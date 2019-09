Úrok na spořicím účtu nejde snížit ze dne na den. Proto se podmínky komplikují

Co se děje

Snížit úrokovou sazbu na spořicím účtu není pro banky tak jednoduché, jak by se zdálo. V praxi by takový krok měly oznamovat klientům nejméně dva měsíce předem – stejně, jako to musí dělat u zhoršení obchodních podmínek nebo zvýšení poplatků obecně.

Spořicí účty přitom – na rozdíl od termínovaných vkladů – stojí právě na oboustranné volnosti. Klienti můžou libovolně přidávat nebo vybírat peníze, kdykoliv si prakticky okamžitě můžou vybrat i celý vklad. Na druhou stranu banka smí u spořicích účtů kdykoliv změnit úrokovou sazbu jak směrem nahoru, tak dolů.

V době, kdy se část bank předháněla, která z nich aspoň dočasně nabídne nejvyšší úrok, ale narazily na dosud málo známé omezení. Aktuální začíná být v těchto týdnech, kdy se kvůli vývoji tržních sazeb dá čekat, že úroky u spořicích účtů po předchozím růstu přinejmenším o trochu klesnou.

Pravidla upravuje zákon o platebním styku. Banky můžou měnit sazbu i ze dne na den a bez předchozího upozornění klienta, musí ale splnit několik podmínek. Především si takovou možnost s klientem dohodnout – což není problém, odkaz na „úrokový lístek“ je standardní součástí smlouvy o spořicím účtu (případně takzvané rámcové smlouvy).

Pokud jde o zvýšení úroku na spoření, tedy změnu ve prospěch klienta, můžou jí banky provést okamžitě. Podobně smí úrok i snížit, ovšem jenom v případě, kdy ho předem navázaly na takzvanou referenční sazbu – v Česku jde typicky o sazbu PRIBOR.

Referenční úroková sazba je pravidelně aktualizovaný ukazatel dostupný veřejnosti, který podle tržního vývoje stanovuje nezávislý subjekt – banky se sice na jeho tvorbě jako celek podílejí (posílají podklady), žádná z nich ho ale nemůže ovlivnit přímo „pro sebe“.

V praxi ale tuzemské banky nevážou úrok spořicích účtů na referenční sazbu, ale tvoří si ho samy podle svého uvážení. To samozřejmě zákon připouští, stanoví ale přísnější podmínky: Právě v tomhle případě musí chystané snížení sazby oznámit klientům aspoň dva měsíce předem.

Některým bankám se taková povinnost nelíbí, protože jim bere možnost rychle reagovat na tržní vývoj včetně kroků konkurence. Argumentují mimo jiné i tím, že sama Česká národní banka může své základní sazby snížit ze dne na den, takže by neměla „nutit“ komerční banky, aby držely vyšší úrok na spoření ještě další dva měsíce.

V poslední době proto banky častěji přišly se způsoby, jak se s regulací vypořádat. Nejviditelnější je to u Creditas a Monety, jejichž nabídka letos patří k nejlepším na trhu.

Banka Creditas nabídla od července nový produkt Spořicí účet+, jehož výsledný úrok tvoří základní sazba a dočasný bonus. Základní úrok je 1,1 procenta – ten chce banka držet dlouhodobě. Bonus 0,9 procenta ale garantovala jenom do konce září. S předstihem teď zveřejnila podmínky pro bonusovou sazbu od října do prosince – klesne na 0,7 procenta. Změna se automaticky dotkne i klientů, kteří si účet založili dřív.

Formálně tedy nejde o klasický úrok, ale marketingovou akci s předem daným časovým omezením. „Jde o způsob, jak se vypořádat s požadavky České národní banky,“ potvrzuje Ivana Pícková, ředitelka odboru řízení projektů a produktů Banky Creditas.

Podobnou cestou se už dřív vydala i Moneta Money Bank. Ta uvádí formálně nové a nové spořicí účty, které se od těch předchozích liší prakticky jenom úrokovou sazbou. Bance tak stačí mnohem kratší časový předstih, aby oznámila, že předchozí variantu spořicího účtu (naposled s úrokem 2 %) prostě přestává prodávat novým zájemcům, a že spouští zcela nový účet s nižším (aktuálně 1,2 %) úročením. Předchozí sazbu nicméně dál nechává pro klienty, kteří si účet založili dřív – těm by musela snížení oznámit s dvouměsíčním předstihem. K dotazům webu Peníze.cz se Moneta nechtěla vyjádřit, což potvrzuje, že téma je teď pro banky citlivé.

Dodejme, že kdyby se tuzemské banky rozhodly navázat úročení spořicích účtů na zmíněnou referenční sazbu, musely by pak úrok měnit „bez zbytečného odkladu“. Tím by se zbavily možnosti nabídnout víc než konkurence – aspoň dočasně.

„Zákon o platebním styku a výše popsaný postup se neuplatní na všechny spořicí účty vedené bankami, ale pouze na ty, které naplňují definici platebního účtu – jde o účty, u kterých lze provádět standardní odchozí a příchozí úhrady, tedy například úhrady na účty vedené v jiných bankách,“ upřesňuje Denisa Všetíčková, mluvčí České národní banky. Většina spořicích účtů teď ale pod tuto definici spadá, proto podléhají i přísnějším pravidlům.

ČNB zdůrazňuje, že nejde o nějaké nové doporučení, které by v posledních měsících vydala. Povinnost vyplývá ze zákona, který je účinný už od poloviny ledna 2018. Prakticky stejnou formulaci navíc obsahoval i předchozí zákon.

„Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit úrokové sazby (...) používané při platebních transakcích, je-li změna založena na změně referenčních sazeb (...). Změna úrokových sazeb musí být uživateli oznámena bez zbytečného odkladu. Jakákoli změna úrokových sazeb nebo směnných kurzů, která je pro uživatele příznivější, může být uplatněna i bez oznámení,“ uvádí zákon v § 152 odstavec 5. Pro ostatní případy platí obecná povinnost oznamovat klientům změnu aspoň dva měsíce předem. Samotné centrální bance ji s předstihem hlásit nemusí.

„Během poslední doby nenastala v této oblasti žádná regulatorní změna,“ dodává Všetíčková. Podle hlasů z bank ale nebylo úplně jednoznačné, že změnou založenou na referenční sazbě se rozumí jenom jejich přímá a předem jasně definovaná propojenost, nikoliv obecná reakce na vývoj na trhu. I proto zřejmě ČNB v posledních měsících upozornila některé banky, jak tuhle zákonnou povinnost chápat.

Například Trinity Bank ale žádné zpřísnění nezaznamenala. „Problematika změny úrokových sazeb na spořícím účtu je upravena v zákoně o platebním styku. Nejedná se o novou regulaci, obdobná úprava platila i podle dříve platného zákona. Kromě Dohledového benchmarku ČNB č. 1/2016 (Postup při změně rámcové smlouvy o platebních službách) nejsme seznámeni s žádným oficiálním stanoviskem či přísnějším postojem ČNB k problematice změny úrokových sazeb,“ říká Eva Čerešňáková, mluvčí Trinity Bank.

Samotné nastavení výše úrokové sazby u spořicích účtů každopádně dál zůstává na rozhodnutí každé jednotlivé banky. „Jde o jejich obchodní rozhodnutí, neaplikují se nějaká speciální pravidla ČNB,“ potvrzuje mluvčí centrální banky.