Srovnání spořicích účtů: nový lídr pelotonu

Na přelomu roku se to obvykle novinkami na finančním trhu jen hemží. Banky mění sazebníky, dělají parametrické úpravy produktů a lákají nové klienty. Potvrzuje to i náš žebříček nejlépe úročených spořicích účtů, ve kterém se po delší době promíchalo pořadí. Do čela se vyšvihla banka Creditas, která v lednu zvýšila úrokové sazby. Odehrálo se toho ale mnohem víc.

„Už v listopadu na trh spořicích účtů vstoupila Hello bank!, následnice splátkové společnosti Cetelem, která se změnila na plnohodnotnou banku. V prosinci pak zrušily dříve nabízené spořicí účty ČSOB a Poštovní spořitelna, které současně představily nový produkt, u kterého klient získá vyšší bonusovou sazbu za vedení běžného účtu a investování. Ve stejném měsíci také zvýšila úrokovou sazbu u spořicího účtu Waldviertler Sparkasse Bank,“ popisuje dění v posledním čtvrtroce Zdeněk Bubák, šéfredaktor portálu Finparáda.cz.

Inflace užírá

I když několik bank přistoupilo ke zvýšení úroků spořicích účtů, nic to nemění na tom, že naše úspory uložené na bankovních účtech budou ztrácet na hodnotě. Inflace se dlouhodobě pohybuje nad dvěma procenty (za loňský rok to v průměru bylo dokonce 2,5 procenta), a tomu žádný spořicí produkt na trhu nemůže „konkurovat“.

Už teď je jasné, že růst spotřebitelských cen nebude ke spořílkům milosrdný ani letos. „Prognózy ukazují na inflaci nad dvěma procenty. Důvodem je růst cen komodit a lehce přehřátá ekonomika České republiky, kdy zkrátka nezaměstnanost pod třemi procenty či růst mezd o osm procent nekorespondují s nízkou inflací. Růst cen bude brzdit pouze posilování koruny, které zlevňuje zahraniční zboží a dovolené. Jen proti dolaru koruna za loňský rok posílila o dvacet procent a proti euro zhruba o šest procent,“ říká portfolio manažer Partners investiční společnosti Martin Mašát.

Kdy budou lepší úroky

Ekonomové očekávají, že Česká národní banka bude v průběhu letošního roku pokračovat se zvyšováním základních úrokových sazeb. To dává naději těm, kteří doufají, že finanční instituce zareagují zvýšením úroků na spořicích produktech. To se skutečně nejspíš stane (respektive už se to děje), jenže nepůjde o žádné terno.

„Úroky půjdou zřejmě nahoru, ale jen málo a pouze z marketingových důvodů. Na rozdíl od úvěrů, kde bude zvýšení úroků ze strany ČNB spouštěčem radikálního zdražení. U spořicích účtů bude pohyb mnohem menší a spíše symbolický v řádech desetiny či dvou desetin procenta,“ myslí si Martin Mašát. Podobného mínění je i Zdeněk Bubák, podle kterého letos můžou úroky spořicích účtů nepatrně zvýšit především malé banky.

Nejlepší spořicí účty

Pro srovnání jsme vybrali částky sto tisíc a jeden milion korun. Po dobu ročního spoření se nebude ze spořicího účtu vybírat ani na něj nově ukládat, takže budeme moci sledovat, jak se za rok vložená částka rozroste. Z žebříčku jsme vyřadili všechny spořicí účty, které svůj úrok podmiňují podmínkami typu minimální obrat na účtu, útrata platebními kartami nebo nutnost zřízení běžného účtu, který je zpoplatněný. Mimo hru zůstaly i spořicí účty s časově omezeným akčním zhodnocením a „spořicí účty“ s výpovědní lhůtou. Stejně tak spořicí účty kampeliček, kde by klienti museli skládat vysoký členský vklad, který nepodléhá pojištění vkladů.

Kdo vám přidá nejvíc ke stu tisíc

Do čela našeho žebříčku nejlépe úročených spořicích účtů s úložkou sto tisíc korun se nově vyhoupla Banka Creditas. Klienti můžou dosáhnout u produktu s názvem Spořicí účet s bonusem na úrok 0,6 procenta, takže po roce zhodnotí původní vklad o 511 korun. Mějte se ale na pozoru, na tuto sazbu budete mít nárok jen v případě, že v průběhu kalendářního čtvrtletí ze spořicího účtu neprovedete žádný výběr. Pokud podmínku nedodržíte, klesne vám sazba o jednu desetinu procenta.

Na druhé místo klesla Sberbank s produktem FÉR spoření PLUS, na kterém vám stotisícový vklad po roce spoření díky sazbě 0,53 procenta může narůst o 451 korun.

Bronzová ING bank na spořicím účtu ING Konto nabízí úrok 0,5 procenta, který by váš stotisícový vklad měl po roce zhodnotit o 426 korun.

Kdo vám přidá nejvíc k milionu

Stejně jako u stotisícové úložky je i pro milionový vklad momentálně nejvýhodnější spořicí účet u Banky Creditas, která vám v tomto případě zhodnotí vklad o 5111 korun. Opět ale musíte počítat s tím, že zvýhodněná sazba 0,6 procenta platí jen na čtvrtletí, kdy z účtu nevybíráte peníze. V opačném případě je sazba o desetinu nižší.

Stříbrná je v našem „milionovém“ pořadí Sberbank. Díky produktu FÉR spoření PLUS byste měli při ročním spoření dosáhnout na zhodnocení 2720 korun.

Expobank získává bronzovou medaili. Milionový vklad vám tato finanční instituce zhodnotí úrokem 0,3 procenta, což po roce spoření znamená 2552 korun k dobru.