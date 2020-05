Úrok na spořicím účtu může klesnout hned. Stačí formalita

Co se děje

Spořicí účty – na rozdíl od termínovaných vkladů – dávají klientovi i bance velkou volnost. Klient může libovolně přidávat nebo vybírat peníze, kdykoliv si okamžitě může vybrat i celý vklad. Na druhou stranu banka smí u spořicích účtů pružně měnit úrokovou sazbu jak směrem nahoru, tak dolů.

Změnu ve prospěch klienta, tedy v našem případě zvýšení úrokové sazby, můžou banky zavést prakticky s okamžitou účinností. Nemusí ji tedy předem oznamovat.

Naopak snížit úrok „ze dne na den“ pro ně tolik jednoduché není. Ani v tak nevídané a nečekané situaci, jako je současná koronavirová krize, kdy Česká národní banka během krátké doby snížila svou základní repo sazbu – od níž se nepřímo odvíjejí i úroky na spoření – z 2,25 na 0,25 %.

Pravidla pro snížení úroků v běžných bankách popisuje zákon o platebním styku. Týká se jenom těch spořicích účtů, které naplňují definici platebního účtu. „Jde o účty, u kterých lze provádět standardní odchozí a příchozí úhrady, tedy například úhrady na účty vedené v jiných bankách,“ upřesňuje Denisa Všetíčková, mluvčí České národní banky. Pod takovou definici nicméně v současnosti spadá většina spořicích účtů.

Výjimkou, kterou zákon nereguluje, jsou tedy jenom ty spořicí účty, z nichž nemůžete snadno posílat peníze kamkoliv, ale jenom na předem zvolené „transakční účty“ – obvykle jeden až tři. Těm se v dalším textu věnovat nebudeme, nabízejí je třeba ING Bank nebo Wüstenrot.

Kdy banka musí ohlásit snížení úroku dva měsíce předem

Zákon dává bankám dvě hlavní možnosti, jak dosavadním klientům snížit úrokovou sazbu na spořicím účtu.



První možnost nechává rozhodnutí plně na úvaze banky. Svůj krok nemusí zdůvodňovat odkazem na objektivní vývoj úrokových sazeb na celém trhu. Banka díky tomu může jít i proti proudu a snížit úroky, přestože na finančním trhu rostou.

Musí však splnit jednu podmínku: Oznámit dosavadním klientům snížení sazeb aspoň dva měsíce předtím, než jim úrok sníží. Stejně, jako to musí oznamovat u zhoršení obchodních podmínek nebo zvýšení poplatků.

V praxi to znamená, že dosavadní klienti mají vždycky aspoň dva měsíce jistotu, že jim současná sazba neklesne. Když jim to banka oznámí v polovině dubna, může úrok snížit až od poloviny června. Naposled z toho těžili třeba klienti Equa bank nebo Expobank.

V posledních měsících proto banky častěji přišly se způsoby, jak si zachovat úplnou volnost rozhodování, ale současně snižovat úrok dřív než za dva měsíce.

Jedním ze způsobů je nastavit samotnou úrokovou sazbu hodně nízko, třeba 0,2 procenta ročně. Jenom na tenhle základ se pak dál vztahuje regulace podle zákona. A všechno, co klienti dostanou navíc, je podle banky pouze „marketingovou akcí“ s předem daným časovým omezením – formálně nejde o úrok, takže takový bonus může banka snížit nebo zrušit prakticky ze dne na den (pokud to podmínky akce připouštějí). Touto cestou se loni vydala například Banka Creditas, letos ji následovala Equa.

Jiný způsob už dřív zvolila Moneta Money Bank. Ta postupně zavádí formálně nové a nové spořicí účty, které se od těch předchozích liší prakticky jenom úrokovou sazbou. Bance tak stačí mnohem kratší časový předstih, aby oznámila, že předchozí variantu spořicího účtu (s vyšším úrokem) prostě přestává prodávat novým zájemcům, a že spouští zcela nový účet s nižším úročením. Předchozí sazbu nicméně dál nechává pro klienty, kteří si účet založili dřív – těm by musela snížení oznámit s dvouměsíčním předstihem.

Kdy banka může snížit úrok ze dne na den

Zmínili jsme, že zákon dává bankám dvě hlavní možnosti, jak dosavadním klientům snížit úrokovou sazbu na spořicím účtu. V předchozích odstavcích jsme popsali tu první, teď je čas na druhou:

Banky můžou snížit sazbu i ze dne na den a bez předchozího upozornění klienta, pokud je změna založena na změně referenčních sazeb. Podmínkou je, že si takovou možnost s klientem předem dohodli – tedy že s ní souhlasil v rámcové smlouvě, všeobecných obchodních podmínkách a podobně.

Referenční úroková sazba je pravidelně aktualizovaný ukazatel dostupný veřejnosti, který stanovuje nezávislý subjekt a smluvní strany ho nemohou ovlivnit. Případně se na něm banky sice jako celek podílejí, žádná z nich ho ale nemůže ovlivnit přímo „pro sebe“.

Typickým příkladem takové referenční sazby v tuzemských podmínkách je dvoutýdenní repo sazba České národní banky nebo mezibankovní sazba PRIBOR (ukazující aktuální hodnotu peněz na trhu).

„Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit úrokové sazby (...) používané při platebních transakcích, je-li změna založena na změně referenčních sazeb (...). Změna úrokových sazeb musí být uživateli oznámena bez zbytečného odkladu. Jakákoli změna úrokových sazeb, která je pro uživatele příznivější, může být uplatněna i bez oznámení,“ uvádí zákon.

Takové řešení může být pro banku výhodnější, protože při snížení repo sazby ČNB nemusí držet vyšší úroky na spořicím účtu ještě další dva měsíce. A koneckonců to může být předvídatelnější i pro klienty. Čerstvě tuhle možnost doplnila do svých podmínek také Expobank.

Podle České národní banky je ale nutné, aby referenční sazby byly ve smluvní dokumentaci definovány určitě a jednoznačně. Takže odkaz na dvoutýdenní repo sazbu ČNB nebo PRIBOR je v pořádku, nestačí však obecný odkaz na „vývoj na trhu“. A dokonce ani na „referenční sazbu“ – takovou formulaci používá například Trinity Bank.

„Jestliže banka neuvádí žádnou konkrétní referenční sazbu, která může zakládat změnu úrokové sazby, nenaplňuje podmínky zákona o platebním styku,“ tlumočí výklad České národní banky její mluvčí Petra Vodstrčilová. Sazeb může být i víc, mají být ale klientovi předem známé.

Právníci Trinity Bank říkají, že se u spořicího účtu v korunách jedná o dvoutýdenní reposazbu vyhlašovanou ČNB. „Česká (nejen odborná) veřejnost je s touto referenční sazbou, jakož i s navázáním tuzemských bankovních úrokových sazeb na tuto sazbu, široce seznámena, a v takovém případě (s ohledem na účel a smysl zákona) není nezbytné na dvoutýdenní reposazbu ČNB v rámci obchodních podmínek výslovně odkazovat. Za předpokladu, že by banka úrok vázala na referenční sazbu spotřebiteli jakkoli vzdálenou (například zahraniční), odpovídá naopak dle našeho názoru smyslu zákona a principu ochrany spotřebitele přístup, kdy banka klienta s takovými referenčními sazbami předem detailně seznámí – v opačném případě by její postup nebyl vůči klientům transparentní,“ reaguje mluvčí Trinity Bank Eva Čerešňáková.

Změna nemusí být automatická ani přímo úměrná

Tím ale přísný výklad ČNB prakticky končí. Podmínky pro postup podle referenční sazby tak jsou v praxi mírnější, než se některé banky ještě před rokem obávaly.

Především: Nejde o „navázání“ výše úroků na spořicím účtu na referenční sazbu, a to ani v předem definovaném rozdílu. Banka tedy nemusí uvádět, jak konkrétně se úrok na spoření liší od referenční sazby (například: 0,2 procentní body pod reposazbou ČNB).

Zákon sice stanoví, že „změny úrokových sazeb používaných při platebních transakcích se provádějí a počítají neutrálním způsobem“, podle ČNB to ale neznamená, že by banka musela automaticky reagovat na každou změnu referenční sazby.

Takže když ČNB sníží repo sazbu o 0,25 procentního bodu, nemusí banka reagovat snížením úroků na spořicím účtu. A pokud reaguje, nemusí je nutně snížit v odpovídajícím poměru, ale třeba i výrazněji (nebo naopak méně).

A už vůbec prý ze zákona nevyplývá, že když jde reposazba ČNB nahoru, musí i banka zvýšit úroky na spořicím účtu.

„Při negativní změně příslušné referenční sazby banka může, ale nemusí, přijmout rozhodnutí o snížení svých úrokových sazeb, při pozitivní změně referenční sazby platí samozřejmě totožné (může, ale nemusí úrokové sazby zvýšit),“ říká mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

„Hodnota, o kterou poskytovatel platebních služeb sníží či zvýší úrokové sazby na platebních účtech, nemusí rovněž přímo kopírovat výši změny příslušné referenční sazby,“ dodává.

Omezením je akorát to, že když referenční sazba (reposazba ČNB) jde nahoru, nesmí banka provést okamžitou změnu směrem dolů. Nicméně v takovém případě pak může postupovat podle obecného pravidla, tedy s dvouměsíční lhůtou bez vazby na referenční sazbu.

Některé banky pro jistotu zvolily kombinaci odkazu na referenční sazbu a akčních nabídek (bonusů k základnímu úroku), aby měly manévrovací prostor co největší.

Bez zbytečného odkladu

Jestliže se banky rozhodnou snížit úrok na spoření v reakci na snížení referenční sazby, měly by to podle zákona oznámit klientovi „bez zbytečného odkladu“. V praxi to ale může být třeba i po dvou týdnech.

„Příslušná změna by měla být provedena bez zbytečného odkladu po změně referenční sazby. Zákon však nestanoví konkrétní lhůtu,“ říká Vodstrčilová z ČNB.

I když třeba ČNB oznámí snížení své reposazby ve čtvrtek kolem 15. hodiny, nemusí banka rozhodnout o změně úroků na spoření ani od následujícího pondělí nebo úterý.

Například Hello Bank oznámila snížení úroků až 23. dubna, přestože ČNB rozhodla o snížení své reposazby naposled 26. března. Těžko se ale najde klient, který by se na takové zpoždění za konkurencí zlobil.