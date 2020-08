Trinity znovu sníží úrok na spoření. Upřesnila podmínky

Trinity Bank od 1. září dál výrazně sníží úroky na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Například na spořicím účtu nazvaném Výhoda+ klesne z 0,4 % na 0,2 %, zhruba poloviční snížení čeká i ostatní produkty.

„Vzhledem k aktuální situaci na trhu jsme bohužel nuceni přistoupit k úpravě úrokových sazeb. Reagujeme tak na jejich současný vývoj na bankovním trhu,“ píše klientům.

Podobně jako konkurence reaguje i Trinity Bank na dopady epidemie koronaviru. Od 17. března totiž Česká národní banka třikrát za sebou výrazně snížila svou dvoutýdenní repo sazbu – postupně z 2,25 % na 0,25 %. Právě od této sazby se odvíjí „cena peněz“ na finančním trhu, nepřímo tedy i úročení vkladů.

Trinity Bank má ve svých obchodních podmínkách, že při změně „referenční sazby“ může změnit i své úroky, a to prakticky ze dne na den. V jiných případech totiž musí banky oznámit klientům změnu k horšímu aspoň dva měsíce předem (a do té doby zachovat stávající podmínky).

Podmínky podle zákona jsme podrobně popsali v samostatném článku. Zástupci ČNB v něm mimo jiné říkali, že nestačí obecný odkaz na referenční sazbu, ale je nutné upřesnit, o jakou se jedná – případně víc sazeb. I proto Trinity doplnila do svých podmínek, které začnou platit od září, že referenční sazbou se rozumí diskontní sazba ČNB, dvoutýdenní repo sazba ČNB a mezibankovní sazba PRIBOR.

Jenže: Trinity Bank na změnu referenční sazby reagovala naposled 19. května, kdy – právě v reakci na prudké snížení sazeb ČNB – snížila úrok na spořicím účtu Výhoda+ z 0,92 % na 0,4 %. Od té doby žádná ze tří zmíněných referenčních sazeb neklesla. Není tedy jisté, jestli Trinity opět může využít podmínky pro okamžitou změnu s odkazem na referenční sazbu, když na každé snížení repo sazby ČNB reagovala hned na jaře.

„Aktuální snížení úrokových sazeb je navázáno na zasedání ČNB z 7. května, kdy rozhodla o snížení sazeb od 11. května. Pro zajištění maximálního možného zhodnocení pro své klienty jsme se rozhodli reagovat na toto snížení postupně, proto úpravy ceníků či akcí navázaných na úrokové sazby ČNB probíhaly v několika vlnách,“ odpověděla na dotaz webu Peníze.cz mluvčí Trinity Bank Eva Čerešňáková.

Stanovisko České národní banky zjišťujeme. Pokud by takový postup nesplňoval pravidla podle zákona, platily by pro dosavadní vklady ještě dva měsíce stávající podmínky, přestože přímo ze sazebníku to nevyplývá (v něm Trinity počítá se zachováním dosavadních úroků jenom u termínovaných vkladů Bonus+ založených do konce srpna). Nicméně obecným principem spořicích účtů je právě jejich oboustranná volnost: klient si může peníze kdykoliv vybrat, banka může průběžně měnit úrok – na rozdíl od termínovaných vkladů.

Nejvyšší úrok na spořicím účtu pro nové vklady lze teď získat u mBank. Podmínky jejího mSpoření jsou komplikované, při jejich dodržení ale nabízejí 1,2 % až do 800 tisíc korun. Na rovné jedno procento pak můžete dosáhnout u Hello bank (na vklady do 300 tisíc korun) a u Equa bank (na vklady do 200 tisíc, podmínkou jsou aspoň tři platby její kartou v měsíci nebo součet investic do podílových fondů aspoň 50 tisíc).

Psali jsme podrobněji:

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady!