Úrok na spoření zvedá další banka. Vylepší i běžný účet

Hello bank od 1. prosince zvyšuje úročení vkladů. Sazba spořicího účtu stoupne na 1,8 % ročně (dosud 1 %) pro vklady do 200 tisíc korun, částky nad tento limit se neúročí. Vrací se také úročení běžného účtu: nově 0,5 % ročně do limitu 100 tisíc korun (dosud 0 %).

Spořicí i běžný účet Hello bank dlouhodobě patřily k nejlépe úročeným na trhu. Do špičky se teď vrací se zpožděním za některými konkurenty, kteří zvýšili úroky už během října nebo listopadu, nebo aspoň s předstihem oznámili prosincové zvýšení. Banky teď výrazně vylepšují spoření díky tomu, že Česká národní banka letos už čtyřikrát zvýšila základní úrokovou sazbu.

Jedničkou mezi snadno dostupnými spořicími účty dál zůstává Trinity Bank s úrokem 2,58 %, a to bez stropu na výši vkladů. Na tento úrok dosáhnou noví i dosavadní klienti, kteří si založili spořicí účet v rámci akce Dobrý klient – to znamená kdykoliv od začátku letošního října.

Dvojkou je Moneta s úrokem spořicího účtu 2,5 % pro vklady do jednoho milionu korun, a to pro dosavadní i nové klienty. Případná část nad milion se úročí 0,5 %. Dosavadní klienti si však musí založit nový spořicí účet, na těch dřívějších totiž automaticky nestoupne. Jinak Moneta nemá žádné podmínky a omezení. I její spořicí účet si lze, stejně jako v Trinity, založit samostatně, tedy bez nutnosti zakládat a využívat ještě běžný účet.

Nejlepší snadno dostupné spořicí účty podle úrokové sazby pro nové zájemce Banka Název Maximální úrok Omezení Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient 2,58 % Bez omezení celkové částky. Jenom na vklady, které jste v Trinity neměli k 30. září. Kdo nemá spořicí účet založený v říjnu nebo listopadu, musí si ho založit. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 2,5 % Úrok 2,5 % pro vklady do jednoho milionu, pro část vkladu nad milion je 0,5 %. Je potřeba založit nový spořicí účet, jinak bez podmínek. Expobank Neo účet 2,01 % Bez omezení. Jde o běžný účet bez poplatků, úrok se vztahuje na libovolnou částku. Banka Creditas Spořicí účet+ 2 % Úrok 2 % pro vklady do 350 tisíc, pro zbytek vkladu je 1 %. Bez podmínek. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok až 2,1 %. J&T Banka Spořicí účet 2 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 2,25 %. Hello bank Hello spoření 1,8 % Pro vklady do 200 000 Kč. Případná část nad 200 000 Kč se neúročí. Sberbank Spořicí účet 1,8 % Podmínkou je běžný účet přinejmenším ve variantě Plus – ten je bez paušálu jen v případě, že aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou. Úrok 1,8 % pro vklady do jednoho milionu, případně na 1 % pro vyšší částky. Bez běžného účtu 1,5 % a 0,8 %. Air Bank Spořicí účet 1,5 % Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč se úročí 0,1 %, případná část nad 1 000 000 Kč se neúročí. Fio banka Spořicí účet 1,5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro částku od 200 tisíc do milionu 0,05 %, od milionu do 10 milionů 0,08 %, nad 10 milionů 0,1 %. Česká spořitelna Spoření ČS 1,5 % Pro vklady do 200 000 Kč pro klienty s běžným účtem Plus (podmínky: příjem aspoň 7000 Kč měsíčně a využívání aspoň jednoho z dalších produktů skupiny ČS, jinak paušál 100 Kč). Nad tento limit 0,01 %. Pro klienty Exclusive s účtem Plus je limit 400 tisíc, pro klienty Erste Premier je limit milion korun. Raiffeisenbank Spořicí účet XL 1,5 % Na 1,5 % pro vklady do 150 000 Kč dosáhnou jen klienti s aktivním využíváním běžného účtu (příjem aspoň 15 000 Kč měsíčně a tři odchozí platby v měsíci). Zůstatek od 150 000 do 500 000 Kč se pak úročí 0,1 %, část vkladu přesahující 500 000 Kč se úročí 0,01 %. Equa bank Spořicí účet Hit 1,5 % Úrok 1,5 % jen pro vklady do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok v daném měsíci klesne na 0,1 %. Případná část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Některé spořicí účty lákají na ještě vyšší úrok. Jenže jejich podmínky jsou o dost komplikovanější:

Tři procenta ročně nabízí ČSOB v akci, která stejně jako v předchozích letech kombinuje spořicí účet a podílové fondy. Podmínkou je přinejmenším stejnou částku – aspoň 30 tisíc – dát i do investic. Produkt Duo Profit pak garantuje na spoření sazbu 3 % po dobu jednoho roku, pak zřejmě klesne na standardních 0,01 %. Část výdělku tak v praxi dáte na zaplacení vstupních poplatků ve fondech, které přitom někteří konkurenti vůbec nevybírají. Podobnou nabídku má i Sberbank: když do podílového fondu investujete aspoň 300 tisíc, dá vám na spořicím účtu úrok 2,75 % po dobu jednoho roku – ale jenom do limitu 500 tisíc.

Nejvyšší úroky u spořicích účtů s výraznějším omezením Banka Název Úrok Omezení ČSOB (Poštovní spořitelna) Duo Profit 3 % Podmínkou je investovat aspoň 30 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 3 % na spořicím účtu pak platí jenom do částky odpovídající výši investic, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Potom už jen standardní úrok (v současnosti 0,01 %). Sberbank Bonus k investici 2,75 % Podmínkou je investovat aspoň 300 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 2,75 % na spořicím účtu pak platí nejvýše do 500 tisíc, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Pro částky nad 500 tisíc je úrok 0,01 %. Banka Creditas Spoření Richee Junior 2 % Jde o spořicí účet pro děti. Úrok 2 % platí pro vklady do 350 000 Kč, nad tento limit 1 %. Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Universal 1,7 % U družstevních záložen (kampeliček) platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz musíte dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část vkladu převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. Raiffeisenbank Spořicí účet Top pro klienty ING Bank 1,6 % Pouze pro bývalé klienty ING Bank, kteří si převedli úspory do Raiffeisenbank podle podmínek akce (zároveň v ní mají i běžný účet). Úrok 1,6 % do 300 000 Kč, 0,2 % pro částku nad tento limit. Moneta Money Bank Dětský Genius 1,5 % Jde o běžný účet pro děti. Úrok 1,5 % platí pro vklady do 29 999 Kč, případná část nad tuto hranici se úročí 0,01 %. Vklad maximálně 10 000 Kč za měsíc, výběr maximálně 5000 Kč za měsíc (kromě zrušení účtu). ČSOB (Poštovní spořitelna) Spoření s bonusem 1,5 % Podmínky: běžný účet ČSOB a sjednání nového spořicího účtu pouze přes mobilní aplikaci. Úrok 1,5 % pak platí jen pro část vkladu do 250 000 Kč a jen na první tři měsíce. V ostatních případech je úrok následující: 0,5 % na celou část vkladu při naspořené částce do 250 000 Kč; 0,6 % na celou část vkladu při naspořené částce od 250 000 do 500 000 Kč; 0,75 % na celou část vkladu při naspořené částce od 500 000 do milionu; 0,15 % na částku přesahující milion. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Ani spořicí účty s úrokem kolem 2,5 % zdaleka nepokryjí rostoucí inflaci. Pro představu: Když si uložíte 10 tisíc korun s úrokem 2,5 %, necháte je tam rok a banka mezitím nezmění sazbu, připíše vám navíc 215 korun (z úrokového zisku zhruba 252 korun strhne 15% daň). I kdyby inflace v následujících dvanácti měsících dosáhla „jenom“ 5 %, kupní síla vašich uložených 10 tisíc se sníží přibližně o 500 korun – tedy víc než dvakrát tolik, co „vyděláte“ na spoření.

Přestože vám spořicí účet úspory ve skutečnosti nerozmnoží, zůstane vám díky němu o dost víc než na běžném účtu s nulovým úrokem (výjimkou je běžný Neo účet od Expobank, jehož úrok dlouhodobě patří mezi špičku i mezi spořicími účty, a po delší přestávce také běžný účet od Hello bank). Navíc úspory líp ochráníte před vámi samotnými.

Jestli víte, že část úspor můžete nějakou dobu postrádat a předem se k tomu zavážete, vyplatí se vyzkoušet jiné a přitom stejně bezpečné možnosti. Jenže: ani termínované vklady vás před inflací neochrání. A jisté už to není ani u stavebního spoření (se závazkem na šest let), kterému k výhře nad vyšší inflací nemusí pomoct ani státní příspěvek.

Inflaci plně pokryjí až státní protiinflační dluhopisy. Kupujete si je na šest let, ale každý rok je můžete v předem určeném termínu předčasně prodat (nad půl milionu korun s omezením) a získat výnos bez sankcí. Dluhopisy se prodávají na vybraných pobočkách ČSOB a České spořitelny. Kdo už si je koupil někdy dřív, může teď i přes internet.

Nebo zkuste víc riskovat a začít investovat třeba v podílových fondech nebo přímo do akcií. U nás na Penězích najdete srozumitelné a nezávislé návody, jak na to:

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.