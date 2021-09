Spořicí účty mají novou jedničku. Velký přehled

Trinity Bank od 2. září zvýšila narozeninový bonus na svém spořicím účtu nazvaném Výhoda+. Vklady do 100 tisíc korun nově úročí sazbou 1,08 % p. a., což je momentálně nejvíc v tuzemských bankách. Případná částka nad tento limit se úročí 0,58 %. Trinity slibuje, že obě sazby nesníží do konce letošního roku. Akce se mohou zúčastnit stávající i noví klienti. Vyšší sazba se však týká jenom nových vkladů od letošního srpna.

Po dlouhé době tak míří úrokové sazby na spoření nahoru. Už dříve je výrazně vylepšila Expobank a čeká se, že by je mohly aspoň mírně zvednout i některé další banky. Česká národní banka totiž dvakrát za sebou zvýšila základní sazbu, od níž se úroky v bankách (nepřímo) odvíjejí. A nejspíš svůj krok ještě zopakuje.

Jednou z velkých chyb je spoléhat se jenom na vaši banku. Když u ní máte běžný účet, neznamená to, že vám dá dobré podmínky na spoření (ještě víc to platí o investicích). Vyplatí se podívat na nabídku konkurence. Nenechte se zlákat jenom úrokovou sazbou, prozkoumejte i další podmínky. Pomůžeme vám s tím.

Hned na začátku musíme zdůraznit, že ani ty nejlepší spořicí účty zdaleka nepokryjí inflaci. Pro představu: Když si do Trinity uložíte 10 tisíc korun, necháte je tam rok a banka mezitím nezmění sazbu, připíše vám navíc 92 korun (z úrokového zisku 108 korun si strhne 15% daň). I kdyby inflace v následujících dvanácti měsících klesla na 2,5 %, kupní síla vašich uložených 10 tisíc se sníží přibližně o 250 korun – tedy o hodně víc, než „vyděláte“ na spoření.

Spořicí účty jsou tedy dobré jenom pro případy, kdy máte trochu peněz navíc, ale chcete je mít kdykoliv všechny k dispozici, protože nevíte, kdy je budete potřebovat. Když totiž necháte úspory na běžném účtu ve vaší bance, nebudou se vám úročit vůbec (o jedné výjimce si napíšeme za chvíli).

Nejlepší spořicí účty v září

Nejvíc teď nabízí už zmíněná Trinity Bank: 1,08 % na vklady do 100 tisíc, případně 0,58 % na část přesahující limit.

Dvojkou je Neo účet od Expobank, od září zvýšil úrok na 0,75 %. Týká se nových i starších vkladů, a to celého zůstatku bez podmínek či omezení. Formálně jde sice o běžný účet, reálně však patří mezi špičku i mezi spořicími. Navíc má i jiné výhody: Úročí celý vklad – není tedy nutné hlídat si nějaký strop. A nemusíte si přesouvat dočasně volné peníze z běžného na spořicí účet, abyste na úrok dosáhli. Sazbou 0,75 % se vám bude automaticky úročit všechno, co momentálně máte na běžném účtu.

Na třetí místo klesla Hello bank s 0,6 %. Úročí vklady maximálně do 200 000 Kč, případná část nad tento limit se neúročí. Jinak nemá – kromě stropu – žádné další podmínky, její spořicí účet si lze založit jednoduše online a zdarma.

Spořicí účet Creditas má sazbu 0,5 % pro maximálně 350 000 Kč, část vkladu nad limit úročí 0,2 %. Ani Creditas nemá kromě stropu žádná další omezení.

V součtu na 0,5 % lze dosáhnout také v Monetě, podmínkou však je „aktivní využívání“ jejího běžného účtu: každý měsíc vám na něj má přijít aspoň 20 tisíc korun a zároveň z něj odejít aspoň pět plateb – z toho minimálně jedna platba debetní nebo kreditní kartou.

Nejlepší spořicí účty podle úrokové sazby k 2. 9. 2021 pro nové zájemce Banka Název Maximální úrok Omezení Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Narozeninový bonus 1,08 % Úrok 1,08 % pro vklady do 100 000 Kč, část nad tento limit se úročí 0,58 %. Musí jít o nový vklad (peníze, které jste v Trinity neměli na konci července). Expobank Neo účet 0,75 % Bez omezení. Jde o běžný účet bez poplatků, úrok se vztahuje na libovolnou částku. Hello bank Hello spoření 0,6 % Pro část vkladu do 200 000 Kč. Případná část nad 200 000 Kč se neúročí. Banka Creditas Spořicí účet+ 0,5 % Pro část vkladu do 350 000 Kč. Případná část nad 350 000 Kč se úročí 0,2 %. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 0,5 % Základní úrok je 0,25 %. Celková sazba může stoupnout na 0,5 % (díky bonusu 0,25 %), pokud aktivně využíváte běžný účet (příjem aspoň 20 000 Kč měsíčně a pět odchozích plateb v měsíci, z toho aspoň jedna kartou). Výše vkladu není omezena. Air Bank Spořicí účet 0,4 % Pro část vkladu do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč se úročí 0,1 %, případná část nad 1 000 000 Kč se neúročí. Equa bank Spořicí účet Hit 0,4 % Pro část vkladu do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok v daném měsíci klesne na 0,1 %. Případná část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. mBank mSpoření 0,4 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou takzvaných cílů, v každém lze naspořit maximálně 100 000 Kč. Překročení hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení. Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů, přičemž na žádném nebude víc než 100 000 Kč. Vybranou variantu pravidelného spoření lze změnit, minimální částka měsíčního zvýšení vkladu není stanovena. Raiffeisenbank Spořicí účet XL s bonusem 0,4 % Na 0,4 % pro část vkladu do 150 000 Kč dosáhnou jen klienti s aktivním využíváním běžného účtu (příjem aspoň 15 000 Kč měsíčně a tři odchozí platby v měsíci). Zůstatek od 150 000 do 500 000 Kč se pak úročí 0,1 %, část vkladu přesahující 500 000 Kč se úročí 0,01 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Je tu i pár dalších účtů, kde dostanete víc. Jenže jejich podmínky jsou o dost komplikovanější:

Spořitelní družstvo Artesa drží úrok 1,7 %. Jenže u družstevních záložen (kampeliček) musíte počítat s pravidlem 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část úspor převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. Nicméně o peníze na spořicím účtu se ani v kampeličce bát nemusíte, spadají pod stejný státní systém pojištění vkladů jako banky – tedy do limitu 100 tisíc eur (zhruba 2,6 milionu korun).

Na úrok 0,7 % nebo 1,1 % máte šanci v Monetě se Spořicím účtem Gold. Základem je vedení běžného účtu Genius Gold a splnění aspoň jedné ze dvou podmínek: měsíční příjem na běžný účet aspoň 35 000 Kč nebo investice v podílových fondech aspoň půl milionu. A je tu ještě jedno omezení: Za tento běžný účet neplatíte paušál jenom v případě, když máte v Monetě celkově uloženo aspoň milion korun. Jinak paušál dosahuje 169 Kč měsíčně (při splnění podmínky měsíčního příjmu aspoň 35 000 Kč) nebo paušál 469 Kč měsíčně. Nejvyšší úrok se vztahuje pro vklady do zhruba milionu korun, pak postupně klesá.

Speciální kategorií jsou dětské účty. Banka Creditas nabízí běžný účet Richee Junior s úrokem 1,5 % pro vklady do 50 tisíc korun (a 0,5 % pro vklady do 350 tisíc na Spoření Richee Junior), Moneta dává 1,5 % do 30 tisíc. A třeba Komerční banka má Spořicí účet Junior s úrokem 1 % pro vklady do 100 tisíc. Podrobný přehled dětských účtů včetně dalších bonusů jsme přinesli 1. září.

Nejvyšší úroky u spořicích účtů s výraznějším omezením Banka Název Úrok Omezení Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Universal 1,7 % U družstevních záložen (kampeliček) platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz musíte dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část vkladu převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. Banka Creditas Richee účet Junior 1,5 % Jde o běžný účet pro děti. Úrok 1,5 % platí pro vklady do 50 000 Kč, případná část nad tuto hranici se neúročí. Dalších až 350 000 Kč se však může úročit 0,5 % na Spořicím účtu Junior. Moneta Money Bank Dětský Genius 1,5 % Jde o běžný účet pro děti. Úrok 1,5 % platí pro vklady do 29 999 Kč, případná část nad tuto hranici se úročí 0,01 %. Vklad maximálně 10 000 Kč za měsíc, výběr maximálně 5000 Kč za měsíc (kromě zrušení účtu). ČSOB (Poštovní spořitelna) Duo Profit 1,5 % Podmínkou je investovat aspoň 30 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 1,5 % na spořicím účtu pak platí jenom do částky odpovídající výši investic, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Moneta Money Bank Spořicí účet Gold 1,1 % Podmínkou je vedení běžného účtu Genius Gold, měsíční příjem na něj aspoň 35 000 Kč a současně investice v podílových fondech aspoň půl milionu. Za tento běžný účet neplatíte paušál jenom v případě, když máte v Monetě celkově uloženo aspoň milion korun. Jinak platíte paušál 169 Kč měsíčně (při splnění podmínky měsíčního příjmu aspoň 35 000 Kč) nebo paušál 469 Kč měsíčně. Úrok 1,1 % se vztahuje pro vklady do zhruba milionu korun, částka mezi jedním až dvěma miliony se úročí 0,9 %. Komerční banka Spořicí konto Invest 1 % Podmínkou je investovat stejnou nebo vyšší částku v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 1 % pak platí jen na vklady do 200 000 Kč; jde o dočasný bonus 0,9 % (do konce roku 2021) ke standardní sazbě 0,1 %. Část zůstatku do 10 mil. se do konce roku úročí 0,71 %. Raiffeisenbank Nabídka pro klienty ING Bank 1 % Pouze pro dosavadní klienty ING Bank, kteří si převedli úspory do Raiffeisenbank do konce srpna prostřednictvím takzvané mobility a zároveň v ní budou mít i běžný účet. Úrok 1 % na běžném účtu pak RB garantuje po dobu jednoho roku na částku do 300 000 Kč, nad tuto hranici je úrok 0,2 %. Komerční banka Spořicí účet Junior 1 % Jde o spořicí účet pro děti. Úročí se vklady do 100 000 Kč. Výběr maximálně 50 000 Kč za měsíc (kromě zrušení účtu). Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz, stav k 5. 5. 2021

Pro představu, jak málo teď spořicí účty vydělají, se podívejme na tři praktické příklady. Počítají s jednorázovým vkladem 10 tisíc, 200 tisíc nebo 800 tisíc. Vycházíme z teoretické situace, že úroky a další podmínky se po dalších dvanáct měsíců nezmění.

Nejlepší snadno dostupné spořicí účty pro vklad 10 000 Kč Banka Název Kolik dostanete za rok, pokud se nezmění úrok (po zdanění, ale bez započtení inflace) Podmínky (při vkladu 10 000 Kč) Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Narozeninový bonus 10 092 Kč Musí jít o nový vklad (peníze, které jste v Trinity neměli na konci července). Expobank Neo účet 10 064 Kč Bez podmínek. Hello bank Hello spoření 10 051 Kč Bez podmínek. Banka Creditas Spořicí účet+ 10 043 Kč Bez podmínek. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 10 043 Kč Jen při aktivním využívání běžného účtu (příjem aspoň 20 000 Kč měsíčně a pět odchozích plateb v měsíci, z toho aspoň jedna kartou). Zdroj: výpočty Peníze.cz a Finparáda.cz, stav k 2. 9. 2021

Nejlepší snadno dostupné spořicí účty pro vklad 250 000 Kč Banka Název Kolik dostanete za rok, pokud se nezmění úrok (po zdanění, ale bez započtení inflace) Podmínky (při vkladu 250 000 Kč) Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Narozeninový bonus 251 663 Kč Musí jít o nový vklad (peníze, které jste v Trinity neměli na konci července). Úrok 1,08 % pro část do 100 000 Kč, část nad tento limit se úročí 0,58 %. Expobank Neo účet 251 598 Kč Bez podmínek. Banka Creditas Spořicí účet+ 251 065 Kč Bez podmínek. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 251 065 Kč Jen při aktivním využívání běžného účtu (příjem aspoň 20 000 Kč měsíčně a pět odchozích plateb v měsíci, z toho aspoň jedna kartou). Hello bank Hello spoření 251 020 Kč Bez podmínek, úročí se však jenom část vkladu do 200 000 Kč. Zdroj: výpočty Peníze.cz a Finparáda.cz, stav k 2. 9. 2021

Nejlepší snadno dostupné spořicí účty pro vklad 1 000 000 Kč Banka Název Kolik dostanete za rok, pokud se nezmění úrok (po zdanění, ale bez započtení inflace) Podmínky (při vkladu 1 000 000 Kč) Expobank Neo účet 1 006 394 Kč Bez podmínek. Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Narozeninový bonus 1 005 368 Kč Musí jít o nový vklad (peníze, které jste v Trinity neměli na konci července). Úrok 1,08 % pro část do 100 000 Kč, část nad tento limit se úročí 0,58 %. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 1 004 258 Kč Jen při aktivním využívání běžného účtu (příjem aspoň 20 000 Kč měsíčně a pět odchozích plateb v měsíci, z toho aspoň jedna kartou). ČSOB Spoření s bonusem 1 002 979 Kč Bez podmínek. Případná část vkladu nad 1 000 000 Kč se úročí 0,01 %. Banka Creditas Spořicí účet+ 1 002 595 Kč Bez podmínek. Sberbank Fér spoření Plus 1 002 553 Kč Podmínkou pro vyšší úrok je běžný účet Plus (nebo Extra) u Sberbank, tedy aspoň pět plateb kartou měsíčně. J&T Banka Spořicí účet 1 002 552 Kč Výpovědní lhůta je jeden den. Zdroj: výpočty Peníze.cz a Finparáda.cz, stav k 2. 9. 2021

Principem spořicího účtu je volnost a pružnost na obou stranách: vy si můžete peníze kdykoliv vybrat, banka může prakticky ze dne na den změnit úrok (někdy to musí oznámit dva měsíce předem, jak jsme podrobně vysvětlili v samostatném článku). Nemusí to být nutně změna k horšímu, úroky mohou i stoupnout. Vyplatí se průběžně sledovat změny jak u vaší banky, tak u konkurence. O výraznějších posunech na trhu se dozvíte u nás na Penězích, stačí si nás přidat na Facebook nebo Twitter a dáme vám vědět!

Chcete víc?

Spořicí účet vám tedy peníze ve skutečnosti nerozmnoží, zdaleka nestačí ani na inflaci. Přesto vám zůstane o dost víc než na běžném účtu s nulovým úrokem (kromě zmíněné Expobank). Navíc úspory líp ochráníte před vámi samotnými.

Jestli předem víte, že část úspor můžete nějakou dobu postrádat, vyplatí se vyzkoušet jiné a přitom stejně bezpečné možnosti: ani termínované vklady vás před inflací úplně neochrání, tu pokryjí až státní protiinflační dluhopisy nebo (se závazkem na šest let) stavební spoření.

A nebo zkuste víc riskovat a začít investovat třeba v podílových fondech nebo přímo do akcií. U nás na Penězích najdete srozumitelné a nezávislé návody, jak na to:

