Nejlepší spořicí účet? Kterýkoli. Nebo žádný

Úrokové sazby, dlouho sešlapávané ke dnu, se začínají probouzet k novému životu. U půjček včetně hypoték je to proces velmi dobře pozorovatelný pouhým okem. A některé banky už decentně zvedají i úroky z vkladů. Takže třeba končí pomalu i nářky, že není kam bezpečně uložit peníze, aby se aspoň trochu zhodnocovaly, protože spořák už v brzké době nebude odložení peněz za chlupatou nulu, ale třeba se opět dočkáme sympatického procentíčka nebo také dvou.

Jenže proto bych tenhle článek nepsal. Chci nabourat stereotyp vnímání spořicího účtu, který se podle všech příruček správného finančního hospodaření vybírá podle výše připisovaných úroků a má na něm ležet obnos ve výši alespoň trojnásobku měsíčních výdajů, jako nezbytná rezerva pro případ výpadku příjmů nebo náhlých výdajů.

Nabízím dvě odpovědi na otázku, jaký zvolit spořicí účet. Znějí:

Kterýkoli.

Žádný.

Podstata správné odpovědi totiž neleží mezi samotnými spořicími účty, v malém písmu pod čarou ve smlouvě nebo na poradě centrálních bankéřů o výši základní úrokové sazby. Ta je u samotných klientů a vězí v pochopení a správném využití spořicího účtu.

Základní pravidlo: prodělává

Pro začátek si zopakujme, co nejspíš víte. Ale ať máme jistotu, že všichni stojíme na stejné startovní čáře.

I sebelepší spořicí účet prodělává.

Nesmysl? Že spořicí účet připisuje pravidelně úrok, a proč by si ho taky někdo zakládal, kdyby prodělával?

Odpovědi jsou snadné – ani sebelepší spořicí účet svými úroky nepřekoná inflaci. Za peníze na něj uložené si tedy v budoucnu koupíte méně, než v době kdy jste je ukládali.

Pro ilustraci porovnejme inflaci třeba s ING kontem, které vždycky patřilo k nadprůměrně úročeným spořicím účtům:

Zdroje dat: ING Bank, ČSÚ

Průměrný úrokový výnos za posledních sedm let mělo ING konto 1,58 procenta, průměrná inflace byla 1,99 procenta. V posledních pěti letech byla sice inflace nižší – 1,4 procenta, ale ještě nižší byly výnosy spořáků, ING konto přinášelo nominální výnos v průměru 0,94 procenta, průměrný výnos spořicích účtů byl podle serveru Finparáda (Finparáda Sporoindex) 0,69 procenta.

A pozor, ještě se nebavíme o čistém výnosu, protože výnosy z vkladů se daní patnáctiprocentní daní, čistá úroková sazba je tedy ještě o 15 procent nižší.

Proč si tedy někdo zakládá spořicí účet, když stejně peníze na něj uložené v čase ztrácejí na hodnotě? Důvody jsou dva:

Peníze ztrácejí na hodnotě méně, než když je necháte na účtu běžném. Spořicí účet je místo, kam schováváte peníze nikoli před inflací, ale sami před sebou.

Smiřte se tedy s faktem, že spořicí účet není to pravé místo kam uložit výhru z účtenkové loterie, aby ještě vaše pravnoučata žila z vyplácených úroků.

Spořicí účet slouží k uložení potřebné finanční rezervy, kterou potřebujete neutratit a mít při ruce, když zároveň chcete, aby peníze co nejmíň ztrácely na hodnotě. Dobrá výše finanční rezervy, a tedy i zůstatku spořicího účtu, můžou být řekněme právě troje měsíční výdaje.

Jaký vybrat spořicí účet

Vracím se ke svým dvěma odpovědím a trochu je teď rozvedu.

Nejlepší spořicí účet = kterýkoli spořicí účet

Než trávit čas vybíráním dobrého spořicího účtu, otevírám nových a nových účtů právě podle toho, který zrovna nejvíc vynáší (respektive nejmíň prodělává), to se radši projděte po parku. I kdyby rozdíl mezi jakýmkoli spořicím účtem a tím aktuálně nejlepším byl 0,5 procenta, při průměrném zůstatku 60 000 korun jde o rozdíl 300 korun ročně, tedy 25 korun měsíčně. Myslím, že se najde mnoho vhodnějších příležitostí, jak za měsíc ušetřit Kč 25,– (dát si o pivo míň, jednou si dát kafe doma místo na benzince, odepřít si osm cigaret, místo jízdy MHD jít jednou pěšky, …).

Spořicí účet zvolte zkrátka podle toho, jestli chcete mít peníze na očích a po ruce – pak sáhněte po spořicím účtu banky, kde máte i běžný účet –, nebo jestli jste jako já a potřebujete peníze aspoň trochu uklidit z očí, pak si založte spořicí účet u některé jiné banky.

Václav Valášek, €FA Finanční poradce od roku 2006.

Specializuje se na privátní klientelu, garant firemních obchodů.

Školitel projektu Den finanční gramotnosti a akreditovaných kurzů EFPA.

Vedoucí poradenské kanceláře ve Dvoře Králové nad Labem.

Držitel certifikátu European Financial Advisor (€FA™) od roku 2011. Kontakt

Nejlepší spořicí účet = žádný spořicí účet

Pak je tu ještě jedna možnost. Něco za něco. Přijmete obtížnější a pomalejší přístup k penězům a také přiměřené investiční riziko a svou finanční rezervu necháte zhodnocovat v podílových fondech. Velmi pravděpodobně totiž nepotřebujete sahat do peněz dvakrát měsíčně, ale spíš tak dvakrát ročně. A to je u fondů v pořádku. Při ročním odkupu do sta tisíc korun se vás netýká povinnost zdaňování výnosů. Výnos u fondů není předem známý, bude se vyvíjet s ohledem na vývoj ekonomiky, zaměření fondu, šikovnost jeho správců a samozřejmě jeho náklady (poplatky). Při zvolení správných fondů budete výnosem pravidelně překonávat výnos jak spořicích účtů, tak i inflaci. Nástřel pár fondů, které se typově hodí pro uchování a zhodnocování rezervy dávám do tabulky.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Zatím 2017 Průměr od 2007 Průměr od 2013 Conseq Active Invest konzerv. 0,2% -2% 6,9% 5,2% -1% 12% -0,08% 3,05% 0,01% 1,75% -0,2% 2,42% 0,94% Partners Universe 6 1,01% 1,01% -0,83% 2,15% 1,78% 1,02% Pioneer Global Defensive 20* 3,19 % 1,81 % 8,08 % 4,54 % 12,82 % 1,4 % 2,1 % 1,86 % 4,54 % Inflace 2,8 % 6,3 % 1 % 1,5 % 1,9 % 3,3 % 1,4 % 0,4 % 0,3 % 0,7 % 2,3 % 1,99 % 1,02 % * Od roku 2015 sloučený pod fiond Pioneer Fund Solutions – Conservative

Jde o výběr z mnoha možných, nikoli o konkrétní doporučení. S výběrem fondu si určitě nechejte poradit, nejlépe od nezávislého odborníka s kvalifikací na investiční poradenství. To neznamená, že má něco o investicích na vizitce, to úroveň odbornosti a odpovědnosti posvěcená Českou národní bankou.