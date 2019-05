Kdo dá víc? Spoření vylepšily další banky, má to ale háček

Nová Trinity Bank, jejíž spořicí účet nazvaný Výhoda+ už doteď patřil mezi nejlepší na trhu, od 15. května zvýšila úroky. Standardní sazba pro dříve založené účty stoupá z 1,18 na 1,38 procenta. Je automaticky dostupná pro všechny bez podmínek a pro všechny peníze, které máte na účtě.

Prvních osm tisíc nově založených účtů získá dokonce úrok 1,58 procenta. Na ten dosáhnou především zcela noví klienti, kteří dosud neměli žádnou smlouvu s Trinity ani s jejím předchůdcem – záložnou Moravský peněžní ústav. Můžou ho ale získat i dosavadní klienti, když si založí nový spořicí účet a pošlou na něj nový vklad – tím se rozumí peníze, které doteď neměli uložené jinde v Trinity.

„Akce se tedy mohou zúčastnit i klienti, kteří už mají spořicí účet Výhoda+ zřízený před 15. květnem. Pokud chtějí využít sazby 1,58 % ročně, musí si zřídit nový (další) účet Výhoda+ a vložit nové peníze, ne převést z jednoho účtu v Trinity Bank na druhý,“ potvrzuje mluvčí Eva Čerešňáková. Podmínky akce nepřipouštějí ani obcházení pravidel, hlavně výběry ze stávajících účtů a jeji následné vložení na nový spořicí účet.

Trinity uvádí, že v rámci spořicích účtů teď nabízí „nejvyšší sazbu na trhu bez omezujících podmínek – například bez omezení výše vkladu, doby platnosti zvýhodněné sazby, s úročením celé vložené částky, bez nutnosti vedení běžného účtu nebo nutnosti využívání dalších bankovních produktů“. Zapomíná jenom dodat, že dva konkurenti, kteří dosud nabízejí nejvyšší sazbu bez omezujících podmínek (1,5 %), úročí za stejných podmínek staré i nové vklady.

Anketa Využíváte spořicí účty? Ano, vždycky přesunu úspory tam, kde jim bude nejlíp. Mám jeden z těch lepších, i když to neměním každou chvíli. Beru jenom ten, co nabízí moje banka – bez ohledu na úrok. Stačí mi ta nula, co mám na běžném účtu. Bohužel nemám co chránit před inflací.

Z podmínek akce nevyplývá, že by Trinity svůj zvýhodněný úrok 1,58 % předem časově omezovala. Zároveň ale neslibuje, že ho po udrží aspoň po určitou dobu. Obecně tedy – stejně jako u všech spořicích účtů – platí, že banka může úrok kdykoliv ze dne na den změnit. Tím se spořicí účty liší od termínovaných vkladů, u nichž banky garantují stejnou sazbu po předem dané období; na druhou stranu ze spořicích účtů si lze peníze kdykoliv snadno vybrat, zatímco u termínovaných vkladů je to přinejmenším komplikovanější.

Na první pohled vyšší sazbu na spořicím účtu nabízí Raiffeisenbank. Tři procenta ale získají jenom zcela noví klienti, jenom na půl roku a jenom při splnění náročnějších podmínek – musí si založit i běžný účet, jehož vedení není automaticky bez poplatků. Štědré úročení se navíc vztahuje jenom na vklady do 150 000 Kč. Dvě procenta pak nabízí ING Bank, ale jenom pro nové vklady a jenom na půl roku.

V koutě nechce zůstat ani Air Bank

Od 15. května zvýšila úroky na spořicím účtu i Air Bank, oznámila to už v pondělí. Lidé můžou nově dosáhnout maximálně na 1,3 procenta ročně, doteď to bylo rovné jedno procento.

Jde o takzvanou bonusovou sazbu, která se vztahuje na část vkladu do 250 tisíc korun a dostanou ji jenom klienti, kteří pětkrát za měsíc zaplatí kartou, platební nálepkou nebo aplikací v mobilu. Na výši plateb nezáleží.

Air Bank také zvyšuje úrok na část vkladů, které na spořicím účtu přesahují 250 tisíc korun. Nově se bude úročit 0,4 % místo dosavadních 0,2 %.

Naopak sazbu na běžném účtu Air Bank nemění. Kdo v daném měsíci zaplatí aspoň pětkrát platební kartou, získá úrok jedno procento pro vklady do 100 tisíc korun. Většina ostatních bank úročí běžné účty až na výjimky nulou nebo zcela minimálně (0,01 %). Výjimky by se daly spočítat na prstech jedné ruky: kromě Air Bank jde o běžný účet Richee (1,5 % do 300 000 Kč), Expobank (1,2 % nad 100 000 Kč) nebo Hello bank (0,6 % do 100 000 Kč).

Nejlepší spořicí účty pro vklad 10 000 Kč (kromě dočasných marketingových akcí jenom pro část zájemců) Banka Název Za rok dostanete (po zdanění, ale bez započtení inflace) Podmínky Hello bank Hello spoření 10 128 Kč bez podmínek Richee (Creditas) Richee účet 10 128 Kč bez podmínek (jde o běžný účet) Trinity Spořicí účet Výhoda+ 10 118 Kč bez podmínek Air Bank Spořicí účet 10 111 Kč aspoň pět plateb kartou měsíčně Equa Spořicí účet Hit 10 103 Kč aspoň tři platby kartou měsíčně nebo 50 000 Kč na investicích Moneta Spoříto, Spoření 1 10 103 Kč bez podmínek Creditas Spořicí účet 10 094 Kč bez podmínek Sberbank Fér spoření Plus 10 088 Kč s běžným účtem (aspoň pět odchozích plateb měsíčně) Raiffeisenbank eKonto XL 10 085 Kč s běžným účtem (příjem aspoň 15 000 Kč a aspoň tři odchozí platby měsíčně)

Nejlepší spořicí účty pro vklad 60 000 Kč (kromě dočasných marketingových akcí jenom pro část zájemců) Banka Název Za rok dostanete (po zdanění, ale bez započtení inflace) Podmínky Hello bank Hello spoření 60 769 Kč bez podmínek Richee (Creditas) Richee účet 60 769 Kč bez podmínek (jde o běžný účet) Trinity Spořicí účet Výhoda+ 60 708 Kč bez podmínek Air Bank Spořicí účet 60 666 Kč aspoň pět plateb kartou měsíčně Equa Spořicí účet Hit 60 615 Kč aspoň tři platby kartou měsíčně nebo 50 000 Kč na investicích Moneta Spoříto, Spoření 1 60 615 Kč bez podmínek Creditas Spořicí účet 60 563 Kč bez podmínek Sberbank Fér spoření Plus 60 527 Kč s běžným účtem (aspoň pět odchozích plateb měsíčně) Raiffeisenbank eKonto XL 60 512 Kč s běžným účtem (příjem aspoň 15 000 Kč a aspoň tři odchozí platby měsíčně)

Jednoduše bez podmínek

Jedničkami mezi spořicími účty, které si můžete založit úplně snadno a bez podmínek, podle našich kritérií dál zůstávají Richee a Hello Bank. Jejich vedení je bez poplatků, nemusíte současně využívat jiné služby stejné banky. Ani si zakládat druhý účet nebo přidávat další peníze k těm, které jste do banky uložili dřív.

Richee je sice formálně běžný, ne spořicí účet, rozdíl ale v praxi nepoznáte. Na vklady do 300 000 Kč dostanete úrok 1,5 % ročně, na případnou část nad tuto hranici pak 0,5 %. Účet Richee si založíte jenom přes stejnojmennou mobilní aplikaci, za níž stojí česká Banka Creditas.

Když zůstaneme u spořicích účtů, které se tak opravdu jmenují, je jedničkou Hello bank. Na vklady do 300 000 Kč nabízí stejný úrok jako Richee – 1,5 %. Případná část nad 300 000 Kč se ale neúročí vůbec. I spořicí účet od Hello bank si můžete založit bez dalších podmínek a bez poplatků. Hello bank funguje od podzimu 2017, vznikla přeměnou z úvěrové společnosti Cetelem patřící do francouzské skupiny BNP Paribas.

Účty pod lupou Ještě nedávno to ve většině bank vypadalo jako v technologickém pravěku. Naštěstí už ale objevují snadné vyhledávání jako konkurenční výhodu – nebo spíš samozřejmost. Hledáte starou platbu? U některých bank máte smůlu. Porovnali jsme, jak daleko vás pustí Poplatek za převod eur do ciziny se výrazně liší. Na nulu nedávno poslala cenu Fio banka, zatímco některé další banky zůstávají drahé. I na ně však nejpozději na konci roku dojde. Zadarmo, ale i za stovky korun. U koho se platba v eurech prodraží? Poplatek za změnu PIN v bankomatu zrušila nedávno předposlední banka. Zbývá jediná. Řekneme vám, kde si připlatíte, a kde už to jde i přes internet. Mimochodem: víte, že každá karta má vlastně dva PINy? Jak si změnit PIN? Porovnali jsme, kam vás banky pošlou

Standardní úrok 1,38 % v Trinity Bank má ještě jednodušší podmínky. Jak už jsme napsali, platí pro všechny vklady bez omezení (na nové vklady lze dokonce získat zmíněných 1,58 %, když se dostanete mezi prvních 8000 zájemců). Na rozdíl od většiny konkurentů nemá Trinity žádný strop, od kterého by se už úspory úročily méně. Ani žádné minimum, přes které se musíte nejdřív dostat.

Mezi elitu před měsícem pronikla Moneta Money Bank (dříve GE Money). Její nový spořicí účet láká na 1,2 % pro vklady až do 500 000 Kč. Případná část nad půl milionu se úročí minimální sazbou 0,1 %. Moneta nabízí dvě varianty, liší se jenom nepatrně: Dosavadní klienti Monety si můžou sjednat spořicí účet nazvaný Spoření 1 přes internetové bankovnictví nebo v kterékoliv pobočce. Zcela noví zájemci si můžou přes web založit spořicí účet Spoříto. Sazby jsou stejné, u varianty Spoření 1 je ale nutné počítat s minimálním zůstatkem 200 korun, který může banka blokovat po celou dobu trvání smlouvy.

Od 6. května zvýšila sazby i Banka Creditas – tentokrát nejde o aplikaci Richee, ale její klasický spořicí účet. Část vkladu do 750 000 Kč se úročí 1,1 %, část nad tuto hranici dokonce 1,3 %. Vyšší odměna za vyšší vklady je na trhu výjimkou, protože většina bank je naopak „trestá“ nižšími nebo nulovými úroky.

Všechny další spořicí účty, na které můžete snadno dosáhnout bez podmínek, už mají úrok pod jedno procento – a to s výrazným odstupem za nejlepší pětkou. Šesté místo patří Sberbank, jejíž účet nazvaný Fér spoření Plus dává 0,53 % na vklady do 300 000 Kč. Oproti konkurenci u něj bohužel musíte počítat i s poplatkem pět korun za odchozí platbu, pokud si úspory (nebo jejich část) převádíte do jiné banky.

Odměna za věrnost

U některých dalších bank můžete vyšší úrok dostat jako odměnu za věrnost – tedy když si tam zařídíte i běžný účet a aspoň trochu ho používáte. Vedle spořicích účtů, které jsme už popsali ve skupině „bez podmínek“, se tak nad jedno procento dá dostat u Air Bank, Equa bank, Sberbank a Raiffeisenbank.

Nejlepší podmínky v téhle kategorii nově nabízí už zmíněná Air Bank: Když aspoň pětkrát v měsíci zaplatíte její kartou, úročí se vám vklady do 250 000 Kč sazbou 1,3 %, případná vyšší část už jenom 0,4 %. Znamená to, že v Air Bank musíte mít jednu ze dvou variant běžného účtu: Malý tarif je bez poplatku za měsíční vedení, přičemž všechny základní služby jsou zdarma (odchozí a příchozí platby nebo výběr z vlastních bankomatů). Velký tarif je za 100 korun a v ceně jsou například i výběry z bankomatů konkurenčních bank (po celé EU) nebo platby v eurech. Aspoň procentní úrok pak můžete dostat ještě na dalších 100 000 Kč uložených na běžném účtu – při stejné podmínce pěti plateb kartou za měsíc.

Kdo šetří, má tyhle tři Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem. Běžné účty Spořicí účty Kreditní karty Chci také ušetřit

Úrok 1,2 % od května nabízí Equa bank u Spořicího účtu Hit. Týká se vkladů do 200 000 Kč, zatímco část nad tento limit se úročí jenom 0,2 % (a kdo by tam měl přes 10 milionů, dostane už jenom 0,1 %). A jaká je ta podmínka? Na 1,2 % dosáhne ten, kdo aspoň třikrát za měsíc zaplatí kartou od Equa bank. Není to tak těžké, protože běžný účet i karta jsou bez poplatků a do limitu se počítají jakékoliv platby. Kdo to přesto nezvládne, dostane jenom základní úrok 0,2 %. Na vyšší sazbu dosáhne i ten, kdo má v Equa investováno aspoň 50 000 Kč. Jde o alternativní podmínky, není tedy nutné splnit obě současně.

Equa kromě Spořicího účtu Hit nabízí i produkt jménem Spořicí účet. Ten je zajímavější naopak pro vyšší vklady: nad 500 000 Kč je úročí rovným procentem, nižší částky jenom 0,2 % (a to i v případě, že celkový zůstatek přesahuje půl milionu). Oproti Hitu není potřeba platit kartou nebo investovat.

Těsně nad jedno procento se můžete dostat i u Sberbank. Když spojíte už zmíněné Fér spoření Plus s běžným účtem nazvaným Fér konto (kromě jeho varianty Mini), dostanete úrok 1,03 % na vklady do 300 000 Kč. Nad tuto hranici se úročí už jenom 0,23 %, nad tři miliony už symbolicky 0,01 %. Jak snadno splníte klíčovou podmínku používat i běžný účet od Sberbank? Varianta běžného účtu Aktiv stojí 99 Kč měsíčně, varianta Optimal 199 Kč měsíčně. Obě ale můžete mít zadarmo, když vám z účtu odejde aspoň pět plateb měsíčně – do limitu se počítají i platby debetní kartou. Na variantu Optimal bez poplatků dosáhne i ten, kdo má ve Sberbank uložený aspoň milion korun.

Rovné procento – ale jenom do 150 000 Kč – nabízí také Raiffeisenbank u spořicího účtu nazvaného eKonto XL, už je to ale trochu komplikovanější. Musíte mít i běžný účet eKonto ve variantě Smart nebo Komplet a současně splnit dvě podmínky: Na běžný účet vám přijde aspoň 15 000 Kč měsíčně a odejdou z něj aspoň tři platby (počítají se i kartou). Když to v daném měsíci nezvládnete, nejenže spadnete z 1 % na 0,1 %, ale ještě zaplatíte 99 Kč za vedení účtu Smart nebo dokonce 250 Kč za účet Komplet (ten i při splnění podmínek přijde na 129 Kč měsíčně).

Spořicí účet od Raiffeisenbank je v našem přehledu jediný, který si nemůžete hned založit online. Na začátku kvůli němu tedy musíte na pobočku, nebo na sebe nechat kontakt na webu banky a čekat na zavolání.

Speciální nabídky

A pak je tu ještě třetí skupina spořicích účtů. Lákají na vyšší úrok, ale jenom dočasně a jenom pro někoho – což v lepším případě zjistíte na první pohled, v horším až po podrobnějším prozkoumání podmínek.

Vysoké úroky se dobře „prodávají“ v reklamní kampani. Dokážou bodovat v jednoduchém porovnání, když autoři hodnotí jenom čísla bez dalších souvislostí. Většinou míří na nové klienty. Vždycky se proto vyplatí podívat nejenom na „háčky“, ale hlavně na to, jak se banky chovají k dosavadním klientům, tedy jaké podmínky jim nabízejí dlouhodobě.

Tipy pro lovce odměn Přinášíme vám denně aktualizovaný přehled slev, bonusů a časově omezených akčních nabídek u běžných a spořicích účtů, zajištění na stáří, kreditních karet, překlenovacích úvěrů, stavebního spoření, hypoték a úvěrů. Stačí si vybrat. Akce, slevy, bonusy!

Raiffeisenbank vábí nováčky na tři procenta. Takový úrok ale garantuje jenom na šest měsíců. „Při aktivním využívání osobního účtu získáte atraktivní úročení i po uplynutí šesti měsíců,“ slibuje. Co to znamená ve skutečnosti? V lepším případě spadnete na jedno procento, které jsme popsali o pár řádků výš. To sice není tak špatné, ale pořád musíte plnit zmíněné podmínky: Tedy mít aspoň běžný účet eKonto Smart, na který vám každý měsíc přijde přinejmenším 15 000 Kč a odejdou aspoň tři platby. Zvýhodněný 3% úrok (po půl roce 1 %) se vztahuje jenom na vklady do 150 000 Kč, pro část do 500 000 Kč pak klesá na pořád ještě solidních 0,7 %.

Dvě procenta vyzdvihuje kampaň ING Bank. Tentokrát sice míří i na dosavadní klienty, jenže takový úrok dostanete jenom na šest měsíců; pak klesne na standardní úroveň, která se už dlouho drží na 0,5 %. A hlavně: Dvěma procenty se úročí jenom nové vklady – tedy to, co jste v ING neměli uloženo před začátkem akce. Že jste bance věrní už pět let a máte tam půl milionu? Nezájem. Přidejte aspoň korunu – a jenom ta se vám bude úročit dvěma procenty, zbytek 0,5 %.

Akční nabídku má pro nové klienty i Wüstenrot. Hraje férově, neskrývá žádné další podmínky ani poplatky, akorát to vypadá trochu komplikovaně. Základní sazba pro vklady do 30 000 Kč je 0,1 %, stejně jako pro vklady nad 1 500 000 Kč. Základní sazba pro vklady od 30 000 Kč do 1 500 000 Kč je 0,5 %. Ve všech případech se pak ale danou sazbou úročí celý zůstatek, ne jenom jeho příslušná část. Nejvýhodnější je tedy mít uloženo aspoň 30 tisíc, ale ne víc jak jeden a půl milionu.

Když si u Wüstenrotu založíte spořicí účet do konce letošního června, získáte do konce roku bonus 0,6 %. Celkem tak můžete dosáhnout na 1,1 %. A dalších 0,1 až 0,5 % navíc získají noví i dřívější klienti při fixaci vkladu (aspoň 10 000 Kč) na tři až dvanáct měsíců – tedy když vlastně přemění spořicí účet na termínovaný vklad. Kdo si nevybere úspory dřív, může tak v součtu dosáhnout až na 1,6 %.

Když dáte víc, dáme taky víc

Většina bank teď o vysoké vklady nestojí. Výjimkou je zmíněná Creditas, která má od 750 000 Kč dokonce vyšší úrok (1,3 %), nebo Trinity, která dává 1,38 % na všechno. Lepší podmínky pro vklady nad půl milionu nabízí i Equa (u Spořicího účtu bez dodatku Hit), sazba s rostoucím vkladem stoupá také u Fio banky.

Jenom o bohatší klienty má zájem privátní J&T Banka. Když u ní máte celkově uloženo (včetně investic) aspoň půl milionu korun, dostanete úrok 1,1 % na účtu Clear Deal s jednodenní výpovědní lhůtou, takže jde prakticky o spořicí účet.

Sazbu 1,2 % můžete získat i na běžném Neo účtu u Expobank, když máte uloženo aspoň 100 000 Kč. Úrok se pak naštěstí vztahuje nejenom na tuto část, ale na celý vklad. Při nižším zůstatku je úrok nulový. Dodejme, že Neo účet je pro nové klienty do konce letošního roku bez poplatků, jinak ale stojí 100 Kč měsíčně.

Nejlepší spořicí účty pro vklad 250 000 Kč (kromě dočasných marketingových akcí jenom pro část zájemců) Banka Název Za rok dostanete (po zdanění, ale bez započtení inflace) Podmínky Hello bank Hello spoření 253 206 Kč bez podmínek Richee (Creditas) Richee účet 253 206 Kč bez podmínek (jde o běžný účet) Trinity Spořicí účet Výhoda+ 252 948 Kč bez podmínek Air Bank Spořicí účet 252 767 Kč aspoň pět plateb kartou měsíčně Moneta Spoříto, Spoření 1 252 562 Kč bez podmínek Expobank Neo účet 252 562 Kč jde o běžný účet, standardně za paušál 100 Kč měsíčně, do konce roku bez poplatků (při založení do konce června) Creditas Spořicí účet 252 348 Kč bez podmínek J&T Banka Clear Deal Vklad 252 346 Kč jednodenní výpovědní lhůta, podmínkou je mít v bance celkově aspoň 500 000 Kč (vklady nebo investice) Sberbank Fér spoření Plus 252 198 Kč s běžným účtem (aspoň pět odchozích plateb měsíčně) Equa Spořicí účet Hit 252 127 Kč aspoň tři platby kartou měsíčně nebo 50 000 Kč na investicích Raiffeisenbank eKonto XL 251 492 Kč s běžným účtem (příjem aspoň 15 000 Kč a aspoň tři odchozí platby měsíčně)

Nejlepší spořicí účty pro vklad 1 500 000 Kč (kromě dočasných marketingových akcí jenom pro část zájemců) Banka Název Za rok dostanete (po zdanění, ale bez započtení inflace) Podmínky Trinity Spořicí účet Výhoda+ 1 517 690 Kč bez podmínek Creditas Spořicí účet 1 515 378 Kč bez podmínek Expobank Neo účet 1 515 372 Kč jde o běžný účet, standardně za paušál 100 Kč měsíčně, do konce roku bez poplatků (při založení do konce června) J&T Banka Clear Deal Vklad 1 514 074 Kč jednodenní výpovědní lhůta Equa Spořicí účet 1 509 387 Kč bez podmínek, neplést ale se Spořicím účtem Hit Moneta Spořicí účet Gold 1 508 091 Kč pro majitele běžného účtu Genius Gold, pokud na něj přijde aspoň 35 000 Kč měsíčně Fio Fio konto 1 507 028 Kč bez podmínek

S většími úsporami máte samozřejmě víc šancí, že vám některé banky dají i individuální nabídku.

Jednoocí králové

Úroky z nejlepších spořicích účtů sice mírně rostou, přesto jejich přehled dál připomíná jednooké krále mezi slepými. Meziroční inflace se blíží třem procentům a i kdyby zase klesla, pod dvě procenta se dlouhodobě jen tak nedostane. Spořicí účty proto mají smysl jen pro bezpečné uložení peněz, které chcete mít kdykoliv k dispozici. Každopádně s nimi přicházíte o méně peněz, než kdybyste je nechávali na běžném účtu s prakticky nulovým úrokem.

Peníze dělají peníze Máte k dispozici řádově aspoň miliony, spíš desítky až stovky milionů korun? Ukážeme vám, co se s nimi dá dělat. Chcete je co nejlíp ochránit před inflací? Nebo hledáte vyšší zhodnocení? Kam s volnými miliony? Nastavení základních sazeb České národní banky napovídá, kde se ustálí úroky spořicích účtů a jak můžou zdražit hypotéky. ČNB dál zvedá sazby. Co to znamená pro vklady, hypotéky a korunu?

Trochu víc můžete dostat na termínovaných vkladech. I ty jsou bezpečné (pojištěné ze zákona do 100 tisíc eur, tedy zhruba 2,6 milionu korun), ale předem se zavazujete, že na ně určitou dobu nesáhnete. Banka Creditas láká až na úrok 3,1 % – na něj dosáhne ten, kdo se zaváže nevybrat peníze po dobu deseti let, přičemž úrok se mu připíše až na konci. K nejlepším na trhu patří i kratší termínované vklady Creditas – například dvouletý slibuje 2 %. Přehled nejlepších termínovaných vkladů najdete v samostatném článku.

Nad inflaci se dostanete se stavebním spořením – i když jenom díky státnímu příspěvku. Musíte si ale ročně ukládat 20 tisíc a nesáhnout na ně šest let. Na začátku dubna zvýšila úrok Raiffeisen stavební spořitelna, od 17. května se přidává Českomoravská stavební spořitelna. S nejlepšími tarify se lze po započtení všech výhod přiblížit k čtyřprocentnímu výnosu.

Zaručené pokrytí inflace plus půl procentního bodu navrch slibuje novinka, kterou do poloviny června nabízí ministerstvo financí. Protiinflační Dluhopis Republiky sice prodává na šest let, můžete ho ale jednou ročně bezplatně vypovědět a už připsané zhodnocení (každý rok 0,5 % nad inflaci) vám zůstane.

Zbývající možnosti – podílové fondy a další investice – sice můžou přinést vyšší zisk, ale také ztrátu. Jsou rizikovější, na rozdíl od vkladů v bankách nebo stavebních spořitelnách je nechrání zákonné pojištění.

Výnosy do tabulek jsme počítali s využitím naší partnerské databáze Finparáda.cz, kde najdete i kompletní přehled trhu.