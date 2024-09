Nejlepší spořicí účty: úroky dál klesají, kdo dá víc?

Banky dál snižují úročení svých spořicích účtů. Reagují tak na vývoj základní sazby České národní banky, která od loňských Vánoc klesla z 7 % postupně až na srpnových 4,5 %.

Od září jsou nižší úroky na spořicích účtech v ČSOB – nově 4,25 % místo 4,5 %, a to v zásadě do čtvrt milionu korun. U prémiového účtu Premium konto nicméně stoupl strop, do něhož lze takový úrok využít, z dosavadních půl milionu na milion korun. Sazbu 4,25 % banka garantuje do poloviny října.

mBank snížila úročení mSpoření na 4,25 % z dosavadních 5 % ročně, u spořicího účtu eMax na 3 % z 3,5 %. Partners Banka v září nabízí 4,16 % místo dřívějších 4,53 %. Moneta od tohoto týdne dává jen 3,5 % místo 3,8 %, na prémiovém účtu Gold Plus 3,7 % místo 4 %.

Už od 23. srpna znovu snížila úročení VÚB – na 4,6 % z 4,75 %. Od půlky srpna klesly úroky v Air Bank – na 3,4 % z 3,75 %. A Česká spořitelna od 19. srpna už nedá 5 % ani klientům, kteří si do podílových fondů nebo na penzijko posílají alespoň 2000 korun měsíčně – nejvyšší sazbu snížila na 4,5 %.

Na nejvyšší úrok stále láká Trinity Bank: 5,08 % pro vklady do čtvrt milionu, ale jen pro nové klienty. Případnou část vkladu od 250 tisíc do milionu úročí jen 3,58 %, nad milion 3,08 %. Dosavadní klienti dosáhnou maximálně na 4,08 % do půl milionu.

Druhé místo patří slovenské bance VÚB. Pro úročení 4,6 % nemá žádný strop ani podmínky. Úroky navíc připisuje denně, v praxi se tak každým dalším dnem úročí vyšší zůstatek. Komplikovanější je to s daněním, protože VÚB automaticky nestrhne srážkovou daň z úroků. V některých případech to ale může být výhoda. Podrobnosti popisujeme v tabulce.

Třetí je Raiffeisenbank, která slibuje držet sazbu 4,5 % do konce září. Dává ji pro vklady do 500 000 Kč (Chytrý účet) nebo do milionu (Aktivní účet) nebo do 1,5 milionu (Exkluzivní a Prémiový účet), podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc.

Spořicí účty k 2. září 2024 Banka Název Maximální úrok (p.a.) Omezení Trinity Bank Jarní Skvělý účet 5,08 % jen pro nové Jen pro vklady nových klientů do čtvrt milionu. Případná část nad tento limit se úročí 3,58 % do milionu, nad milion 3,08 %. VÚB Spoření bez limitů 4,6 % Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 4,5 % Pro vklady do 500 000 Kč (Chytrý účet) nebo do milionu (Aktivní účet) nebo do 1,5 milionu (Exkluzivní a Prémiový účet) při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Část nad limit se úročí jen 0,01 %. Banka garantuje, že sazbu nesníží do konce září. mBank mSpoření 4,25 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč (při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %). Celkový vklad lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně. Banka garantuje, že sazbu nesníží do konce září. ČSOB Spoření s bonusem 4,25 % Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a aspoň jednou za tři měsíce se přihlásíte do aplikace ČSOB Smart. Banka garantuje, že sazbu nesníží do 15. října. Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 2,5 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek je základní sazba 1,5 % do milionu. Max banka Max spořicí účet 4,2 % Pro vklady do 500 000 Kč. Případná část nad 500 000 Kč se úročí 4 %. Fio banka Fio konto 4,2 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. Partners Banka Spořicí účet 4,16 % Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U vyšších balíčků (Pro dva a Pro rodinu) je plný úrok bez časového omezení, tedy i bez plateb kartou. Trinity Bank Jarní Skvělý účet 4,08 % Dosavadní klienti dosáhnou na 4,08 % do půl milionu. Případná část nad tento limit se úročí 3,58 % do milionu, nad milion 3,08 %. UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 4 % jen pro nové Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc. Dřívějším klientům dává standardně jen 2,5 % do limitu půl milionu. Komerční banka Spoř. účet KB+ 4 % Jen pro klienty s tarify Komfort nebo Exclusive (běžné účty s paušálem 89 Kč nebo 169 Kč měsíčně) v nové aplikaci KB+. Pro vklady do 200 000 Kč. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Banka Creditas Spořicí účet+ 3,8 % Pro vklady do 500 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 1,2 %. Moneta Money Bank Gold Plus 3,7 % Bez stropu. Podmínkou je prémiový běžný účet Gold. Ten je bez měsíčního paušálu, když máte na všech účtech či investicích v Monetě aspoň milion korun; jinak stojí 169 Kč měsíčně při příjmu na účet aspoň 35 000 Kč měsíčně; případně paušál 469 Kč při nesplnění podmínek. Banka slibuje, že sazbu nesníží do konce září. Moneta Money Bank Spoření H, G, F, E 3,5 % Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %. Banka slibuje, že sazbu nesníží do konce září. J&T Banka Spořicí účet 3,5 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Bez stropu. Výpovědní lhůta je jeden den. Air Bank Spořicí účet 3,4 % Pro vklady do milionu, když aspoň pětkrát za měsíc zaplatíte kartou a zároveň vám přijde na účet v součtu aspoň 25 000 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu, když aspoň pětkrát za měsíc zaplatíte kartou. Část od půl milionu do milionu se úročí jen 0,1 %. Banka garantuje, že sazbu nesníží do 10. října. Fio banka Fio spořicí účet 3,2 % Bez stropu. Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně dvakrát za kalendářní měsíc. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. mBank eMax Plus 3 % Pro vklady do 500 000 Kč (při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %). Založit si lze až čtyři účty a zvýšit tak celkový vklad na dva miliony. Sazbu nesníží do konce září. Komerční banka Spoř. účet KB+ 3 % (4 %) Pro vklady do 200 000 Kč při založení (a ovládání) v nové aplikaci KB+, pokud klient současně nemá placené tarify Komfort nebo Exclusive. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Bez nové aplikace je základní sazba spořicího účtu jen 2 %, s pravidelnou investicí do podílových fondů aspoň 1500 Kč měsíčně lze zvýšit úrok na spořicím účtu na 4 %. Česká spořitelna Spořicí účet 0,75 % až 3 % (4,5 %) Jen pro klienty s Plus účtem. Základem je 0,75 %, při používání George 1,75 %. Kdo k tomu pravidelně investuje od 500 do 1999 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření), dosáhne na 3 %. Kdo má ve skupině ČS uloženo v součtu aspoň milion korun (vklady, investice, penzijko), dosáhne také na 3 %. Kdo investuje aspoň 2000 Kč měsíčně (počítá se i penzijko), získá 4,5 %. Zmíněné úroky se týkají vkladů do 200 000 Kč (u programu Osobní bankovnictví do 400 000 Kč). Bez Plus účtu max. 0,2 %. UniCredit Bank Spořicí účet Save 2,5 % Pro vklady do 500 000 Kč, část nad limit se neúročí. Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Zákonné pojištění vkladů – tedy stoprocentní náhrada do sedmi dnů od případného krachu banky – se vztahuje do limitu 100 tisíc eur, tedy přibližně dva a půl milionu korun. Sčítají se všechny vklady klienta na různých účtech ve stejné bance.

Výhodou spořicích účtů je, že peníze si lze kdykoliv vybrat. Banka však může prakticky okamžitě úrok snížit (nebo i zvýšit) – konkrétní provedení a časový předstih závisí na znění obchodních podmínek, jak jsme vysvětlili ve starším článku.

Naopak u termínovaných vkladů se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původně sjednaný úrok nezmění po celou dobu vkladu. To se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda – v letošním roce je to určitě výhoda, protože úroky na spoření se odvíjejí od základních sazeb České národní banky.

Aktuální porovnání termínovaných vkladů na jeden měsíc až dva roky najdete v samostatném přehledu.

