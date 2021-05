Daňové přiznání za rok 2020 v papírové podobě jste měli podat nejpozději 3. května. Když ho pošlete elektronicky, máte čas do 1. června. Ale jak je to letos s přehledy sociálního a zdravotního pojištění OSVČ?

Termín pro přehled sociálního pojištění OSVČ

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 pro Českou správu sociálního zabezpečení stačí podat do 30. června 2021. A to nezávisle na tom, kdy a jak jste letos odevzdali daňové přiznání.

Podmínkou je, že nejpozději 30. června zároveň zaplatíte i případný doplatek pojistného za rok 2020. „Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ. Z tohoto důvodu doporučujeme odeslat platbu v dostatečném časovém předstihu,“ upozorňuje úřad.

Pozor: Kdo to nestihne ani do konce odložené lhůty, tomu se napočítají sankce za zpoždění hned od původního termínu. Ten uplynul 3. května, pokud jste daňové přiznání podali do 1. dubna – bez ohledu na to, jestli elektronicky, nebo v papírové podobě. Nebo uplyne na začátku června, pokud jste přiznání podali elektronicky po 1. dubnu.

Jestli za vás přiznání vyřídí daňový poradce, lhůta na odevzdání přehledu pro sociální pojištění se nemění a končí 2. srpna.

Termín pro přehled zdravotního pojištění OSVČ

Přehled zdravotním pojišťovnám stačí odevzdat do 2. srpna. Jednotný termín řeší všechny situace, k nimž předtím může dojít s daňovým přiznáním: ať už jste ho podali do 1. dubna, nebo do 3. května, nebo elektronicky do 1. června, nebo přes daňového poradce do 1. července.

Pojistné za rok 2020 pak stačí doplatit do osmi kalendářních dnů od dne, kdy byl nebo měl být přehled podán – to znamená nejpozději 11. srpna 2021. Případná sankce za zpoždění se u zdravotního pojištění začne počítat až od konce prodloužené lhůty.

Pro zdravotní pojištění tedy platí odlišná lhůta i jiné podmínky než u sociálního pojištění.

