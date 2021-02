Nejlepší spořicí účet sníží úrok. Končí i výhoda na běžném

Hello bank výrazně sníží úrokovou sazbu na svém spořicím účtu. Od začátku května klesne na 0,6 % z dosavadních 1 % p.a. Současně přestane úročit zůstatek na běžném účtu.

Spořicí účet Hello bank dlouhodobě patří mezi nejlépe úročené na trhu – přinejmenším mezi snadno dostupnými účty bez dalších podmínek. Od loňského května Hello bank reagovala na pád základních sazeb ČNB mírněji než většina konkurentů – úrok tehdy snížila z 1,5 % na 1 %.

Na jednom procento se udržel i letos, od začátku roku však banka snížila strop pro úročení vkladů z dosavadních 300 tisíc na 200 tisíc korun – případná část nad tento limit se neúročí vůbec. I přesto zůstala Hello bank jediná, kdo na spořicím účtu nabízela aspoň 1 %.

Druhý nejvyšší úrok na spořicím účtu – 0,9 % – momentálně drží mBank na poněkud komplikovaném produktu mSpoření. Zatím není jisté, jestli se od května stane jedničkou, nebo také sníží sazbu. Na zmíněný úrok dosáhnete, když na účtu máte maximálně 100 tisíc korun. Při překročení této hranice spadne úročení celého zůstatku (tedy i s částí do 100 tisíc) na prakticky nulovou sazbu 0,01 %. mBank umožňuje založení až osmi takových účtů, v praxi tedy lze zvýšit limit až na 800 tisíc, pokud na žádném nebude víc než 100 tisíc.

Trojkou je momentálně Equa bank, jejíž Spořicí účet Hit dává maximálně 0,7 % pro část vkladu do 200 tisíc. Equa už před měsícem oznámila, že od dubna klesne maximální úrok na 0,4 %. Část nad hranici 200 tisíc se úročí 0,1 %, stejně jako při nesplnění podmínek u nižšího zůstatku (aspoň třikrát za měsíc zaplatit kartou, nebo investovat do podílových fondů aspoň 50 tisíc).

Pro vyšší vklady je tu hlavně J&T Banka, která po nedávném snížení nabízí 0,6 %. Naopak pro menší úspory slibují nadprůměrný úrok některé dětské účty: Banka Creditas nabízí běžný účet Richee Junior s úrokem 1,5 % pro vklady do 50 tisíc korun, Moneta dává 1,5 % do 30 tisíc, Komerční banka má Spořicí účet Junior s úrokem 1 % pro vklady do 100 tisíc.

Žádný spořicí účet vám peníze ve skutečnosti nerozmnoží. Zdaleka je neuchrání ani před zhruba dvou- až tříprocentní inflací, zvlášť když od výnosu odečteme i 15% daň. Přestože vám zůstane o dost víc než na běžném účtu, má spořicí účet smysl hlavně pro bezpečné uložení peněz, které chcete mít kdykoliv rychle k dispozici.

Úrok na běžném účtu končí

Zůstatek na běžném účtu nebude Hello bank od května úročit vůbec. Dosud na něm nabízela – a do konce dubna pořád nabízí – nejvyšší sazbu na trhu: 0,6 % do zůstatku 100 tisíc korun. Většina bank přitom zůstatky na běžném účtu neúročí vůbec, nebo jenom symbolickou sazbou 0,01 % - a to i v mnohem lepších časech než teď.

Vyšší úrok na běžném účtu nabízí vedle Hello bank už jenom Neo účet od Expobank, která ho loni snížila z 1,6 % na 0,25 %. Mezi výjimky patřily i Air Bank a Richee od Banky Creditas, obě však tuto výhodu zrušily loni po příchodu koronavirové krize.

Raiffeisenbank teď přichází s nabídkou úroku 1 % na běžném účtu, ale pouze pro vklady převedené z ING Bank, která letos končí s osobním bankovnictvím na českém trhu. Sazbou 1 % se bude po dobu dvanácti měsíců úročit zůstatek do 300 tisíc korun, nad tento limit pak 0,2 %.

Jak uchránit úspory před inflací?

Jistou ochranu před inflací – ať dosáhne jakékoliv výše – poskytuje protiinflační Dluhopis Republiky. Kdo ho ještě v minulosti od státu nekupoval, musí na začátku překonat administrativní komplikace a vstupní poplatek. Dluhopis má šestiletou splatnost, jednou ročně lze ho však předčasně „prodat“ – ovšem jen k určenému termínu, ne kdykoliv.

Alternativou jsou termínované vklady. Když se bance nebo družstevní záložně zavážete, že na peníze po předem určenou dobu nesáhnete, můžete v některých případech získat vyšší úrok než na spořicím účtu. Jenže ani ty nejlepší termínované vklady teď neochrání úspory před inflací.

Nad inflaci se – pouze díky státnímu příspěvku – dlouhodobě dostávají i výnosy stavebního spoření. Splnit podmínky pro maximální zisk je ale o dost komplikovanější: Hlavně spořit po dobu šesti let a měsíčně ukládat 1700 korun.

Zbývající možnosti, jak porazit inflaci, mohou přinést výrazně vyšší zisk, ale také ztrátu. Jde o podílové fondy, akcie a další investice. Jsou rizikovější, na rozdíl od vkladů v bankách nebo stavebních spořitelnách je nechrání ani státní systém pojištění vkladů.

