Vkladní knížky mají dvě banky. Lepší úrok nabídnou dětem

Vkladní knížky dnes najdete u dvou bank – České spořitelny a Poštovní spořitelny. Obě banky přitom cílí především na rodiče, kteří můžou na vkladní knížce spořit svým dětem. Dětské vkladní knížky mají výhodnější úrok a pojí se k nim i další benefity. Reálné zhodnocení vkladu ale u vkladních knížek – vzhledem k aktuální inflaci –nečekejte.

Lépe na tom ovšem nejsou ani spořicí účty nebo termínované vklady.

Dětské i výherní

„Aktuálně máme víc než 70 tisíc dětských vkladních knížek, objem uložených peněz přesahuje 3,2 miliardy korun,“ uvádí František Bouc z České spořitelny. Dětskou vkladní knížku můžete u České spořitelny založit nanejvýš do osmnácti let dítěte. Vklad banka úročí jedním procentem ročně, ovšem pouze do částky 250 tisíc korun. K částkám nad tuto hranici připisuje úrok pouze 0,01 procenta.

Procentní úroková sazba ale platí jen do osmnácti let dítěte, na jehož jméno je vkladní knížka vedená. Jakmile dosáhne plnoletosti, sazba se sníží na půl procenta ročně. Jako benefit k dětským vkladním knížkám nabízí Česká spořitelna dva narozeninové finanční bonusy: ve 12 letech dítěte připíše 500 korun, v 18 letech tisíc korun. Podmínkou ovšem je, že má dítě u České spořitelny osobní účet a vkladní knížku mu vedete minimálně pět let.

Vedle Dětské vkladní knížky nabízí Česká spořitelna také Výherní vkladní knížky. Ty jsou sice bez úroku, dvakrát ročně ale probíhá losování o prémii milion korun. Do slosování o prémii ovšem banka pouští pouze knížky, na kterých dělá zůstatek přes 1000 korun. V každém slosování padnou ještě další tři výhry: sto, pětasedmdesát nebo padesát procent z průměrného zůstatku vašeho vkladu za uplynulé slosovací období. „Zájem o výherní vkladní knížky je stabilní, navýší se vždy v měsíci před slosováním. Například za měsíc srpen jsme založili přibližně 900 nových výherních vkladních knížek. Celkem na nich mají naši klienti uložených 25,7 miliard korun,“ říká František Bouc. Slosování probíhá vždy v listopadu a květnu.

Vkladní knížku – dětskou či výherní, můžete založit na kterékoli pobočce České spořitelny. Založení, vedení i vklady a výběry jsou zdarma.

Pro knížku na poštu

Dětskou vkladní knížku nabízí také Era/Poštovní spořitelna. Vkladní knížka se zakládá na dobu určitou – maximálně do osmnácti let vaší ratolesti. Roční úrok dělá půl procenta, banka k němu ale připisuje ještě bonusový úrok. Jeho výše se odvíjí od délky spoření, pro orientační výpočet slouží kalkulačka na stránkách banky – najdete ji zde. Pokud byste na vkladní knížku ukládali například tisíc korun po dobu dvanácti let, dostanete prémii 423 korun.

Bonusový úrok v plné výši ovšem banka připíše, jen pokud vkladní knížku vyberete až po osmnáctých narozeninách dítěte. Když spoření na knížce ukončíte před takzvanou polovinou doby spoření, o prémii kompletně přijdete. Polovinu z bonusového úroku vám banka vyplatí, jestliže dodržíte alespoň polovinu doby spoření.

Pro dospělé pak Era nabízí dva typy vkladních knížek: bez výpovědní lhůty (knížku tedy můžete vybrat a zrušit kdykoli) nebo s výpovědní lhůtou tři, šest, dvanáct a čtyřiadvacet měsíců. Od zvolené výpovědní doby se také odvíjí roční úroková sazba. Konkrétně:

0,05 procenta při výpovědní lhůtě 3 nebo 6 měsíců

0,1 procenta při výpovědní lhůtě 1 rok

0,15 procenta při výpovědní lhůtě 2 roky

Vkladní knížka bez výpovědní doby nabízí úrok pouze 0,01 procenta. Přesto mají podle tiskové mluvčí Ery Moniky Buřičové klienti největší zájem právě o netermínované vkladní knížky. Vkladní knížky od Ery si můžete založit na jakékoli poště. Na poště nebo finančních centrech Poštovní spořitelny pak můžete provádět také vklady a výběry. Peníze lze ovšem na vkladní knížku poslat i bankovním převodem. Většina operací jako výběr nebo vklad i samotné založení vkladní knížky je bez poplatku.