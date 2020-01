ING láká na spoření s 2 %. Věrné klienty nepotěší

Věrní klienti doplatí na to, že si peníze včas nepřevedli jinam. Teď by je mohli vrátit zpátky. Vyšší úrok v ING totiž platí jenom na nové vklady.

ING Bank přichází i letos s kampaní, v níž láká na spořicí účet se sazbou dvě procenta ročně. Má ale podobná omezení jako loni.

Novým klientům nabízí ING Konto dvě procenta pro vklady do 300 tisíc korun, a to na půl roku. Tahle nabídka opravdu vyčnívá nad konkurencí. Pod ní se dostane po půl roce, kdy sazba klesne na půl procenta – tedy na standardní úroveň, na níž v ING zůstává dlouhodobě.

Na dvouprocentní úrok na půl roku mohou dosáhnout i dosavadní klienti, ovšem jenom u nových vkladů. Jestliže budou mít na konci měsíce na účtu aspoň o tři tisíce korun víc než předtím, dostanou zvýhodněnou sazbu – ale jenom na přírůstek, ne na celý zůstatek. Do akce se musí aktivně přihlásit kliknutím v internetovém bankovnictví.

U dosavadních klientů může jít maximálně o 100 tisíc korun za měsíc, a to i opakovaně. Když dosavadní klient vloží v únoru a březnu dalších až 100 tisíc, získá 2% úrok na všechny nové vklady. Stotisícová hranice se počítá pro každý měsíc zvlášť.

Velká část dosavadních klientů má tedy smůlu. I když své úspory – navzdory podprůměrnému úročení 0,5 % – nechává v ING třeba pět let, budou se dál úročit jenom 0,5 % do 300 tisíc korun.

Věrní klienti tak paradoxně doplatí na to, že si peníze včas nepřevedli na lépe úročený spořicí účet konkurence. Teď by je totiž mohli vrátit zpátky do ING a banka by to považovala za nový vklad. Rozhodujícím obdobím pro počítání přírůstku (který se bude úročit 2 %) je totiž 31. prosinec 2019.

ING Bank se tím prakticky vrací ke stejné akci, jakou měla v loňském prvním pololetí. Je přesto atraktivnější než ta, která pak přišla ve druhém pololetí (týkala se jenom nových klientů a zvýhodněný úrok platil jenom čtyři měsíce).

Případnou část převyšující 300 tisíc korun úročí ING ve všech případech jenom symbolickou sazbou 0,1 %. Vybraní klienti mohou v internetovém bankovnictví dostat nabídku na lepší úrok a získat tak konečnou sazbu 0,8 % pro vklady od 300 tisíc do jednoho milionu.

Co teď nabízí konkurence?

Jedničkou pro nově založené spořicí účty bez omezení je od Nového roku Wüstenrot, která zatím dál nabízí úrok 1,7 % s garancí na dvanáct měsíců na jakoukoliv částku. Na stejnou sazbu zatím můžou dosáhnout i majitelé dříve založených účtů, ale jenom pro nově vložené peníze a při jejich fixaci na jeden rok, takže prakticky jde o termínovaný vklad. Nováčků se tahle podmínka netýká, můžou si peníze nebo jejich část vybrat kdykoliv.

Na 1,6 % lze dosáhnout v Bance Creditas nebo s běžným Neo účtem od Expobank, úrok je pro všechny zájemce bez omezení výše vkladu.

Noví klienti Trinity Bank můžou do 15. května získat 1,58 %, dosavadní mají 1,38 %. Úrok 1,5 % dál nabízejí Hello bank (pro vklady do 300 000 Kč, na případnou část převyšující tuhle hranici klesá sazba na nulu) a Richee od Creditas (pro vklady do 300 000 Kč, pro část nad tuhle hranici pak 0,5 %).

Některé banky lákají na ještě vyšší úrok. Marketingovým akcím vévodí Moneta s 5 % u produktu nazvaného Pravidelné spoření. Má ale řadu omezení: Maximální zisk po zdanění je kolem 270 korun po dvanácti měsících. Po celý rok musíte spořit ne méně než 250 korun a ne více než 1000 korun měsíčně, zároveň si nesmíte vybrat ani korunu. Podmínkou je mít i běžný Tom účet od Monety a posílat si na něj měsíčně aspoň 7000 korun.

Kdo předem ví, že nebude část peněz po určitou dobu potřebovat, může vyzkoušet termínované vklady. Nejvýhodnější mezi bankami nabízejí J&T Banka (až od půl milionu korun), Expobank, Banka Creditas, Equa nebo Sberbank, záleží hlavně na délce vkladu a jeho výši. Zatím nejnovější přehled nejlepších termínovaných vkladů jsme přinesli tady.

Výhodnější alternativou je protiinflační varianta státního Dluhopisu Republiky. Garantuje, že každý rok vyrovná inflaci a přidá 0,5 % nad růst cen. Pro nejbližší rok by to podle odhadů měla být v součtu přinejmenším tři procenta, spíš víc. Přestože jde oficiálně o šestiletý dluhopis, lze se ho bez ztráty výnosu zbavit už po roce.