Srovnání spořicích účtů: Noví lídři

U srovnání spořicích účtů z října loňského roku jsme psali, že se asi blýská na lepší časy. A bylo to tak, banky konečně začaly zvyšovat úroky. V listopadu se do čela žebříčku nejlépe úročených spořicích účtů s úložkou sto tisíc korun, které nabízenou sazbu nepodmiňují podmínkou typu minimální obrat na účtu, útrata platebními kartami nebo nutnost zřízení zpoplatněného běžného účtu, vyšvihla Hello bank. A ke změnám na trhu dochází i v posledních týdnech.

„V lednu začala Raiffeisenbank nabízet eKonto XL s akční tříprocentní sazbou pro nové klienty. Úročení spořicích účtů v lednu zvýšila i Komerční banka, která vytvořila nové pásmo do 200 tisíc korun a u něho zvýšila úrokovou sazbu. Od ledna nabízí spořicí účty nová MPU banka, která vznikla transformací kampeličky Moravský Peněžní Ústav. Vyšší než průměrné sazby má nasazeny u pásem od půl milionu korun. A nedávno s akční sazbou dvě procenta pro stávající klienty přišla i ING Bank,“ popisuje dění šéfredaktor portálu Finparáda.cz Zdeněk Bubák. Díky nové MPU bance se tak měnilo pořadí i v čele žebříčku spořicích účtů s vyššími úložkami.

Inflace má žravou

Navzdory rostoucím úrokům spořicích produktů není ale důvod bouchat šampaňské. To kvůli nenažranosti inflace. V lednu meziročně vystoupala až na 2,5 procenta. Zaskočila tím i některé finanční analytiky a také centrální bankéře. Česká národní banka totiž ve své aktuální prognóze počítala se setrváním inflace na dvou procentech. „Klíčovým důvodem rychlejšího zdražování je lednový náraz v cenách energií a bydlení. Tato položka v souhrnu vykázala meziroční cenový nárůst 4,9 procenta. To je její nejrychlejší meziroční nárůst od června 2012,“ vysvětluje hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Pokud chcete držet peníze na spořicím účtu v bance, budete se muset smířit s tím, že budou kvůli inflaci ztrácet na hodnotě. Kromě krátkodobých akcí (Raiffeisenbank a ING bank) se totiž aktuálně nemůže trh spořáků růstu spotřebitelských cen vyrovnat.

„Inflace se bude letos pohybovat zřetelně nad dvěma procenty a není žádná šance, že by se k ní mohly sazby na spořicích účtech nějak přiblížit. Sazby z vkladu jsou ovlivněny především základní úrokovou sazbou nastavovanou centrální bankou, teď je na 1,75 procenta. A i kdyby vyrostla ke dvěma procentům, stejně to nebude na inflaci stačit. Nehledě na to, že průměr trhu spořicích účtů je těmto hodnotám ještě na hony vzdálen,“ říká portfolio manažer Partners investiční společnosti Martin Mašát.

Akční Česko

Jak známo, Češi jsou milovníci slev a akčních nabídek. A nevyhledávají je jen při nákupu potravin, oblečení nebo dovolené, ale i při výběru finančních produktů. Na to v tuto chvíli sázejí i některé banky. „Existuje zde určitý segment klientů, kteří velice rychle mění banky v závislosti na nejlepší nabídce úročení vkladů. Pro krátkodobé vylepšení čísel je taková dočasná akce se zvýšenými úroky efektivní a manažeři získají krátkodobě více klientů, ale po jejím konci či dorovnání sazeb ze strany jiných bank dochází opět velice rychle k odlivu této skupiny klientů a výsledný efekt je spíše negativní. Navíc i tito klienti často zapomínají na poplatky, daně či ztrátu jiných výhod kvůli zanedbatelnému úrokovému příjmu navíc,“ připomíná Mašát.

Podle Zdeňka Bubáka by mohli mít u klientů větší šanci na úspěch menší banky, které by šly s úroky výrazně výš než tradiční zaběhnuté bankovní domy. Ty totiž nemají potřebu přijímat hotovost a v marketingových strategiích se spíš zaměřují na udržení stávajících klientů. „Menší banky by zřejmě měly šanci přilákat větší masu klientů na úrokové sazby nad dvěma procenty, ale musely by je nabízet bez různých časových a dalších omezení. Zatím takové sazby malé banky nenabízejí,“ dodává Bubák.

Nejlepší spořicí účty

Pro produktové srovnání jsme jako obvykle vybrali úložky sto tisíc a jeden milion korun. Po dobu ročního spoření se nebude ze spořicího účtu vybírat ani na něj nově ukládat, takže budeme moci sledovat, jak se za rok vložená částka rozroste. Z žebříčku jsme vyřadili všechny spořicí účty, které svůj úrok podmiňují podmínkami typu minimální obrat na účtu, útrata platebními kartami nebo nutnost zřízení běžného účtu, který je zpoplatněný. Mimo hru zůstaly i spořicí účty s časově omezeným akčním zhodnocením a „spořicí účty“ s výpovědní lhůtou. Stejně tak spořicí účty kampeliček, kde by klienti museli skládat vysoký členský vklad, který nepodléhá pojištění vkladů.

Kdo vám nejlíp zhodnotí sto tisíc

V čele žebříčku spořicích účtů s úložkou sto tisíc korun je nově Hello bank!, která nabízí spořicí účet Hello spoření s úrokem 1,5 procenta. Po roce by se vám tedy měl stotisícový vklad navýšit o 1282 korun.

Na druhou příčku tentokrát klesla Banka Creditas s úrokem 0,8 procenta. Spořicí účet této banky po roce spoření přináší zhodnocení 682 korun.

Na třetím místě se drží Sberbank s produktem FÉR spoření PLUS, na kterém vám sto tisíc po roce spoření díky sazbě 0,53 procenta může narůst o 451 korun.

O bramborovou medaili se dělí ING Bank a Wüstenrot. Jejich produkty ING Konto a Spořicí účet původní vklad ročně navyšují o 0,5 procenta.

Kdo vám nejlíp zhodnotí milion

Větší změny zaznamenal náš žebříček spořicích účtů s vyššími úložkami. Nový hráč na trhu, MPU banka, se hned vyšvihl do čela. Banka nabízí na Spořicím účtu Výhoda+ pro úložku milion korun lákavou sazbu 1,18 procenta. Po roce spoření se váš vklad rozroste o 10 076 korun.

Stříbrná pozice patří bance Creditas, která vám úspory do tři čtvrtě milionu úročí sazbou 0,8 procenta, peníze nad touto úložkou jsou dokonce úročeny ještě o tři desetiny vyšší sazbou, tedy 1,1 procenta. Po roce spoření vám k milionu přibude 7469 korun.

Bronz nově patří Equa bank, která zvyšovala úrokové pásmo nad pět set tisíc korun na jedno procento. K milionu vám tak může po roce přitéct dalších 5119 korun.