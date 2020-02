Nejlepší spořicí účty po zvýšení úroků ČNB. Nový přehled

Česká národní banka zvýšila 6. února základní úrokovou sazbu. Vylepšením spořicích účtů na to v dalších dnech reagovaly Air Bank, Equa bank, Trinity Bank nebo Raiffeisenbank. Až od dubna zvýší úrok Česká spořitelna, která spojitost s ČNB odmítá.

Jenže kromě úroků roste i inflace. Za celý letošní rok se zřejmě bude pohybovat kolem tří procent nebo jenom těsně pod tříprocentní hranicí. Za leden dosáhla 3,6 %.

Pro peníze, které chcete mít kdykoliv k dispozici, je spořicí účet přesto lepší variantou než nechávat dočasně volné peníze jenom na běžných účtech. Ty totiž ve většině bank nabízejí nulový úrok. Například u běžných účtů v České spořitelně je to 0 až 0,01 %, v ČSOB 0 %, v Komerční bance 0 %. Při tříprocentní inflaci to znamená, že každých 10 000 uložených korun se za rok zmenší o 300 korun.

Lepší úročení běžných účtů nabízejí Neo od Expobank (1,6 % bez omezení), Richee (1,5 % do 300 000 Kč, nad tuhle hranici 0,5 %), Air Bank (1 % do 100 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc) nebo Hello Bank (0,6 % do 100 000 Kč).

Žebříček nejvyšších úroků na spořicích účtech se liší podle toho, kolik peněz uložíte. Až donedávna platilo, že banky až na výjimky zvýhodňovaly nižší vklady, v posledních měsících se situace zlepšila i pro vyšší vklady v řádech několika set tisíc až milionů korun.

Nejlepší spořicí účty podle úrokové sazby k 18. 2. 2020 Banka Název Úrok Omezení Moneta Money Bank Pravidelné spoření 5 % Po celý rok musíte spořit ne méně než 250 korun a ne více než 1000 korun měsíčně, zároveň si nesmíte vybrat ani korunu. Podmínkou je mít i běžný Tom účet od Monety a posílat si na něj měsíčně aspoň 7000 korun. Když všechno splníte, vyděláte na tom (po zdanění) maximálně 270 korun za rok. Trinity Bank Narozeninová super výhoda+ 2,08 % Pro vklady nad milion korun. Sazbou 2,08 % se pak úročí celý vklad, tedy i část pod milionovou hranici. ING Bank ING Konto 2 % Jenom na půl roku, pak úrok klesne na 0,5 %. Pro nové klienty bez dalších omezení. Dosavadní klienti dosáhnou na 2 % jenom u nových vkladů, pokud si je nevyberou předčasně. Trinity Bank Narozeninová super výhoda+ 1,88 % Pro vklady od 250 tisíc do jednoho milionu korun. Sazbou 1,88 % se pak úročí celý vklad, tedy i část pod hranici 250 tisíc. Sberbank Fér spoření Plus 1,75 % Pro vklady nad tři miliony korun. Sazbou 1,75 % se pak úročí celý vklad, tedy i část pod třímilionovou hranici. Sberbank Fér spoření Plus 1,7 % Pro vklady od 1 000 001 do 3 000 000 korun. Sazbou 1,7 % se pak úročí celý vklad, tedy i část pod milionovou hranici. Creditas Spořicí účet + 1,6 % Bez omezení. Expobank Neo účet 1,6 % Bez omezení. Jde o běžný účet. Equa bank Spořicí účet Hit 1,6 % Pro část vkladu do 300 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok v daném měsíci klesne na 0,2 %. Případná část vkladu nad 300 000 Kč se úročí 0,2 %. Trinity Narozeninová super výhoda+ 1,58 % Pro vklady do 250 tisíc. Wüstenrot Spořicí účet 1,5 % Novým klientům garantuje banka sazbu 1,5 % po dobu dvanácti měsíců bez dalších omezení. Richee (Creditas) Richee účet 1,5 % Pro část vkladu do 300 000 Kč. Případná část nad 300 000 Kč se úročí 0,5 %. Jde o běžný účet. Hello bank Hello spoření 1,5 % Pro část vkladu do 300 000 Kč. Případná část nad 300 000 Kč se neúročí. Air Bank Spořicí účet 1,5 % Pro část vkladu do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, případná část nad limit se úročí 0,4 % Equa bank Spořicí účet Max 1,5 % Na takovou sazbu prakticky nikdy nedosáhnete, protože se týká jenom části vkladu nad 500 000 Kč. Část do této hranice se úročí jenom 0,2 %. Se zvyšováním vkladu se sice zvyšuje i celkový úrok, ale pro představu: I při vkladu pěti milionů korun je reálná sazba 1,37 %. Sberbank Fér spoření Plus 1,45 % Pro vklady od 300 001 do 1 000 000 korun. Sazbou 1,45 % se pak úročí celý vklad, tedy i část pod hranici 300 000 Kč.

Když se podíváte jenom na výši úroku, může vás zlákat Moneta s 5 % u produktu nazvaného Pravidelné spoření. Má ale řadu omezení: Po celý rok musíte spořit ne méně než 250 korun a ne více než 1000 korun měsíčně, zároveň si nesmíte vybrat ani korunu. Podmínkou je mít i běžný Tom účet od Monety a posílat si na něj měsíčně aspoň 7000 korun. A i když všechno tohle splníte, vyděláte na tom (po zdanění) maximálně 270 korun za rok.

Pomineme-li poněkud kuriózní nabídku Monety, tak nejvyšší úrok – 2,08 procenta ročně – teď dává Trinity Bank. Dosáhne na něj jenom ten, kdo bude mít na spořicím účtu aspoň milion korun. Sazba 2,08 % p.a. se pak vztahuje na celý vklad, tedy i na jeho část pod milion. Na vklady mezi 250 tisíci a milionem dostanou klienti 1,88 %, a to opět na celou částku. Nejde tedy o méně výhodné pásmové úročení. A kdo bude mít v Trinity méně než 250 tisíc, získá 1,58 %.

Na dvě procenta ročně láká nové klienty ING Bank. Úrok garantuje na půl roku, pak klesne na půl procenta – což je standardní úroveň, na níž ING Konto zůstává dlouhodobě. Obě sazby se navíc týkají jenom vkladů do 300 tisíc korun, nad tuhle hranici se úročí pouze 0,1 %. Na dvouprocentní úrok na půl roku mohou dosáhnout i dosavadní klienti, ovšem jenom u nových vkladů a s komplikovanějšími omezeními, zejména pokud jde o předčasný výběr (podrobnosti jsme psali v samostatném článku).

V porovnání s Trinity tak ING Bank nabízí výhodnější úročení do částky zhruba 320 tisíc korun, pak výsledná sazba klesá pod 1,88 %. Nad hranici 320 tisíc korun má vyšší úrok Trinity, jejíž sazba 1,88 % je konstantní do milionu, nad milion pak dokonce celý vklad úročí 2,08 %.

Kdo dál patří k nejlepším? Sberbank nabízí 1,7 % pro vklady od jednoho do tří milionů, nad tři miliony dokonce 1,75 %. Zmíněné úroky se vztahují vždycky na celou výši vkladu, protože banka zrušila komplikované pásmové úročení. Jediným drobným háčkem je pětikorunový poplatek za odchozí platbu ze spořicího účtu do jiné banky. Vklady do 300 tisíc se úročí 1,38 %, vklady od 300 001 Kč do jednoho milionu 1,45 %.

Na 1,6 % dosáhnete bez podmínek a bez omezení výše vkladu v Bance Creditas i na běžném Neo účtu od Expobank. Stejných 1,6 % můžete mít i v Equa bank, ovšem jenom do částky 300 tisíc a při splnění jedné ze dvou podmínek: aspoň tři platby kartou v měsíci nebo hodnota investic přinejmenším 50 tisíc. Případnou část nad 300 tisíc úročí Equa jenom 0,2 %.

Úrok 1,5 % pak nabízejí Wüstenrot (bez omezení výše vkladu), Hello bank (pro vklady do 300 000 Kč, na případnou část převyšující tuhle hranici klesá sazba na nulu), Richee od Creditas (pro vklady do 300 000 Kč, pro část nad tuhle hranici pak 0,5 %) a Air Bank (pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, případná část nad limit se úročí 0,4 %). U starších účtů Wüstenrotu lze stále dosáhnout na 1,7 %.

U některých bank můžete dostat na spořicím účtu ještě vyšší úrok, podmínkou je ale přinejmenším stejnou částku dát i do investic. Například produkt Duo Profit od ČSOB tak sice láká až na tři procenta, ovšem jenom pro první rok, pak sazba klesne na 0,01 %. Na investice je přitom potřeba dát aspoň 30 tisíc korun. Podobnou nabídku má i Komerční banka.

Kdo předem ví, že nebude část peněz po určitou dobu potřebovat, může vyzkoušet termínované vklady. Nejvýhodnější mezi bankami nabízejí J&T Banka (až od půl milionu korun), Expobank, Banka Creditas, Equa nebo Sberbank, záleží hlavně na délce vkladu a jeho výši. Aktuální přehled nejlepších termínovaných vkladů přineseme zítra.

Výhodnější alternativou je protiinflační varianta státního Dluhopisu Republiky. Garantuje, že každý rok vyrovná inflaci a přidá 0,5 % nad růst cen. Pro nejbližší rok by se inflace podle odhadů ekonomů měla pohybovat kolem tří procent. Přestože jde oficiálně o šestiletý dluhopis, lze se ho bez ztráty výnosu zbavit už po roce.