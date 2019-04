Na vyšší úrok láká i Moneta, nové spoření už je bez podmínek

Co se děje

Konkurence mezi spořicími účty roste. Moneta Money Bank nově láká na úrok 1,2 procenta ročně, a to pro vklady nepřesahující 500 tisíc korun. Případná část nad půl milionu se úročí minimální sazbou 0,10 procenta.

Spořicí účet je dostupný pro všechny nové i stávající klienty bez dalších podmínek a bez poplatků. Moneta ho od poloviny dubna nabízí ve dvou variantách, které se od sebe liší jenom nepatrně.

„Dosavadní klienti Monety si můžou sjednat nový spořicí účet nazvaný Spoření 1 přes internetové bankovnictví nebo v kterékoliv pobočce. Zcela noví zájemci si můžou přes web založit spořicí účet Spoříto, který poskytuje stejné sazby jako Spoření 1,“ říká mluvčí banky Jakub Švestka.

U varianty Spoření 1 pro dosavadní klienty je ale nutné počítat s minimálním zůstatkem 200 korun, který může banka blokovat po celou dobu trvání smlouvy. To se vztahuje i na lidi, kteří na svém běžném účtu jménem Tom podmínku minimálního zůstatku nemají díky tomu, že si ho založili online. Jedině u varianty Spořito pro zcela nové klienty pak banka na minimálním zůstatku u spořicího účtu netrvá.

Genius končí

Moneta současně přestává nabízet dřívější spořicí účet nazvaný Genius 9. „Stávající klienti ho ale mohou nadále využívat jako dosud,“ ujišťuje mluvčí. Úrok ani dosavadní podmínky tohoto účtu se nemění, takže výhodnější je přejít na novou variantu spoření.

Genius 9 nabízel maximálně 0,5 procenta ročně pro vklady pod 100 tisíc korun, pro vyšší jen 0,2 procenta. A to šlo ještě o bonusovou sazbu, na kterou dosáhl jen ten, komu na běžný účet u Monety přišlo aspoň 7000 korun měsíčně. Kdo podmínku nesplnil, tomu v daném měsíci klesla sazba v obou pásmech na 0,1 procenta.

Název účtu Genius odkazoval ještě na GE Money Bank, předchůdkyni Monety. Číslo za názvem – naposledy 9 – pak odlišovalo jednotlivé verze spořicího účtu tak, jak postupem času přicházely. Nové Spoření teď začíná zase s jedničkou.

Haló, tady inflace

Jedničkou mezi spořicími účty, které jsou snadno dostupné bez podmínek, dál zůstává ten od Hello Bank. Nabízí 1,5 % ročně pro vklady do 300 tisíc korun, případná část nad tento limit se však neúročí vůbec. Stejný úrok do stejného limitu dostanete i na běžném účtu aplikace Richee, za níž stojí Banka Creditas.

Equa od května zvyšuje úrok na 1,2 % pro sazby do 200 tisíc korun. Má menší podmínku: zaplatit aspoň třikrát měsíčně kartou od Equa bank. Kdo to nezvládne, dostane jenom základní úrok 0,2 %. Na vyšší sazbu dosáhne i ten, kdo má v Equa investováno aspoň 50 tisíc korun (k poslednímu dni v daném měsíci). Jde o alternativní podmínky, není tedy nutné splnit obě současně.

Moneta tedy nově nabízí stejně jako Equa, jenže bez podmínek a s vyšším stropem. Úrokem těsně předběhne novou Trinity Bank, která má na spořicím účtu 1,18 % – také bez podmínek a dokonce i bez stropu pro vklady.

Další blízcí konkurenci – Air Bank a Creditas – nabízejí rovné procento. U Air Bank je podmínkou aspoň pět plateb kartou, maximálně se úročí 250 tisíc (a dalších 100 tisíc pak můžete se stejným úrokem přidat na běžném účtu). Nad tento limit dostanete jenom 0,2 %. A Creditas dává procento do 750 tisíc, část vkladu nad tento limit úročí dokonce 1,1 %.

Úrok nad jedno procento má ještě Sberbank – 1,03 % na vklady do 300 tisíc. Jenže podmínkou je mít současně běžný účet nazvaný Fér konto (s výjimkou varianty Mini), který také není automaticky bez poplatku za vedení.

Akční nabídka od Wüstenrotu pak láká nové klienty na spořicí účet s celkovým úrokem až 1,1 %, když si uložíte aspoň 30 tisíc. Zvýhodnění garantuje do konce roku. Základní sazba pro vklady nad 30 tisíc jinak dosahuje 0,5 %, pro nižší 0,1 %. Dalších 0,5 % lze získat při fixaci vkladu na tři až dvanáct měsíců (minimálně 10 tisíc korun).

A zmíníme i Expobank, která má na svém běžném Neo účtu úrok 1,2 %. Na něj však dosáhnete, až když máte uloženo aspoň 100 tisíc korun – úrok se pak naštěstí vztahuje nejenom na tuto část, ale na celý vklad. Při nižším zůstatku je sazba nulová.

Na půl roku omezená nabídka Raiffeisenbank sice slibuje tři procenta ročně, ale jenom pro nové klienty a s podmínkou běžného účtu, který není automaticky bez poplatku za vedení. ING Bank láká na dvě procenta – také jenom na půl roku a na nové vklady, standardní sazba účtu ING Konto jinak zůstává 0,5 % (do 300 tisíc korun).

I ty nejlepší spořicí účty dál zůstávají jednookými králi mezi slepými. Inflace v posledních měsících míří ke třem procentům. Spořicí účty tak mají smysl jen pro bezpečné uložení peněz, které chcete mít kdykoliv k dispozici.