Běžný účet láká na úrok, který překoná spořicí účty

Expobank zvedne od 1. září úrok na svém běžném Neo účtu na 0,75 % z dosavadních 0,5 % p. a. Změna se týká stávajících i nových vkladů a vztahuje se na celý zůstatek bez podmínek či omezení. Běžný Neo účet od Expobank tak může překonat nejlepší spořicí účty, které v současnosti nabízejí maximálně 0,6 %.

V porovnání se spořicími účty má běžný účet od Expobank i jiné výhody: Úročí celý vklad – není tedy nutné hlídat si nějaký strop. A nemusíte si přesouvat dočasně volné peníze z běžného na spořicí účet, abyste na úrok dosáhli. Sazbou 0,75 % se vám bude automaticky úročit všechno, co momentálně máte na běžném účtu.

Neo od Expobank patří mezi čtyři běžné účty na trhu, které jsou opravdu bez omezení a s nulovými poplatky. Další nabízejí Moneta (Tom účet plus), Creditas a Equa. Abyste u nich měli základní služby zdarma, včetně všech výběrů z bankomatů, nemusíte plnit žádnou podmínku. Do této skupiny už můžeme zařadit i Raiffeisenbank s Chytrým účtem – bez poplatku je však pouze při využití mobilního klíče (aplikace), jinak hrozí měsíční paušál 19 korun při starém způsobu potvrzování s využitím SMS kódů.

Nevýhodou běžného účtu Expobank oproti zmíněným konkurentům je, že zatím neumí okamžité platby a nepodporuje Apple Pay (od letošního února podporuje Google Pay). Expobank zatím nemá ani klasickou mobilní aplikaci. Klientům neřekla ani přibližný termín spuštění těchto inovací.

Konkurence s nulou

Úrok 0,75 % sice neochrání úspory před víc než tříprocentní inflací, ale pořád je lepší než nula, kterou na běžném účtu nabízejí konkurenti.

Když peníze necháte ležet na běžném účtu v bance s nulovým úrokem, sebere vám tříprocentní inflace za rok tři stovky z každých deseti tisíc korun. Když si úspory uložíte na účet s úrokem 0,75 %, každých deset tisíc korun se vám „rozmnoží“ přibližně o 75 korun za rok. Ani to na inflaci přes tři procenta zdaleka nestačí, zvlášť když vám pak banka strhne 15% daň.

Neo účet od Expobank patří dlouhodobě mezi výjimky na trhu díky vyššímu úročení. Ještě loni na jaře nabízel 1,6 % a vyrovnal se tak tehdy nejlepším spořicím účtům. Po příchodu koronaviru a pádu sazeb na celém trhu snížil sazbu až na 0,25 %. Obrat přišel v polovině letošního června, kdy Expobank zvýšila úrok na 0,5 %.

Prakticky všechny ostatní banky své běžné účty neúročí vůbec (pouze Equa má aspoň symbolickou sazbou 0,01 %). Úročení běžných účtů zrušily v posledním roce i ty banky, které společně s Expobank patřily mezi několik málo výjimek: Air Bank, Hello bank nebo Richee od Creditas.

Letos se objevila jediná novinka, jenže obtížně dosažitelná: Se speciální nabídkou pro dosavadní klienty ING přišla Raiffeisenbank – po dobu jednoho roku jim garantuje úrok 1 % na běžném účtu.

Nejlepší spořicí účty

Úrokové sazby na spoření by letos mohly aspoň mírně zvednout i další banky. Česká národní banka totiž dvakrát za sebou zvýšila základní sazbu, od níž se úroky v bankách (nepřímo) odvíjejí. A čeká se, že svůj krok ještě zopakuje.

Nejvyšší úrok mezi spořicími účty teď nabízí Hello bank s 0,6 %. Úročí jenom vklady maximálně do 200 000 Kč, případná část nad tento limit se neúročí. Jinak nemá – kromě stropu – žádné další podmínky, její spořicí účet si lze založit jednoduše online a zdarma.

Trinity Bank láká od minulého týdne na „narozeninový bonus“, díky němuž může úrok na spořicím účtu stoupnout na 0,58 %. Podmínkou je uložit si na něj aspoň 100 tisíc korun. Zmíněnou sazbou se pak bude úročit celý vklad, tedy i část pod stotisícovou hranici. Akce se mohou zúčastnit stávající i noví klienti, vždy si však musí založit nový účet a vložit aspoň 100 tisíc. Převody dosavadních úspor z jiných účtů v Trinity se nepočítají. Vyšší úrok banka garantuje do 31. prosince 2021. Při nesplnění podmínek (a na dosavadním spořicím účtu nazvaném Výhoda+) je úrok 0,21 %.

Spořicí účet Creditas má sazbu 0,5 % pro maximálně 350 000 Kč, část vkladu nad limit úročí 0,2 %. Ani Creditas nemá kromě stropu žádná další omezení. V součtu na 0,5 % lze dosáhnout také v Monetě, podmínkou však je „aktivní využívání“ jejího běžného účtu: každý měsíc vám na něj má přijít aspoň 20 tisíc korun a zároveň z něj odejít aspoň pět plateb – z toho minimálně jedna platba debetní nebo kreditní kartou.

Speciální kategorií jsou dětské účty. Banka Creditas nabízí běžný účet Richee Junior s úrokem 1,5 % pro vklady do 50 tisíc korun (a 0,5 % pro vklady do 350 tisíc na Spoření Richee Junior), Moneta dává 1,5 % do 30 tisíc. A třeba Komerční banka má Spořicí účet Junior s úrokem 1 % pro vklady do 100 tisíc.

Je tu i pár dalších účtů, kde dostanete víc. Jejich podmínky jsou ale komplikovanější:

Spořitelní družstvo Artesa drží úrok 1,7 %. Jenže u družstevních záložen (kampeliček) musíte počítat s pravidlem 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část úspor převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. Nicméně o peníze na spořicím účtu se ani v kampeličce bát nemusíte, spadají pod stejný státní systém pojištění vkladů jako banky – tedy do limitu 100 tisíc eur (zhruba 2,6 milionu korun).

Na úrok 0,7 % nebo 1,1 % máte šanci v Monetě se Spořicím účtem Gold. Základem je vedení běžného účtu Genius Gold a splnění aspoň jedné ze dvou podmínek: měsíční příjem na běžný účet aspoň 35 000 Kč nebo investice v podílových fondech aspoň půl milionu. A je tu ještě jedno omezení: Za tento běžný účet neplatíte paušál jenom v případě, když máte v Monetě celkově uloženo aspoň milion korun. Jinak paušál dosahuje 169 Kč měsíčně (při splnění podmínky měsíčního příjmu aspoň 35 000 Kč) nebo paušál 469 Kč měsíčně. Nejvyšší úrok se vztahuje pro vklady do zhruba milionu korun, pak postupně klesá.

Když chcete víc

I nejlepší spořicí účty tedy v praxi prodělávají. Proto mají smysl jenom pro bezpečné uložení peněz, které chcete mít kdykoliv k dispozici.

Jestli předem víte, že část úspor můžete nějakou dobu postrádat, vyplatí se vyzkoušet jiné a přitom stejně bezpečné možnosti: ani termínované vklady vás před inflací úplně neochrání, tu pokryjí až státní protiinflační dluhopisy nebo (se závazkem na šest let) stavební spoření.

A nebo víc riskovat a třeba investovat v podílových fondech nebo přímo do akcií. U nás na Penězích najdete srozumitelné a nezávislé návody, jak na to:

Zdroj: Shutterstock Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.