Air Bank sníží úrok na spořicím účtu

Air Bank od 1. dubna sníží úrok na spořicím účtu o 0,2 procentního bodu. Základní úrok zůstane na 0,1 %, bonusová sazba klesne z 0,6 na 0,4 %.

Bonus dává Air Bank za měsíce, kdy klient pětkrát zaplatí kartou nákup v jakékoliv výši. Týká se vkladů do 250 tisíc korun.

Pro případnou část vkladu od 250 tisíc do jednoho milionu korun zůstává bonusová sazba 0,1 %, maximálně tak lze získat 0,2 %. U částek nad milion se tato část vkladu úročí sazbou 0,1 %.

Nejvyšší úrok na spořicím účtu bez složitých podmínek na jeho získání nabízí momentálně Hello bank. Tam lze získat jednoduché spoření s roční úrokovou sazbou ve výši 1 % na vklady do 200 tisíc korun. Případná část vkladu nad tuto hranici se neúročí vůbec.

Dvě banky lákají na 3 % na spořicím účtu. Jde ale o komplikované nabídky. Komerční banka dá tento úrok do konce roku 2021, když zároveň budete investovat do podílových fondů. Raiffeisenbank na 3 % láká nové klienty a ti ho pak dostanou, když budou aktivně využívat běžný účet a 3% úrok je jen na půl roku. Podrobnosti jsme popsali v tomto textu:

Banky se snaží v době nízkých úrokových sazeb klienty naučit investovat. Air Bank tak klientům spolu s oznámením o chystaném snížením úroku připomíná, že má v nabídce podílové fondy bez vstupního poplatku a že chystá investice do úvěrů na Zonky přes bankovní aplikaci. Air Bank i Zonky patří do skupiny PPF.

Konkurenční ČSOB dnes oznámila, že její smíšený fond ČSOB Bohatství se dostal přes hranici 30 miliard korun spravovaného majetku a je tak největším fondem v Česku. Smíšené fondy jsou u Čechů dlouhodobě nejoblíbenější, tento konkrétní od ČSOB investuje přes 40 % peněz do akcií, přes 50 % do dluhopisů a zbylých 6 % nechává na vkladech. Vstupní poplatek má 1,5 % – to znamená, že když investujete 1000 korun, vezme si za to banka 15 korun. Aktuální roční výnos fondu je 4,3 %, za posledních deset let je průměrný roční výnos na 3,93 %. Výnosy u fondů jsou po odečtení takzvaných správcovských poplatků, které si investiční společnosti berou za obdhospodařování peněz.

