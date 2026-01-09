Od kdy musí OSVČ platit vyšší minimální zálohy? Nezmeškejte klíčové datum

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026
29. 12. 2025 | Petr Kučera
Projděte si, jaké novinky mohou ovlivnit vaše osobní finance na začátku roku.
Minimální zálohy na povinná pojištění OSVČ se v roce 2026 zvyšují. OSVČ, které minimální zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění platí, mají sice letos na jejich zaplacení za leden víc času, přesto je už třeba otevřít bankovnictví a zkontrolovat trvalé příkazy.
Může se to týkat i lidí, kteří v roce 2025 platili zálohy vyšší než minimální. Pokud jsou totiž jejich zálohy vypočtené z přehledu o příjmech a výdajích nižší než minima stanovená pro rok 2026, je potřeba, aby od ledna začali platit minimální zálohu. Pozor zejména u záloh na sociální pojištění, protože ty rostou o skoro tisícovku. U zdravotního pojištění není růst tak výrazný, to je vyšší o necelých 200 korun.
Pro ostatní platí, že posílají dál zálohy ve výši vypočtené loni, dokud nepodají daňové přiznání a po něm nové přehledy o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu.
V klidu můžou zůstat ti, kteří jsou v režimu paušální daně ve vyšších pásmech, tedy ve druhém a třetím. Kdo je v prvním pásmu paušální daně, tomu měsíční částka taky vzroste, finanční úřad ji v nové výši očekává už do 20. ledna 2026. Tomu jsme se podrobněji věnovali jinde: Termín hoří: Paušální daň v roce 2026 stoupne. Kdy zaplatit, kdy se přihlásit a odhlásit.
Minimální zálohy na letošní rok byly velké téma druhé poloviny roku 2025. Vláda Petra Fialy totiž v konsolidačním balíčku rozhodla, že je ve třech krocích zásadně zvýší. Argumentovala přitom tím, že z nízkých záloh se OSVČ vypočítávají extrémně nízké důchody. Opozice – nynější vládní koalice – se ale rozhodla zvyšování zastavit.
Minimální zálohy se vypočítávají z průměrné mzdy vyhlášené na daný rok. Před konsolidačním balíčkem to bylo 25 procent průměrné mzdy, v roce 2024 poměr vzrostl na 30 procent, v roce 2025 na 35 procent a v roce 2026 rostou naposledy: na 40 procent průměrné mzdy.
Hnutí ANO ale v předvolební kampani oznámilo, že zvyšování stačilo. Pro rok 2026 má podle něj být minimální vyměřovací základ počítaný stejně jako v roce 2025, tedy jako 35 procent průměrné mzdy pro rok 2026.
Novela zákona, která to má zařídit, už leží ve Sněmovně. Není ale schválená, natož podepsaná. Proto se minimální zálohy v roce 2026 platí podle původního plánu a platné legislativy. Vypočteny byly na 5720 korun za měsíc při hlavní činnosti a 1574 koruny při vedlejší.
Výjimka platí pro začínající podnikatele, ti mají speciálně snížené zálohy na 3575 korun (25 procent průměrné mzdy). Dokonce zálohy ani platit nemusí, ovšem to neznamená, že nemají povinnost platit sociální pojištění. Jen ho můžou zúčtovat jednou za rok s přehledem příjmů a výdajů.
Pokud platíte na sociální pojištění zálohy, které byly vyšší než loňské minimum, tedy 4786 korun, ale jsou nižší než minimum pro rok 2026, tedy 5720 korun, musíte až do podání přehledu platit aspoň letošní minimální zálohy, tedy těch 5720 korun.
Totéž platí pro zálohy na zdravotní pojištění. Jestliže jste v roce 2025 platili zálohy vyšší než 3143 korun, ale jsou nižší než letošní minimum 3306 korun, pak musíte od ledna platit právě minimální zálohu 3306 korun.
Sociální pojištění má tři složky: důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění. Nemocenské pojištěné platí OSVČ dobrovolně. Pracující důchodci navíc od roku 2025 nemusí platit důchodové pojištění. Pro penzisty, kteří při důchodu podnikají, to znamená, že můžou uplatnit slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu.
Výměnou za to se jim už nebude dál za práci zvyšovat starobní důchod o 0,4 procenta výpočtového základu (za rok to dělalo jen několik desítek korun). O slevu za minulý rok se můžou v roce 2026 přihlásit při vyplňování přehledu o příjmech a výdajích, pokud už neplatili snížené zálohy. Pro letošní rok si můžou rovněž říct o snížení záloh (prostřednictvím formuláře Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení) nebo můžou platit zálohy v normální výši a nechat si peníze vyplatit v příštím roce při podání přehledu za rok 2026. Zálohy budou nižší o 22,7 procenta, tedy o 1299 korun. Snížená záloha bude 4421 korun.
Podrobně: Pracující důchodci dostanou víc. Jak si říct o novou slevu
První záloha v nové výši je záloha za leden 2026. Zálohy na sociální pojištění jsou splatné vždy do posledního dne měsíce, ke kterému patří. Zálohu za leden by česká správa sociálního zabezpečení tedy měla mít na účtu do 31. ledna.
Poslední leden ale v roce 2026 vychází na sobotu, konečný termín se tedy posouvá na pondělí 2. února. Když ale budete přenastavovat trvalý příkaz, je asi rozumné nastavit ho s ohledem na nejkratší měsíc roku a nějakou rezervu třeba tak, aby od vás peníze odcházely třeba 25. nebo 26. den v měsíci.
I po případném snížení budou nové minimální zálohy na sociální pojištění vyšší. Na růst minimálních záloh mají totiž vliv dvě věci. Nová vláda má ale v úmyslu škrtnout jen jednu z nich.
Vyměřovací základ, ze kterého se zálohy počítají, je odvozený od průměrné mzdy a ta je letos vyšší než v roce 2025. I když tedy bude výpočet stejný jako v roce 2025, jak nová vládní koalice chce, budou se zálohy počítat z vyšší průměrné mzdy pro rok 2026. Průměrná mzda pro rok 2026 vzrostla proti mzdě na rok 2025 cirka o pět procent z 46 557 korun na 48 967 korun. Přehledně:
Rok
2025
2026: jak to platí
2026: podle nové koalice
Minimální měsíční zálohy na sociální pojištění
4786 korun
5720 korun
5005 korun
Když porovnáme minimální zálohy pro rok 2026 vypočtené podle vzorce, který vychází z nyní platného zákona, a zálohy vypočtené podle jeho navržené novelizace, zjistíme, že pro každého plátce minimálních záloh novela znamená ušetřených 715 korun měsíčně, tedy 8580 korun za rok.
Ani tvůrci novely nevěřili, že by se ji podařilo schválit, aby platila už od začátku letošního roku. Počítají proto s tím, že se zálohy sníží zpětně a peníze, které teď poplatníci zaplatí navíc, se budou brát jako přeplatek, o jehož vyplacení bude možné u sociálky později zažádat.
Minimální zálohy na zdravotní pojištění v roce 2026 rostou, ale zdaleka ne tak prudce. O jejich změnu v průběhu roku nikdo neusiluje.
Nová výše minimálních záloh na zdravotní pojištění je při hlavní činnosti 3306 korun měsíčně. Při vedlejší činnosti se zálohy na zdravotní pojištění platit nemusí, jednou ročně se zúčtují po podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu.
S podáním přehledu se letos pojí jedna novinka: loni ještě šlo posílat přehled vytištěný v obálce, od roku 2026 jste povinni se zdravotní pojišťovnou komunikovat – a tedy i podávat přehledy – elektronicky.
Pro komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení to platí už od loňska.
Zálohy pro zdravotní pojišťovny mají jiné datum splatnosti než zálohy na sociální pojištění. Zálohy na zdravotní pojištění je potřeba zaplatit vždy do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, ke kterému záloha patří.
To znamená, že první letošní minimální zálohy v nové výši by měly být uhrazené do 8. února. To je ale v roce 2026 neděle, konečný termín se tedy posouvá na pondělí 9. února. Při nastavování trvalého příkazu je ale lepší počítat s drobnou rezervou. A možná nejpraktičtější je nastavit si zálohy na zdravotní i sociální pojištění tak, aby odcházely stejný den.
