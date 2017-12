Spoření a investice: Vyšší úroky a stavebko bez poplatku

Českomoravská stavební spořitelna: Dva tisíce korun za uzavření smlouvy – klienti do šestadvaceti let získají při uzavření smlouvy o stavebním spoření odměnu až 2000 korun. Defacto se jim tak vrátí zpět poplatek za uzavření stavebka. Zkrátka ale nepřijdou ani zájemci o stavebko starší 26 let, pro které stavební spořitelna nachystala odměnu za uzavření smlouvy 1000 korun.

Buřinka: uzavření smlouvy zdarma – poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření odpustí novým klientům i Stavební spořitelna České spořitelny. Nabídka platí do 15. 12. 2017 pro smlouvy uzavřené po webu. Pro připsání prémie ve výši celé ceny za uzavření smlouvy (poplatek dělá jedno procento z cílové částky) je ale potřeba splnit ještě jednu podmínku – nejpozději do konce ledna příštího roku vložit na účet stavebního spoření minimálně 2000 korun.

Modrá pyramida: Prémie a lepší úrok – noví klienti dostanou od stavební spořitelny prémii 3000 korun. Podmínkou je, že nejpozději do čtyř měsíců od založení stavebka Moudré spoření vloží na účet 3000 korun. Kdo si sjedná smlouvu s prémií, může navíc dosáhnout na bonusové úročení 0,5 procenta ročně. I tady je ale potřeba splnit podmínku – do konce roku si na stavebko poslat alespoň půl procenta z cílové částky. Akci lze využít do 15. 12. 2017.

Wüstenrot – stavební spořitelna: Půjčka ProBydlení bez poplatku – zájemcům o překlenovací úvěr (Půjčka ProBydlení) Wüstenrot odpustí poplatek za sjednání smlouvy o stavebním spoření, poskytnutí a zpracování úvěru i vedení úvěrového účtu. Akce končí posledního prosince.

Českomoravská stavební spořitelna: 800 korun za Poštovní účet – klienti Českomoravské stavební spořitelny, kteří si prostřednictvím obchodních zástupců ČMSS do konce roku založí Poštovní účet u Ery/Poštovní spořitelny, získají 800 korun na stavební spoření.

Česká spořitelna: Bez poplatku za cenné papíry – do 15. 12. 2017 Česká spořitelna neúčtuje poplatky za převedení vybraných cenných papírů. Konkrétní seznam najdete na webu České spořitelny, převod lze provést na vybraných pobočkách.