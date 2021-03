Do kdy musí podnikatelé odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020? Konečně je to jasnější. Lhůta se posune pro sociální i zdravotní pojištění. Jednotné řešení ale nečekejte ani letos.

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za rok 2020 mohou podnikatelé odevzdat až do 30. června. Nejpozději ve stejný den však musí uhradit i případný doplatek.

Lhůta pro odevzdání přehledu zdravotní pojišťovně se s největší pravděpodobností posune až do 2. srpna, doplatek pak stačí uhradit do 11. srpna.

Stejně jako loni se tak budou lišit nejenom lhůty, ale i systém sankcí. Zatímco u sociálního pojištění se – při nesplnění povinností do konce června – začnou počítat hned od původního termínu, u zdravotního pojištění až od toho odloženého.

Ministryně financí Alena Schillerová se totiž při odkladu daňového přiznání ani tentokrát nedokázala včas domluvit s ministry, kteří mají na starosti výběr sociálního a zdravotního pojištění. Tři různé úřady tak zvolily tři různé postupy. Zatím naštěstí bez loňské absurdity, kdy OSVČ měly doplatit zdravotní pojištění dřív, než uplynula lhůta pro jeho výpočet v přehledu.

Odklad daňového přiznání

Nejdřív si připomeňme, jak je to se samotnou daní z příjmů. Daňové přiznání za rok 2020 stačí podat o měsíc později oproti standardnímu termínu. O mimořádném prodloužení kvůli koronavirovým omezením rozhodlo před třemi týdny ministerstvo financí.

V papírové podobě je tedy potřeba podat přiznání nejpozději 3. května (první pracovní den v květnu). Když podáte přiznání elektronicky, máte čas do 1. června. Od letoška totiž platí, že při elektronickém podání se lhůta prodlužuje o měsíc.

Termín daňového přiznání Druh daně Zákonný termín Nejzazší termín pro podání přiznání v letošním roce Daň silniční za rok 2020 1. února 2021 1. dubna 2021 Daň z nemovitých věcí za rok 2021 1. února 2021 1. dubna 2021 Daň z příjmů fyzických za rok 2020 papírová forma přiznání 1. dubna 2021 3. května 2021 elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021 podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem 1. července 2021 1. července 2021 podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 1. července 2021 1. července 2021 Daň z příjmů právnických za rok 2020 papírová forma přiznání (výjimečně) 1. dubna 2021 3. května 2021 elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021 podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem 1. července 2021 1. července 2021 podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 1. července 2021 1. července 2021 Zdroj: Finanční správa

Pozor: Stejně jako loni nejde formálně o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí případných sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. V čem je rozdíl? Kdo to nestihne ani do konce prodlouženého termínu, tomu se napočítají sankce hned od původního.

Jestli máte zájem o prodloužení lhůty, nemusíte dopředu nic hlásit. Prostě nepodáte přiznání do začátku dubna či května, ale později. Jenom pozor na to, že když ho nestihnete podat ani do 3. května, zbývá už pak jedině elektronická forma (do 1. června), nebo daňový poradce.

To, že využijete služeb poradce, není od letoška nutné předem oznamovat finančnímu úřadu. Standardní termín pro podání přiznání poradcem – do začátku července – se nemění.

Takzvaný generální pardon – tedy faktický odklad o měsíc – se netýká ani podnikatelů a společností, kteří mají podle zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Přehled pro sociální pojištění

Po třech týdnech konečně oznámila odklad také Česká správa sociálního zabezpečení spadající pod ministerstvo práce a sociálních věcí: OSVČ mohou podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 bez sankcí nejpozději do 30. června 2021. Podmínkou je, že k tomuto datu zároveň uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020.

„Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ. Z tohoto důvodu doporučujeme odeslat platbu v dostatečném časovém předstihu,“ upozorňuje úřad.

Pozor: Kdo to nestihne ani do konce odložené lhůty, tomu se napočítají sankce za zpoždění hned od původního termínu. Ten uplyne 3. května, pokud jste daňové přiznání podali do 1. dubna – bez ohledu na to, jestli elektronicky, nebo v papírové podobě. Nebo uplyne na začátku června, pokud jste přiznání podali elektronicky po 1. dubnu.

Jestli za vás přiznání vyřídí daňový poradce, lhůta na odevzdání přehledu pro sociální pojištění se nemění a končí 2. srpna.

Přehled pro zdravotní pojištění

Prodloužení lhůty pro odevzdání přehledu zdravotním pojišťovnám řeší ministerstvo zdravotnictví – stejně jako loni – přímo zákonem. Novelu budou v nejbližších dnech schvalovat poslanci, komplikace se nečekají.

Podle návrhu, který už podpořila vláda, se lhůta pro odevzdání přehledu prodlouží do 2. srpna. Jednotný termín tak řeší všechny situace, k nimž předtím může dojít s daňovým přiznáním: ať už jste ho podali do 1. dubna, nebo do 3. května, nebo elektronicky do 1. června, nebo přes daňového poradce do 1. července.

Pojistné za rok 2020 pak stačí doplatit do osmi kalendářních dnů od dne, kdy byl nebo měl být přehled podán – to znamená nejpozději 11. srpna 2021.

Případná sankce za zpoždění se u zdravotního pojištění začne počítat až od konce prodloužené lhůty.

