pár očí. Pokud se stydíte, dobré rady o tom, jestli něco není příliš podezřelé, dnes dá zadarmo i umělá inteligence. Není sice stoprocentní, ale to ostatně ani člověk z masa a kostí.

Matúš Kuchálik

autor projektu TeoriePenez.cz

Když víte, že tyto úspory nejspíš budete v nejbližších dvou letech potřebovat, a zároveň nechcete přijít o jejich původní hodnotu:

V tomto případě dává smysl spořicí účet, termínovaný vklad v bance, případně dluhopisový fond s krátkou durací.

Požadavek klienta, který nechce přijít o původní hodnotu, v podstatě vylučuje možnost investování. Investování znamená riziko. Dva roky jsou velmi krátká doba a každé aktivum (ať už akcie, nemovitostní fondy nebo dluhopisy) může kolísat – a kolísá, což znamená možnost ztráty peněz.

Když to pro vás jsou „peníze navíc“, které v nejbližších letech nebudete nutně potřebovat, a zároveň se (s vidinou vyššího zhodnocení) dokážete smířit i s rizikem, že v nejhorším případě ztratí až třetinu jejich původní hodnoty:

Pokud nemám přesný cíl, těžko se hledá přesná cesta. Životní plány se navíc neustále mění a základem pro investora je vědět, jak a kdy bude peníze potřebovat.

V případě, že to není přesné, pomáhá „krabičková metoda“. Tedy:

Vyčlením si rezervu na jeden rok, která je na spořicím účtu.

Peníze, které bych potřeboval za tři roky, mohu rozložit do dluhopisového a nemovitostního fondu. Dluhopisové fondy se dnes pohybují s výnosem do splatnosti kolem pěti procent, u nemovitostního fondu můžeme očekávat výnos kolem šesti procent.

Nejdelší krabička je tvořena z globálního akciového portfolia na dobu více než pět let. Poměr by mohl být následující: 40 % globální akciové portfolio, 30 % nemovitostní fond, 30 % dluhopisový fond.

Případně, pokud je klient opatrný, část peněz může být ještě vyčleněna na spořicí účet a může sloužit na případné dokupování při propadech na akciích.

Při velkém propadu by se portfolio mohlo chovat následovně (výpočet maximální ztráty při krizi):

akcie (40–45 % portfolia) klesnou o 50 %: ztráta: 20–22,5 % z celkové hodnoty portfolia.

nemovitostní fond (25–30 % portfolia) klesne o 20 %: Ztráta: 5–6 % z celkové hodnoty portfolia.

dluhopisy (25–30 % portfolia) zůstanou stabilní nebo mírně vzrostou: Zisk nebo minimální ztráta: 0–5 % z celkové hodnoty portfolia.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

