Banka láká na 3 % u spoření. Investice podmínkou

Komerční banka nabízí spořicí účet, na němž do konce roku 2021 garantuje úrokovou sazbu 3 % ročně. Má to ale dvě podmínky. Mít v KB běžný účet nebo si ho založit. A hlavně: nově s KB investovat do vybraných podílových fondů.

Nabídka platí při založení účtu do poloviny letošního roku. A týká se jenom nově založených spořicích účtů s názvem Bonus Invest, kde jinak základní úroková sazba dělá 0,1 %.

Při splnění podmínek pak mimořádná úroková sazba ve výši 3 % ročně platí do konce roku, a to na vklady do maximální výše tří miliony korun a za podmínky, že stejnou nebo vyšší částku zároveň investujete do fondů.

Podobnou akci měla Komerční banka už loni, jenom úrok na spořicím účtu byl nižší: 2 %.

Na kombinaci spořicího účtu a investic dlouhodobě láká ČSOB, její Duo Profit nabízí při splnění podmínek úrok 1,5 % na spořicím účtu po dobu jednoho roku. Základní úrok na tomto účtu je jinak 0,01 %.

Bonusový úrok může sloužit jako pokrytí vstupních poplatků, které tyto banky vybírají za investice do podílových fondů. Například v KB se pohybují standardně od jednoho do tří procent z výše investice. Když se tedy rozhodnete pro akciový fond s 3% vstupním poplatkem, vydělá vám bonusový úrok u KB právě na něj. Investovat se dá i jednodušeji – podílové fondy bez vstupních poplatků nabízejí třeba Partners investiční společnost, Fio, Air Bank nebo ING Bank (u základních fondů, které prodává online).

Na 3 % ročně láká už delší dobu také Raiffeisenbank. Ani tahle nabídka není pro každého. Dosáhnou na ni jenom lidé, kteří si u Raiffky nově založí běžný účet a budou ho aktivně využívat – to znamená pravidelný příjem na běžný účet aspoň 15 tisíc měsíčně a aspoň tři odchozí platby (včetně karetních). I po splnění podmínek je 3% úrok jenom pro část vkladu do 150 tisíc korun. Po půl roce úrok spadne na základních 0,6 %. Případná část vkladu nad 150 tisíc korun a do 500 tisíc korun se úročí sazbou 0,3 %, ještě vyšší vklady pak 0,01 %.

Nejvyšší úrok na spořicím účtu bez složitých podmínek na jeho získání nabízí momentálně Hello bank. Tam lze získat jednoduché spoření s roční úrokovou sazbou ve výši 1 % na vklady do 200 tisíc korun. Případná část vkladu nad tuto hranici se neúročí vůbec. mBank pak nabízí 0,9 % na mSpoření.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.