Minimální měsíční zálohy na sociální pojištění v roce 2026 budou 5720 korun a měsíční zálohy na zdravotní pojištění 3306 korun. Dohromady tedy podnikatelé, kteří platí jen minimální zálohy, odvedou v roce 2026 na povinných pojištěních 9026 korun měsíčně.
Proti letošku, kdy součet minimálních měsíčních odvodů dělá 7947 korun, je to měsíčně o 1079 korun a za rok o 12 948 korun navíc. Paušální daň v nejnižším pásmu bude v roce 2026 bezmála deset tisíc, přesně 9984 koruny.
Tak je to zatím dané. Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová ale tvrdí, že zařídí, aby podnikatelé platili měsíčně o pár stovek míň. Jak je to možné a kolik stovek to bude?
Boj o mimořádné navyšování
Vláda Petra Fialy v konsolidačním balíčku v roce 2023 schválila zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet minimálních záloh sociálního (důchodového) pojištění z 25 na 40 procent průměrné mzdy. Zvýšení rozložila do tří kroků:
- v roce 2024 se vyměřovací základ zvýšil z 25 na 30 procent průměrné mzdy
- v roce 2025 se vyměřovací základ zvýšil z 30 na 35 procent průměrné mzdy
- v roce 2026 se vyměřovací základ zvýší z 35 na 40 procent průměrné mzdy
Důvodem zvyšování mělo být hlavně to, že z malých záloh se malým živnostníkům vypočtou jen malé důchody. Dva roky po sobě tedy zálohy na sociální pojištění prudce rostly a stejně by to mělo být i v roce 2026.
Budoucí vláda ale zejména ústy pravděpodobné budoucí ministryně financí Aleny Schillerové oznámila, že 35 procent průměrné mzdy jako výpočtový základ stačí. A že jeho zvyšování v roce 2026 zastaví. „Pokud získáme důvěru ve volbách, neprodleně přijmeme zákon, který tomuto zvyšování zamezí,“ řekla před volbami Schillerová portálu Finmag.cz.
A pokud to nestihne před začátkem roku, že se zvýšení bude podnikatelům vracet, dodala Schillerová.
Podívejme se tedy postupně, jak vysoké by měly být zálohy na sociální pojištění podle vlády Petra Fialy, jak vysoké by byly podle plánu Aleny Schillerové a jak by vypadala v obou případech paušální daň v prvním pásmu. A na závěr si připomeňme, jaká bude v roce 2026 minimální záloha na zdravotní pojištění. Té se mimořádné navyšování netýká, proto se jí netýká ani jeho zarážení.
Zálohy na sociální pojištění 2026 podle vlády Petra Fialy
Minimální měsíční zálohy na sociální pojištění v roce 2026 budou 5720 korun. Vychází to ze vzorce pro výpočet minimálních záloh a z výše průměrné mzdy pro rok 2026. Ta byla stanovena na 46 278 korun.
Z ní se odvodí výpočtový základ pro sociální pojištění. Po mimořádném zvýšení to bude 40 procent z průměrné mzdy – tedy 19 587 korun. A z tohoto takřečeného vyměřovacího základu už se počítá minimální záloha. Je to 29,2 procenta vyměřovacího základu – 28 procent na důchodové pojištění a 1,2 procenta na státní politiku zaměstnanosti. Z toho vypočtená minimální záloha na sociální pojištění je 5720 korun (po zaokrouhlení).
Součástí sociálního pojištění zaměstnanců je ještě povinný odvod na nemocenské pojištění. U OSVČ je to ale jinak, ty si můžou nemocenské pojištění platit, či neplatit podle svého uvážení.
Minimální zálohy na sociální pojištění 2026 při vedlejší činnosti
Minimální zálohy na sociální pojištění pro lidi, kteří mají podnikání jen jako vedlejší výdělečnou činnost, se počítá také z průměrné mzdy stanovené pro rok 2026.
Minimální vyměřovací základ je 11 procent z této průměrné mzdy. Mimořádné zvyšování z konsolidačního balíčku se jich netýká.
V roce 2026 tedy zálohy na sociálku při vedlejší činnosti stoupnou z 1496 na 1574 koruny měsíčně.
Sociální pojištění 2026: výjimky pro začínající podnikatele
Pokud někdo s podnikáním začíná a má ho jako hlavní výdělečnou činnost, platí pro něj úleva: v roce, kdy s podnikáním začne, a následujících dvou kalendářních letech podnikání je pro něj minimální vyměřovací základ jen 25 procent stanovené průměrné mzdy.
V roce 2026 budou mít začínající podnikatelé minimální zálohy na sociální pojištění 3575 korun.
Další, poměrně novou úlevou je pak to, že stanovené zálohy začínající podnikatel vůbec nemusí odvádět: může je zúčtovat až po skončení zdaňovacího období a podání přehledu pro sociální správu: Začínající podnikatelé nebudou muset platit sociální pojištění.
Jaká bude v roce 2026 paušální daň v nejnižším pásmu?
Paušální daň dovoluje v jedné platbě uhradit daň z příjmů a zdravotní pojištění a sociální pojištění. Nepodává se daňové přiznání ani přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Na druhou stranu se tím podnikatel vzdává možnosti uplatnit daňové slevy a odpočty.
Částka paušální daně závisí na výši ročních příjmů. Podle ní se plátci rozdělují do tří pásem:
- 1. pásmo – příjmy do 1 milionu korun
- 2. pásmo – příjmy do 1,5 milionu korun
- 3. pásmo – příjmy do 2 milionů korun
Výše minimálních záloh ovlivní plátce v prvním pásmu, ostatní platí na obou pojištěních víc. V prvním pásmu je měsíční paušální daň složená z
- 1,15násobku minimální zálohy na sociální pojištění
- minimální zálohy na zdravotní pojištění
- vlastní daně z příjmu ve výši 100 Kč
Paušální daň pro lidi v prvním pásmu tedy v roce 2026 bude 6578 (sociální pojištění) + 3306 (zdravotní pojištění) + 100 (daň z příjmů) = 9984 korun.
V dalších pásmech zůstane paušální daň stejná jako letos.
Zálohy na sociální pojištění a paušální daň podle Aleny Schillerové
Pokud se pravděpodobné budoucí ministryni financí podaří zastavit nebo zvrátit mimořádné zvyšování minimálních odvodů na sociální pojištění, neznamená to, že se proti letošku nezmění. Taky se zvýší. Ale zdaleka ne o tolik. Vzorec pro výpočet bude totožný s tím letošním, ale protože se zvýší číslo, ze kterého se všechno počítá – o 2689 korun se zvedne průměrná mzda – porostou i minimální zálohy.
Pokud by se počítaly jako letos z 35 procent průměrné mzdy, byly by 5005 korun za měsíc. Tedy o 219 korun víc než v roce 2025, ale o 715 korun měsíčně míň než podle zatím platné legislativy.
Paušální daň pro lidi v prvním pásmu by v tomhle případě v roce 2026 byla 9162 korun. Tedy o 446 korun víc než letos, ale o 822 korun měsíčně míň než podle nyní platných zákonů.
Záloh pro lidi, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost a záloh pro začínající podnikatele se netýkalo mimořádně zvýšení a stejně tak se jich netýká ani jeho (částečné rušení). Nic se taky nemění na výpočtu zdravotního pojištění. Roste podle plánu
Jak rostou minimální zálohy na povinná pojištění?
|rok
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026 jak to platí
|2026 jak to chce nová koalice
|minimální zálohy na sociální pojištění v Kč
|2841
|2944
|3852
|4786
|5720
|5005
|minimální zálohy na zdravotní pojištění v Kč
|2627
|2722
|2968
|3161
|3306
|3306
|minimální zálohy na povinná pojištění celkem v Kč
|5468
|5666
|6499
|7947
|9026
|8311
Jaké budou v roce 2026 minimální zálohy na zdravotní pojištění?
Při výpočtu zdravotního pojištění pro osoby samostatně výdělečné činné se minimální vyměřovací základ počítá jako 13,5 procenta z průměrné mzdy.
Podle nyní čísel, která obsahuje vládní nařízení, je tedy v roce 2026 měsíční minimální záloha na zdravotní pojištění 3306 korun.
OSVČ, které mají podnikání jako vedlejší činnost, zálohy na zdravotní pojištění platit nemusí. Pojistné můžou zaplatit v celku podle reálných příjmů po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.
