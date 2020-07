Nejlepší spořicí účty. Nové porovnání

Máte trochu peněz navíc, ale chcete je mít kdykoliv všechny k dispozici, protože nevíte, kdy je budete potřebovat. Právě pro takové situace jsou tu spořicí účty.

Když totiž necháte úspory na běžném účtu ve vaší bance, nejspíš se vám vůbec nebudou úročit. A pomalu zmizí. I kdyby inflace klesla na dvě procenta, sebere vám za rok dvě stovky z každých deseti tisíc.

Ani spořicí účet vám peníze ve skutečnosti nerozmnoží. Nestačí ani na inflaci, zvlášť když od výnosu odečteme i 15% daň. Přesto vám zůstane o dost víc než na běžném účtu. Navíc úspory líp ochráníte před vámi samotnými.

Kromě vaší banky se vyplatí podívat na nabídku konkurence. Nenechte se zlákat jenom úrokovou sazbou, prozkoumejte i další podmínky. Usnadníme vám to následujícím přehledem.

Spořicí účty s nejvyšším úrokem

Když sháníte jednoduchý spořicí účet bez komplikovaných podmínek a omezení, dosáhnete teď na úrok maximálně 1 % ročně (p.a.).

U Hello bank ho získáte na vklady do 300 tisíc korun bez podmínek, případná část zůstatku nad tuhle hranici se neúročí.

Equa bank nabízí 1 % na vklady do 200 tisíc, podmínkou jsou aspoň tři platby její kartou v měsíci (nebo součet investic do podílových fondů aspoň 50 tisíc). Případná část nad limit se úročí 0,1 %, na stejnou úroveň spadne i při nesplnění podmínek v daném měsíci.

Na úrok 1 % do 300 tisíc láká nové klienty ING Bank. Garantuje ho na prvních čtvrt roku, pak klesne na standardní úroveň, která teď u ING dělá 0,3 %. Případná část nad 300 tisíc se úročí jen 0,1 %.

Ani u Hello či Equa bank samozřejmě nemáte jistotu, že úrok neklesne hned po čtvrt roce – nebo ještě dřív. Principem spořicího účtu je právě volnost a pružnost na obou stranách: vy si můžete peníze kdykoliv vybrat, banka může prakticky ze dne na den změnit úrok (někdy to musí oznámit dva měsíce předem, jak jsme podrobně vysvětlili v samostatném článku). Přesto se při výběru banky vyplatí vedle marketingových akcí pro nováčky podívat na to, jak se chovají k dosavadním klientům. Právě Hello a Equa drží úroky mezi nejvyššími na trhu dlouhodobě, věrným klientům přitom nedávají horší podmínky než těm novým.

Pro vyšší vklady je teď jedničkou J&T Banka s úrokem 0,9 %. Pokud u ní ještě nemáte jiný vklad nebo investici pod značkou Clear Deal, musíte na spoření uložit aspoň půl milionu korun. Drobnou – v praxi ale nijak omezující – odlišností je jednodenní výpovědní lhůta.

Kdo nechce řešit vůbec žádná omezení a podmínky, dosáhne teď nejvýš na 0,5 % u Monety pod názvem Spoření nebo Spoříto. Úrok je stejný, ať už vkládáte korunu, nebo třeba milion.

Nejlepší spořicí účty podle úrokové sazby k 26. 7. 2020 Banka Název Maximální úrok Omezení Hello bank Hello spoření 1 % Pro část vkladu do 300 000 Kč. Případná část nad 300 000 Kč se neúročí. Equa bank Spořicí účet Hit 1 % Pro část vkladu do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok v daném měsíci klesne na 0,1 %. Případná část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. ING Bank ING Konto 1 % Pro část vkladu do 300 000 Kč a jenom na čtvrt roku, pak úrok klesne na 0,3 %. Případná část nad 300 000 Kč se úročí jen 0,1 %. J&T Banka Spořicí účet 0,9 % Minimální vklad je 500 000 Kč, jestliže ke dni založení vkladu nemáte produkty Clear Deal od J&T (vklad nebo investici). Výpovědní lhůta je jeden den. Sberbank Spořicí účet 0,7 % Na 0,7 % bez omezení výše vkladu dosáhnou klienti s běžným účtem Fér Plus nebo Extra. Pro ostatní zájemce je úrok 0,5 %, také bez stropu. Air Bank Spořicí účet 0,6 % Pro část vkladu do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Případná část nad limit se úročí 0,1 % Raiffeisenbank Spořicí účet XL s bonusem 0,6 % Na 0,6 % pro část vkladu do 150 000 Kč dosáhnou jen klienti s aktivním využíváním běžného účtu (příjem aspoň 15 000 Kč měsíčně a tři odchozí platby v měsíci). Zůstatek od 150 000 do 500 000 Kč se pak úročí 0,3 %. Při nesplnění podmínek je úrok jenom 0,1 % do hranice 500 000 Kč. Část vkladu přesahující 500 000 Kč se v obou případech úročí 0,01 %. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 0,5 % Bez omezení a dalších podmínek. Banka Creditas Spořicí účet+ 0,5 % Pro část vkladu do 350 000 Kč. Případná část nad 350 000 Kč se úročí 0,2 %. Waldviertler Sparkasse Bank Spořicí účet 0,5 % Pro část vkladu do 250 000 Kč. Podmínkou je „aktivní vedení“ běžného účtu u stejné banky (ten je zdarma, pokud na něj přijde aspoň 7000 Kč měsíčně). Případná část vkladu na 250 000 Kč se úročí 0,1 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Je tu i pár dalších účtů, kde dostanete víc než procento – ovšem nebude to tak jednoduché.

mSpoření od mBank garantuje úrok 1,2 % do konce letošního listopadu. Spoření probíhá formou takzvaných cílů, v každém lze naspořit maximálně 100 000 Kč. Překročení této hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení (0,01 %). Limit můžete v praxi zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů, přičemž na žádném nebude víc než 100 000 Kč.

mSpoření předpokládá pravidelné přidávání dalších, aspoň drobných vkladů. Na výběr jsou čtyři možnosti: Zaokrouhlení každé platby z běžného účtu, odložení pevné částky z každé platby, procento z každé transakce nebo trvalý příkaz na pevnou částku. Teoreticky stačí každý měsíc zvyšovat původní vklad o minimální částku. Způsob spoření i výši „cíle“ lze sice měnit, jenže oproti klasickému spořicímu účtu je to poněkud komplikované.

Spořitelní družstvo Artesa nabízí dokonce 1,7 %. U družstevních záložen (kampeliček) ale musíte počítat s pravidlem 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část úspor převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. Nicméně o peníze na spořicím účtu se ani v kampeličce bát nemusíte, spadají pod stejný státní systém pojištění vkladů jako banky – tedy do limitu 100 tisíc eur (zhruba 2,6 milionu korun).

Dvě procenta garantuje do konce letošního roku Komerční banka pod názvem Spořicí konto Invest. Jak název napovídá, jde o kombinaci spoření s investicemi do podílových fondů. S investicemi sice můžete vydělat výrazně víc než se spořicím účtem, ale taky o část peněz přijít – všechno záleží na vývoji trhu. U spořicího účtu máte jistotu, že na konci vždycky dostanete aspoň to, co jste na něj vložili (bez zohlednění inflace). Podobnou kombinaci nabízí ČSOB s úrokem 1,5 % pro první rok, podmínkou je investovat aspoň 30 tisíc.

Na první pohled jednoznačně nejatraktivnější úrok 5 % nabízí produkt nazvaný Pravidelné spoření od Moneta Money Bank. Má ale řadu podstatných omezení: Po celý rok musíte spořit ne méně než 250 korun a ne více než 1000 korun měsíčně, zároveň si nesmíte vybrat ani korunu. Podmínkou je mít i běžný Tom účet od Monety a posílat si na něj měsíčně aspoň 7000 korun. Maximální zisk po zdanění je pak kolem 270 korun po dvanácti měsících. V praxi tak jde o průběžně zvyšovaný termínovaný vklad pro nejdrobnější úspory.

Speciální kategorií jsou pak dětské účty. Banka Creditas nabízí běžný účet Richee Junior s úrokem 1,5 % pro vklady do 50 tisíc korun, Moneta dává 1,5 % do 30 tisíc. A třeba Komerční banka má Spořicí účet Junior s úrokem 1 % pro vklady do 100 tisíc.

Nejvyšší úroky u spořicích účtů s výraznějším omezením Banka Název Úrok Omezení Moneta Money Bank Pravidelné spoření 5 % Po celý rok musíte spořit ne méně než 250 korun a ne více než 1000 korun měsíčně, zároveň si nesmíte vybrat ani korunu. Podmínkou je mít i běžný Tom účet od Monety a posílat si na něj měsíčně aspoň 7000 korun. Když všechno splníte, vyděláte na tom (po zdanění) maximálně 270 korun za rok. Komerční banka Spořicí konto Invest 2 % Podmínkou je investovat stejnou částku v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 2 % pak platí až do tří milionů korun, banka ho garantuje do konce roku 2020. Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Universal 1,7 % U družstevních záložen (kampeliček) platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz musíte dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část vkladu převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. ČSOB (Poštovní spořitelna) Duo Profit 1,5 % Podmínkou je investovat aspoň 30 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 1,5 % na spořicím účtu pak platí jenom do částky odpovídající výši investic, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Banka Creditas Richee účet Junior 1,5 % Jde o běžný účet pro děti. Úrok 1,5 % platí pro vklady do 50 000 Kč, případná část nad tuto hranici se neúročí. Moneta Money Bank Dětský účet 1,5 % Jde o běžný účet pro děti. Úrok 1,5 % platí pro vklady do 29 999 Kč, případná část nad tuto hranici se úročí 0,01 %. mBank mSpoření 1,2 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou takzvaných cílů, v každém lze naspořit maximálně 100 000 Kč. Překročení této hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení (0,01 %). Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů, přičemž na žádném nebude víc než 100 000 Kč. Úrok 1,2 % banka garantuje do konce listopadu. Vybranou variantu pravidelného spoření lze změnit, minimální částka měsíčního zvýšení vkladu není stanovena. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz, stav k 26. 7. 2020

Pro představu, jak málo teď spořicí účty vydělají, se podívejme na tři praktické příklady. Počítají s jednorázovým vkladem 10 tisíc, 200 tisíc nebo 800 tisíc na klasický spořicí účet (mezi ně jsme zařadili i komplikovanější mSpoření). Vycházíme z teoretické a nepříliš pravděpodobné situace, že úroky a další podmínky se po dalších dvanáct měsíců nezmění. Pro každý z trojice různě vysokých vkladů jsme pak vybrali nejlepší nabídky.

Nejlepší spořicí účty pro vklad 10 000 Kč Banka Název Kolik dostanete za rok, pokud se nezmění úrok (po zdanění, ale bez započtení inflace) Podmínky mBank mSpoření 10 103 Kč Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. Úrok 1,2 % banka garantuje do konce listopadu (v příkladu počítáme s tím, že se nezmění). Vybranou variantu pravidelného spoření lze změnit, minimální částka měsíčního zvýšení vkladu není stanovena, přesto jsou podmínky komplikovanější oproti běžným spořicím účtům. Překročení zůstatku 100 000 Kč znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení (0,01 %). Hello bank Hello spoření 10 085 Kč Bez podmínek. Úrok 1 % platí pro část vkladu do 300 000 Kč. Equa Spořicí účet Hit 10 085 Kč Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok v daném měsíci klesne na 0,1 %. Úrok 1 % platí pro část vkladu do 200 000 Kč. J&T Banka Spořicí účet 10 077 Kč Méně než 500 000 Kč můžete vložit jenom tehdy, pokud už máte produkty Clear Deal od J&T (vklad nebo investici). Výpovědní lhůta je jeden den. Sberbank Spořicí účet s bonusem 10 060 Kč Na 0,7 % bez omezení výše vkladu dosáhnou klienti s běžným účtem Fér Plus nebo Extra. Pro ostatní zájemce je úrok 0,5 %, také bez stropu. ING Bank ING Konto 10 053 Kč Prvních čtvrt roku je úrok 1 %, pak klesne na 0,3 %. Případná část vkladu nad 300 000 Kč se úročí 0,1 %. Air Bank Spořicí účet 10 051 Kč Podmínkou je aspoň pět plateb kartou za měsíc. Úrok 0,6 % platí pro část vkladu do 250 000 Kč, případná část nad limit se úročí 0,1 %. Raiffeisenbank Spořicí účet XL s bonusem 10 051 Kč Na 0,6 % pro část vkladu do 150 000 Kč dosáhnou jen klienti s aktivním využíváním běžného účtu (příjem aspoň 15 000 Kč měsíčně a tři odchozí platby v měsíci). Zůstatek od 150 000 do 500 000 Kč se pak úročí 0,3 %. Při nesplnění podmínek je úrok jenom 0,1 % do hranice 500 000 Kč. Část vkladu přesahující 500 000 Kč se v obou případech úročí 0,01 %. Creditas Spořicí účet+ 10 043 Kč Úrok 0,5 % je pro část vkladu do 350 000 Kč, případná část nad 350 000 Kč se úročí 0,2 %. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 10 043 Kč Bez omezení a dalších podmínek. Sberbank Spořicí účet 10 043 Kč Bez omezení a dalších podmínek. Zdroj: výpočty Peníze.cz a Finparáda.cz, stav k 26. 7. 2020

Nejlepší spořicí účty pro vklad 200 000 Kč Banka Název Kolik dostanete za rok, pokud se nezmění úrok (po zdanění, ale bez započtení inflace) Podmínky mBank mSpoření 202 050 Kč Velice komplikované podmínky. Spoření probíhá formou takzvaných cílů, v každém lze naspořit maximálně 100 000 Kč. Překročení této hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení (0,01 %). Limit lze v praxi zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů, přičemž na žádném nebude víc než 100 000 Kč. U každého z cílů si musíte zvolit jednu ze čtyř variant pravidelného spoření. Vybranou variantu pak lze změnit, minimální částka měsíčního zvýšení vkladu není stanovena. Další podmínkou je (bezplatný) běžný účet mBank. Hello bank Hello spoření 201 707 Kč Bez podmínek. Úrok 1 % platí pro část vkladu do 300 000 Kč. Equa Spořicí účet Hit 201 701 Kč Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok v daném měsíci klesne na 0,1 %. Úrok 1 % platí pro část vkladu do 200 000 Kč. J&T Banka Spořicí účet 201 534 Kč Méně než 500 000 Kč můžete vložit jenom tehdy, pokud už máte produkty Clear Deal od J&T (vklad nebo investici). Výpovědní lhůta je jeden den. Sberbank Spořicí účet s bonusem 201 193 Kč Na 0,7 % bez omezení výše vkladu dosáhnou klienti s běžným účtem Fér Plus nebo Extra. Pro ostatní zájemce je úrok 0,5 %, také bez stropu. ING Bank ING Konto 201 057 Kč Prvních čtvrt roku je úrok 1 %, pak klesne na 0,3 %. Případná část vkladu nad 300 000 Kč se úročí 0,1 %. Air Bank Spořicí účet 201 022 Kč Podmínkou je aspoň pět plateb kartou za měsíc. Úrok 0,6 % platí pro část vkladu do 250 000 Kč, případná část nad limit se úročí 0,1 %. Raiffeisenbank Spořicí účet XL s bonusem 200 903 Kč Na 0,6 % pro část vkladu do 150 000 Kč dosáhnou jen klienti s aktivním využíváním běžného účtu (příjem aspoň 15 000 Kč měsíčně a tři odchozí platby v měsíci). Zůstatek od 150 000 do 500 000 Kč se pak úročí 0,3 %. Při nesplnění podmínek je úrok jenom 0,1 % do hranice 500 000 Kč. Část vkladu přesahující 500 000 Kč se v obou případech úročí 0,01 %. Creditas Spořicí účet+ 200 852 Kč Úrok 0,5 % je pro část vkladu do 350 000 Kč, případná část nad 350 000 Kč se úročí 0,2 %. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 200 852 Kč Bez omezení a dalších podmínek. Sberbank Spořicí účet 200 852 Kč Bez omezení a dalších podmínek. Zdroj: výpočty Peníze.cz a Finparáda.cz, stav k 26. 7. 2020

Nejlepší spořicí účty pro vklad 800 000 Kč Banka Název Kolik dostanete za rok, pokud se nezmění úrok (po zdanění, ale bez započtení inflace) Podmínky J&T Banka Spořicí účet 806 138 Kč Výpovědní lhůta je jeden den. Sberbank Spořicí účet s bonusem 804 773 Kč Na 0,7 % bez omezení výše vkladu dosáhnou klienti s běžným účtem Fér Plus nebo Extra. Pro ostatní zájemce je úrok 0,5 %, také bez stropu. Sberbank Spořicí účet 803 407 Kč Bez omezení a dalších podmínek (viz řádek výše). Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 803 407 Kč Bez omezení a dalších podmínek. ČSOB (Poštovní spořitelna) Spoření s bonusem 803 407 Kč Když máte na účtu od půl milionu do jednoho milionu, úročí se celý zůstatek 0,5 %. Zůstatek do čtvrt milionu se celý úročí 0,25 %, zůstatek od čtvrt do půl milionu se celý úročí 0,35 %. Případná část zůstatku nad milion se úročí jen 0,05 %. Trinity bank Výhoda+ 802 724 Kč Bez omezení a dalších podmínek. Zdroj: výpočty Peníze.cz a Finparáda.cz, stav k 26. 7. 2020

Když chcete víc

Spořicí účty tedy v praxi prodělávají. Sice mnohem méně než běžné účty, ale přesto nestačí ani na inflaci. Proto mají smysl jenom pro bezpečné uložení peněz, které chcete mít kdykoliv k dispozici.

Jestli předem víte, že část úspor můžete pár let (aspoň rok) postrádat, vyplatí se vyzkoušet jiné a přitom stejně bezpečné možnosti: Termínované vklady, státní protiinflační dluhopisy nebo (na šest let) stavební spoření. A nebo víc riskovat a třeba investovat v podílových fondech.

S termínovaným vkladem dáváte bance či záložně peníze k dispozici na předem sjednaný čas. Výměnou za to byste měli obecně dostat vyšší úrok než na spořicím účtu. Když si ale termínovaný vklad vyberete předčasně, můžete přijít nejenom o úroky (dosud připsané zhodnocení), ale ještě si za to banka může strhnout nějakou sankci podle smlouvy.

Aktuální přehled nejlepších termínových vkladů připravujeme, obecně se ale mezi špičkou drží spořitelní družstva Ney a Artesa, J&T Banka (pro vyšší vklady), Sberbank, Banka Creditas, Trinity Bank, Waldviertler Sparkasse Bank, Expobank nebo Equa. Konkrétní sazby záleží hlavně na délce vkladu a jeho výši.

Výhodnější alternativou je protiinflační varianta státního Dluhopisu Republiky. Garantuje, že každý rok vyrovná inflaci a ještě přidá 0,5 % nad růst cen. Přestože jde oficiálně o šestiletý dluhopis, lze se ho bez ztráty výnosu zbavit už po roce. Oproti termínovanému vkladu je to bez sankce a navíc nepřijdete o už připsané zhodnocení. Ministerstvo financí tedy nabízí prakticky termínovaný vklad na jeden rok až šest let, u kterého vždycky o půl procenta porazíte inflaci. Jedinou nevýhodou může být komplikovanější nákup pro ty, co dosud ještě od státu žádný spořicí dluhopis nekupovali.

„Držitelé Dluhopisu Republiky mají možnost jednou ročně požádat v případě potřeby peněžních prostředků o předčasné splacení bez jakýchkoliv penalizací a bez ztráty nároku na výnos za období držby dluhopisu,“ potvrzuje ministerstvo financí.

Výnos výrazně přes tři procenta – a tedy snad i nad dlouhodobou inflací – nabízí většina nových tarifů stavebního spoření, i když jenom díky státnímu příspěvku. Srovnatelná sazba spořicích účtů nebo termínovaných vkladů před zdaněním by se pohybovala kolem čtyř procent. Splnit podmínky pro maximální zisk je ale o dost komplikovanější: Hlavně spořit po dobu šesti let a měsíčně ukládat 1700 korun.

Zbývající možnosti, jak porazit inflaci, sice můžou přinést vyšší zisk, ale také ztrátu. Jde o podílové fondy a další investice. Jsou rizikovější, na rozdíl od vkladů v bankách nebo stavebních spořitelnách je nechrání ani státní systém pojištění vkladů.