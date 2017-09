Velké srovnání spořicích účtů. Ještě ne

Po čtvrtroce přinášíme další srovnávačku úroků na spořicích účtech. Ani tentokrát to nebude veselé čtení. Peníze uložené na spořácích dál ztrácejí na hodnotě. Inflace má jasně navrch a banky ani kampeličky se neodhodlaly pohnout sazbami nahoru. Výjimkou je Wüstenrot, který zvyšuje úrok o půl procenta. Jenže – je to jen časově omezená akce, platí do konce roku.

Nenažraná inflace

V srpnu se inflace v meziročním srovnání pohybovala na hranici 2,5 procenta. A to je podstatně víc, než nabízí jakýkoli spořicí účet v Česku. A inflace bude z vašich úspor nekompromisně užírat i nadále: „Naplňuje se srpnová prognóza, která počítá s tím, že především kvůli dražším potravinám zůstane inflace v nejbližších měsících nad cílem ČNB (dvě procenta) a spadne k němu až na začátku příštího roku,“ říká hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

K čemu je spořák Odborníci říkají, že peníze na běžném účtu mají sloužit na pokrytí předem známých nákladů a základních potřeb a jako drobná rezerva. Co je navíc, má pravidelně nebo nepravidelně odcházet na spořicí účet. Ten je pilířem pro tvorbu dostupné finanční rezervy, naspořené peníze jsou určené především na nečekané výdaje. „Rezerva na spořicím účtu se hodí například k zaplacení opravy rozbité pračky nebo koupi televize, hlavně ale na chod domácnosti, když člověk přijde o práci nebo onemocní. Rezerva ve výši šestiměsíční individuální spotřeby by měla stačit,“ doporučuje Dagmar Prajzlerová, manažerka projektu Partners bankovní služby. Nečekejte ale, že se vám peníze na spořicím účtu budou zhodnocovat. Jde spíš o to mít je jinde než peníze na provoz, trochu z očí.

Národní banka hybatelka

Se situací na trhu spořicích produktů by mohli zahýbat centrální bankéři. Bankovní rada České národní banky se na začátku srpna rozhodla zvýšit základní úrokové sazby. Stalo se tak poprvé od února 2008, tedy skoro po deseti letech. ČNB je první centrální banka v Evropské unii, která v tomto hospodářském cyklu ke zvyšování sazeb přistoupila. Konkrétně jde o navýšení dvoutýdenní repo sazby z 0,05 na 0,25 procenta. Lombardní sazba (za kterou si můžou od ČNB půjčit běžné komerční banky) narostla z 0,25 na 0,5 procenta. Diskontní sazba zůstala na stávajících 0,05 procenta.

„Vzhledem k příznivému ekonomickému vývoji, inflaci bezpečně nad dvouprocentním cílem ČNB a neposilující koruně se domníváme, že centrální banka v letošním roce ještě jednou své úrokové sazby zvýší, myslí si hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Podle některých analytiků by k tomu mohlo dojít už v následujících týdnech. To by pak mohlo motivovat některé finanční instituce, aby zvyšování sazeb promítly do nastavení svých produktů. Nejenom úvěrových, ale i spořicích. Nedá se prý ale očekávat, že půjde o navyšování výraznější, takové, které by stavu vašich úspor nějak zásadněji pomohlo.

Víc vám zvyšování sazeb centrální banky a jeho dopadech povědí odborníci:

Nejlepší spořicí účty

Pro srovnání jsme vybrali částky sto tisíc a jeden milion korun. Po dobu ročního spoření se nebude ze spořicího účtu vybírat ani na něj nově ukládat, takže budeme moci sledovat, jak se za rok vložená částka rozroste. Z žebříčku jsme vyřadili všechny spořicí účty, které svůj úrok podmiňují podmínkami typu minimální obrat na účtu, útrata platebními kartami nebo nutnost zřízení běžného účtu, který je zpoplatněný. Mimo hru zůstaly i spořicí účty s časově omezeným akčním zhodnocením a „spořicí účty“ s výpovědní lhůtou. Stejně tak spořicí účty kampeliček, kde by klienti museli skládat vysoký členský vklad, který nepodléhá pojištění vkladů.

Kdo vám přidá nejvíc ke stu tisíc

První místo v našem žebříčku nejlépe úročených spořicích účtů s úložkou sto tisíc korun opět obhájila Sberbank s produktem FÉR spoření PLUS, na kterém vám původní vklad po roce díky sazbě 0,53 procenta může narůst o 451 korun.

Stříbrná ING bank na spořicím účtu ING Konto nabízí úrok 0,5 procenta, který by váš stotisícový vklad měl po roce zhodnotit o 426 korun.

O bronz se pak dělí dva bankovní domy. U Spořicího účtu s bonusem banky Creditas dosáhnete na úrok 0,3 procenta. Stejnou sazbu dostanete i u spořicího účtu Expobank.

Kdo vám přidá nejvíc k milionu

Stejně jako u stotisícové úložky je i pro milionový vklad momentálně nejvýhodnější spořicí účet u Sberbank. Díky produktu FÉR spoření PLUS byste měli dosáhnout na zhodnocení 2720 korun.

Expobank a Creditas se o medaili v našem top ten opět dělí. Tentokrát o stříbrnou pozici. Milionový vklad vám tyto finanční instituce zhodnotí úrokem 0,3 procenta, což po roce spoření znamená 2552 korun k dobru.

Třetí místo patří stejně jako minule ING Bank, u které by se vám měl uložený milion po roce zhodnotit o 1870 korun.