Nejlepší spořicí účet sníží úrok. Kdo dá aspoň 1 %

26. 11. 2020

mBank od začátku prosince sníží úrokovou sazbu na svém mSpoření na 0,9 % z dosavadních 1,2 % p.a. Změna se týká i dříve založených účtů a vkladů. Další podmínky mSpoření se nemění.

Na zmíněný úrok dosáhnete, když na účtu máte maximálně 100 tisíc korun. Při překročení této hranice – byť jenom o jedinou korunu – spadne úročení celého zůstatku (tedy i s částí do 100 tisíc) na prakticky nulovou sazbu 0,01 %. Nad limit se lze dostat i nechtěně – kvůli postupnému připisování úroků.

mSpoření má komplikovanější pravidla než klasické spořicí účty. Funguje formou takzvaných cílů, v každém smíte naspořit maximálně 100 tisíc korun. Limit můžete v praxi zvýšit až na 800 tisíc díky tomu, že je možné založit až osm cílů, přičemž na žádném nebude víc než 100 tisíc.

I přes zmíněné podmínky bylo mSpoření jedničkou mezi relativně snadno dostupnými spořicími účty. Zatímco většina konkurentů v předchozích měsících reagovala na prudké snížení základní sazby České národní banky, mBank slíbila garanci 1,2% úroku až do konce listopadu.

Jednoocí králové

Jedničkou mezi opravdu snadno dostupnými spořicími účty – bez dalších podmínek kromě stropu pro úročení – zůstává ten od Hello bank. Banka už oznámila, že i po Novém roce bude dál nabízet úrok 1 %, oproti letošku však sníží strop pro úročení vkladů z dosavadních 300 na 200 tisíc korun. Případná část vkladu nad tento limit se úročit nebude, překročení stropu ale nemá vliv na úročení části do 200 tisíc.

Trojkou po mBank může být od ledna Equa bank, jejíž Spořicí účet Hit nabídne maximální sazbu 0,7 % (doteď 1 %) pro část vkladu do 200 tisíc. Část nad tuhle hranici se dál úročí 0,1 %. Na stejnou úroveň spadne úrok i pro nižší zůstatek při nesplnění podmínek (aspoň třikrát za měsíc zaplatit kartou, nebo investovat do podílových fondů aspoň 50 tisíc).

Pro vyšší vklady je tu hlavně J&T Banka s úrokem 0,9 %. Pokud u ní ještě nemáte jiný vklad nebo investici pod značkou Clear Deal, musíte na spoření uložit aspoň půl milionu korun. Drobnou – v praxi ale nijak omezující – odlišností je jednodenní výpovědní lhůta.

Nadprůměrný úrok slibují i některé dětské účty: Banka Creditas nabízí běžný účet Richee Junior s úrokem 1,5 % pro vklady do 50 tisíc korun, Moneta dává 1,5 % do 30 tisíc. A třeba Komerční banka má Spořicí účet Junior s úrokem 1 % pro vklady do 100 tisíc.

Ani spořicí účet vám peníze ve skutečnosti nerozmnoží. Zdaleka je neuchrání ani před zhruba 3% inflací, zvlášť když od výnosu odečteme i 15% daň. Přestože vám zůstane o dost víc než na běžném účtu, má spořicí účet smysl hlavně pro bezpečné uložení peněz, které chcete mít kdykoliv rychle k dispozici.

Chcete spořicí účet s víc než 1 %?

Větší úrok než zmíněné banky nabízí spořitelní družstvo Artesa – 1,7 %. Jenže u družstevních záložen (kampeliček) musíte počítat s pravidlem 1:10. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část úspor převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. Nicméně o peníze na spořicím účtu se ani v kampeličce bát nemusíte, spadají pod stejný státní systém pojištění vkladů jako banky – tedy do limitu 100 tisíc eur (zhruba 2,6 milionu korun).

Na atraktivní úrok 3 % láká Raiffeisenbank. Jenže na něj dosáhnou jenom noví klienti, kteří si u ní zároveň založí běžný účet a „aktivně ho používají“. To pro většinu běžných účtů znamená, že musíte splnit dvě podmínky: Měsíčně vám přijde aspoň 15 tisíc korun a zároveň odejdou aspoň tři platby – mezi ně se počítají i platby debetní kartou včetně výběru z bankomatů. Zmíněná tři procenta pak získáte na půl roku a jenom na vklady do 150 tisíc korun. Případná část nad tuhle hranici – do 500 tisíc – se úročí 0,3 %.

A dokonce s pěti procenty se od loňského podzimu snažila zabodovat Moneta Money Bank. Produkt nazvaný Pravidelné spoření měl ale řadu podstatných omezení: Po celý rok musíte spořit alespoň 250 korun a současně ne víc než 1000 korun měsíčně, zároveň si nesmíte vybrat ani korunu. Podmínkou je mít i běžný Tom účet od Monety a posílat si na něj měsíčně aspoň 7000 korun. Maximální zisk po zdanění je pak kolem 270 korun po dvanácti měsících. V praxi tak jde o průběžně zvyšovaný termínovaný vklad pro nejdrobnější úspory. Moneta v tomto týdnu oznámila, že kvůli malému zájmu klientů se rozhodla Pravidelné spoření ukončit.

Moneta samozřejmě dál nabízí své standardní spořicí účty, které ještě nedávno patřily mezi nejlepší na trhu a momentálně nabízejí 0,5 % bez omezení výše vkladu. Od února však jejich základní úrok opět klesne – na 0,25 %. Dalších 0,25 % - v součtu tedy výslednou sazbu 0,5 % jako doteď – dá banka nově jenom při současném splnění dvou podmínek: Na běžný účet v Monetě musí přijít aspoň 20 tisíc korun měsíčně a provedete aspoň pět odchozích plateb, z toho přinejmenším jednu prostřednictvím platební karty.

Opravdu trváte na spořicím účtu?

Jestli předem víte, že část úspor můžete pár let (aspoň rok) postrádat, vyplatí se vyzkoušet jiné a přitom stejně bezpečné možnosti: Termínované vklady, státní protiinflační dluhopisy nebo (na šest let) stavební spoření. A nebo víc riskovat a třeba investovat v podílových fondech.

S termínovaným vkladem dáváte bance či záložně peníze k dispozici na předem sjednaný čas. Výměnou za to byste měli obecně dostat vyšší úrok než na spořicím účtu. Když si ale termínovaný vklad vyberete předčasně, můžete přijít nejenom o úroky (dosud připsané zhodnocení), ale ještě si za to banka může strhnout nějakou sankci podle smlouvy.

Výhodnější alternativou je protiinflační varianta státního Dluhopisu Republiky. Garantuje, že každý rok vyrovná inflaci a ještě přidá 0,5 % nad růst cen. Přestože jde oficiálně o šestiletý dluhopis, lze se ho bez ztráty výnosu zbavit už po roce. Oproti termínovanému vkladu je to bez sankce a navíc nepřijdete o už připsané zhodnocení. Ministerstvo financí tedy nabízí prakticky termínovaný vklad na jeden rok až šest let, u kterého vždycky o půl procenta porazíte inflaci. Jedinou nevýhodou může být komplikovanější nákup pro ty, co dosud ještě od státu žádný spořicí dluhopis nekupovali.

„Držitelé Dluhopisu Republiky mají možnost jednou ročně požádat v případě potřeby peněžních prostředků o předčasné splacení bez jakýchkoliv penalizací a bez ztráty nároku na výnos za období držby dluhopisu,“ potvrzuje ministerstvo financí.

Výnos přes tři procenta – a tedy snad i nad dlouhodobou inflací – nabízí většina nových tarifů stavebního spoření, i když jenom díky státnímu příspěvku. Srovnatelná sazba spořicích účtů nebo termínovaných vkladů před zdaněním by se pohybovala kolem čtyř procent. Splnit podmínky pro maximální zisk je ale o dost komplikovanější: Hlavně spořit po dobu šesti let a měsíčně ukládat 1700 korun. Podrobné porovnání stavebního spoření jsme přinesli na začátku listopadu.

Zbývající možnosti, jak porazit inflaci, sice můžou přinést výrazně vyšší zisk, ale také ztrátu. Jde o podílové fondy a další investice. Jsou rizikovější, na rozdíl od vkladů v bankách nebo stavebních spořitelnách je nechrání ani státní systém pojištění vkladů.

