Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Před čtvrt rokem se na první místo naší srovnávačky spořicích účtů vyšvihla Banka Creditas. Dnes ji v čele doplňuje další nováček českého bankovního trhu – Hello Bank! Ta vznikla na konci loňského roku transformací z nebankovní společnosti Cetelem a stejně jako tato splátková firma patří do silné francouzské finanční skupiny BNP Paribas. Hello Bank! v březnu zvýšila úrokovou sazbu u svého spořicího účtu (do částky 300 tisíc korun) z 0,3 na 0,6 procenta, čímž zabodovala v našem srovnání.

„Aktivní byla v posledním čtvrtletí také Wüstenrot, která od dubna do konce července na svém spořicím účtu umožňuje zhodnocení až 1,2 procenta ročně, platí to ale jen pro nově vložené peníze. Banka Creditas zase zvýšila základní úrokovou sazbu pro všechny spořicí účty založené od 1. 4. 2017 na 0,5 procenta,“ popisuje nedávné dění na trhu spořicích účtů šéfredaktor portálu Finparáda.cz Zdeněk Bubák.

Úspory vs. inflace

I když inflace za poslední rok (od března 2017 do března 2018) výrazně klesla z 2,6 na 1,7 procenta, stále se pohybuje mnohem výš než úrokové sazby spořicích účtů. Pokud tedy chcete mít peníze v bance stále po ruce a nechcete s nimi jít do investičního rizika, musíte počítat s tím, že vaše úspory budou dál ztrácet na hodnotě. Drobné střadatele nepotěší ani výhled do budoucna – v nejbližší době se na tomto stavu jen tak nic nezmění.

Nehoňte se za chimérou Vybíráte spořicí účet? Přesouváte peníze, když trošku spadne úrok nebo jinde nabídnou o desetinku víc? Nadáváte? Čekáte na zvýšení úroků z vkladů? Marníte čas kvůli pár korunám. A přece je spořicí účet dobrý sluha. Nejlepší spořicí účet? Kterýkoli. Nebo žádný

Úroky rostou, ale…

Možnost nastartovat růst úrokových sazeb na českém finančním trhu má Česká národní banka. Ta v tomto ohledu ale není tak aktivní, jak se dřív čekalo. „Inflace hluboko pod cílem i prognózou ČNB a neochota ke zvedání sazeb v eurozóně jsou jasnou indikací pomalejšího zvedání sazeb v Česku. Přehřívající se ekonomika České republiky (viz nárůst mezd a rekordně nízká nezaměstnanost) však donutí centrální banku ještě jednou letos sazbu zvýšit na jedno procento. Zvýšení očekávám až na konci roku,“ říká portfolio manažer Partners investiční společnosti Martin Mašát. Na úroky spořicích produktů to ale na rozdíl od úvěrů nebude mít prý žádný zásadní vliv.

Podobného názoru je i Zdeněk Bubák: „Razantní zvýšení úrokových sazeb u spořicích účtů se očekávat nedá. Hypoteční sazby sice jdou nahoru, ale to je způsobeno zejména dopady regulace a ne posunem hladiny úrokových sazeb na trhu. Proto se nezvyšují zatím ani sazby spotřebitelských půjček. Navíc české banky mají stále dostatek zdrojů v podobě vkladů od klientů, takže je nic k zásadnímu zvyšování sazeb nenutí.“ Výjimkou by podle něj mohly být menší banky, které musí o klienty víc bojovat, což ukázal i vývoj za poslední čtvrtletí.

Kdo šetří, má tyhle tři Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem. Běžné účty Spořicí účty Kreditní karty Chci také ušetřit

Nejlepší spořicí účty

Pro produktové srovnání jsme vybrali úložky sto tisíc a jeden milion korun. Po dobu ročního spoření se nebude ze spořicího účtu vybírat ani na něj nově ukládat, takže budeme moci sledovat, jak se za rok vložená částka rozroste. Z žebříčku jsme vyřadili všechny spořicí účty, které svůj úrok podmiňují podmínkami typu minimální obrat na účtu, útrata platebními kartami nebo nutnost zřízení běžného účtu, který je zpoplatněný. Mimo hru zůstaly i spořicí účty s časově omezeným akčním zhodnocením a „spořicí účty“ s výpovědní lhůtou. Stejně tak spořicí účty kampeliček, kde by klienti museli skládat vysoký členský vklad, který nepodléhá pojištění vkladů.

Kdo vám nejlíp zhodnotí sto tisíc

O první pozici v našem srovnání spořicích účtů se vkladem 100 tisíc korun se tentokrát dělí hned dvě banky. Obě nabízejí zhodnocení 0,6 procenta, což po roce spoření znamená zisk 511 korun.

Hello bank!, která je v čele žebříčku vůbec poprvé, připíše na účtu Hello spoření slibovanou úrokovou sazbu bez jakékoli podmínky. U Banky Creditas a jejího produktu Spořicí účet s bonusem už musíte počítat s tím, že na úrok 0,6 procenta budete mít nárok jen v případě, že v průběhu kalendářního čtvrtletí ze spořicího účtu neprovedete žádný výběr. Pokud podmínku nedodržíte, klesne vám sazba o jednu desetinu procenta.

Na druhém místě je Sberbank s produktem FÉR spoření PLUS, na kterém vám stotisícový vklad po roce spoření díky sazbě 0,53 procenta může narůst o 451 korun.

Bronzová ING bank na spořicím účtu ING Konto nabízí úrok 0,5 procenta, který by váš stotisícový vklad měl po roce zhodnotit o 426 korun.

Kdo vám nejlíp zhodnotí milion

U milionové úložky se pořadí v čele našeho žebříčku od posledního srovnání nijak nezměnilo. Nejvýhodnější je tedy stále spořicí účet u Banky Creditas, která vám za rok zhodnotí vklad o 5111 korun. Stejně jako v případě stotisícového vkladu ale musíte počítat s tím, že zvýhodněná sazba 0,6 procenta platí jen na čtvrtletí, kdy z účtu nevybíráte peníze. V opačném případě je sazba o desetinu nižší.

Stříbrná je v našem „milionovém“ srovnání Sberbank. Díky produktu FÉR spoření PLUS byste měli při ročním spoření dosáhnout na zhodnocení 2720 korun.

Expobank získává bronzovou medaili. Milionový vklad vám tato finanční instituce zhodnotí úrokem 0,3 procenta, což po roce spoření znamená 2552 korun k dobru.