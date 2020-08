Sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Od kdy zase platit zálohy

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 20. 8. 2020

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) se srpnem skončí období, kdy jim stát odpouštěl minimální platby na sociální a zdravotní pojištění. Už v září by živnostníci a další podnikatelé měli povinné odvody opět začít platit.

Odpuštění povinných záloh odsouhlasil Parlament v době vrcholící koronavirové krize na konci března. Úleva trvá půl roku, konkrétně za období březen až srpen. Kdo na definitivní schválení zákona v březnu nečekal a zálohy za ten měsíc ještě zaplatil, má už předplacené září.

V praxi jsou tak nejběžnější tyto dvě situace:

Už za březen jste neposlali zálohy na účet České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a zdravotní pojišťovny, vaše období pro úlevu tak skončí se srpnem a od září už zase máte povinnost platit. V březnu jste ještě zaplatili a úleva se vám tak o měsíc prodlužuje. Zálohy budete platit znovu až od října.

Pohlídejte si i to, jestli máte zadanou správnou výši záloh z přehledů za rok 2019, které jste už odevzdali nebo odevzdáte.

Odpuštění záloh vyplývá přímo ze zákona. Bylo tedy automatické, a to pro všechny – bez ohledu na formu, rozsah nebo obor podnikání. Zároveň šlo o odpuštění plateb za celý půlrok do výše letošních minimálních záloh. Při hlavní činnosti je to 2544 korun na sociální a 2352 korun na zdravotní pojištění. Za šest měsíců tedy podnikatelé ušetří téměř 30 tisíc korun.

Doplácet pojištění za březen až srpen budou jen ti, kteří mají vyšší příjem a dostanou se nad úroveň minimálních záloh. I oni ale doplatí jen rozdíl mezi minimálními a skutečnými platbami. Doplácet to budou až v první polovině roku 2021 při podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2020.

Kromě úvodních dvou základních situací může nastat ještě ta, že si někdo nevypnul trvalé příkazy na platbu pojištění. Ani takový člověk se nemusí bát, že o úlevu přišel. I on si na začátku příštího roku udělá roční vyúčtování za rok 2020, ve kterém mu vyjde přeplatek a ten mu následně ČSSZ i zdravotní pojišťovna vrátí.

Živnostníci se zároveň nemusí obávat, že by kvůli půlročnímu výpadku plateb sociálního pojištění měli v budoucnu nižší důchod. Doba od března do srpna se bude dál započítávat pro nárok na důchod, resp. jeho výpočet. V budoucnu k ní tedy stát přihlédne stejně, jako kdybyste sociální pojištění za březen až srpen zaplatili.

Odpuštění minimálních záloh pro stovky tisíc drobných podnikatelů vyjde státní pokladnu zhruba na 24 miliard korun – z toho 15 miliard připadá na sociální a devět miliard na zdravotní pojištění.

Kromě placení záloh se kvůli koronaviru odsouvaly i termíny pro vyúčtování za rok 2019. Daňové přiznání (a zaplacení daně) za loňský rok tak šlo bez sankce odevzdat ještě v úterý. Stát ale do 18. srpna prominul jenom sankce spojené s případným zpožděním. Kdo to nestihl, tomu se počítají sankce hned od původního termínu, tedy od zhruba od začátku dubna.

Podobně to letos funguje také u přehledu o příjmech a výdajích ohledně sociálního pojištění pro Českou správu sociálního zabezpečení. Bez sankcí ho lze podat měsíc po lhůtě pro daňové přiznání. To znamená, že přehled pro správu sociálního zabezpečení za rok 2019 stačí podat až do 18. září 2020. Ani v tomhle případě nejde o formální posunutí lhůty, ale jenom o prominutí sankcí. Kdo se přesto zpozdí, naběhnou mu hned od původního termínu.

Zato u přehledů pro zdravotní pojišťovny je letos pořádný zmatek. Lhůta pro podání prodloužená přímo v zákoně skončila už 3. srpna, deset dnů poté se ale ministerstvo zdravotnictví probudilo a domluvilo s pojišťovnami, že případné sankce za pozdní podání odpustí až do měsíce po daních – tedy také do 18. září. Na samotnou platbu (doplatek) se ale tahle úleva automaticky nevztahuje. Podrobně jsme o této absurditě psali v samostatném článku.