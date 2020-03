Sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Jak teď na platby a zálohy

Už je to černé na bílém. Dvě novely, které podnikatelům odpouštějí přinejmenším část sociálního a zdravotního pojištění, dnes vyšly ve Sbírce zákonů. Co ve skutečnosti mění? Projděte si odpovědi na časté otázky.

Co teď jako OSVČ nemusím platit?

Všichni živnostníci a další podnikatelé nemusí od března do srpna 2020 platit zálohy na sociální (důchodové) a zdravotní pojištění. Nezáleží ani na tom, zda měli platit jenom minimální, nebo vyšší zálohy.

Stát zcela odpustil platby do výše minimálních záloh. Nebudou se tedy muset doplácet ani při podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2020 (v první polovině roku 2021). Doplatíte jenom případný rozdíl mezi minimální zálohou a výší pojistného, která vám vyjde podle skutečného zisku za rok 2020.

Kdo nemusí platit zálohy? Jaké jsou podmínky?

Odpuštění záloh i samotných plateb vyplývá přímo ze zákona. Je tedy automatické, a to pro všechny – bez ohledu na formu, rozsah nebo obor podnikání. Není potřeba prokazovat, že vaše podnikání je přímo či nepřímo ovlivněno dopady epidemie koronaviru.

Nemusíte to nikam hlásit. Jednoduše tedy nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění za březen až srpen.

Odpustí se jenom zálohy, ale pak to budu muset doplatit?

Ještě jednou: Opravdu nejde jenom o odpuštění záloh. Platby sociálního pojištění za březen až září – do výše minimálních záloh – nebudete muset doplácet ani v budoucnu. Doplatíte jenom případný rozdíl mezi minimální zálohou a výší pojistného, která vám vyjde podle skutečného zisku za rok 2020.

Týká se to i vedlejší činnosti?

Ano, týká se to hlavní i vedlejší činnosti. A nezáleží na tom, zda jste živnostník, zemědělec, zda máte příjmy z pronájmu, autorské činnosti nebo jiného podnikání.

Co když jsem už zálohu za březen zaplatil(a)?

Automaticky se použije na září, považuje se tedy za předplacenou platbu (zálohu). Jestliže však máte u správy sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny nějaké nedoplatky, použije se přednostně na ně.

Kolik tím ušetřím?

Minimální záloha (platba) při hlavní činnosti je 2544 korun na sociální a 2352 korun na zdravotní pojištění. Za šest měsíců tedy podnikatelé ušetří skoro 30 tisíc korun.

Budu mít kvůli tomu nižší důchod?

Ne. Doba od března do srpna se bude dál započítávat pro nárok na důchod, resp. jeho výpočet. V budoucnu k ní tedy stát přihlédne stejně, jako kdybyste sociální pojištění za březen až srpen zaplatili.

Kdy doplatím rozdíl, když mi vycházejí vyšší než minimální zálohy?

V první polovině roku 2021, tedy při podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2020. Za březen až srpen 2020 půjde jenom o rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

Jde o návrh, nebo už je to definitivně potvrzené?

Obě novely – jedna ohledně sociálního a druhá ohledně zdravotního pojištění – jsou definitivně schválené a už vyšly i ve Sbírce zákonů.

O kolik kvůli tomu přijde stát?

U sociálního pojištění by mělo jít o 15 miliard, u zdravotního o devět miliard korun – tedy celkem 24 miliard v součtu za březen až srpen. Nelze ale takhle jednoduše říct, že na tom stát prodělá.

Kdyby totiž podnikatelům nepomohl a nechal je zkrachovat, doplatil by na to v budoucnu: Klesly by příjmy z daní i pojistného a naopak by stouply výdaje na sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti a podobně, mohlo by dojít i k problémům s dostupností některých služeb a zboží.

Opravdu nemusím nic platit? Jak je to s nemocenským pojištěním?

Tady pozor. Pokud si dobrovolně platíte nemocenské pojištění, plaťte ho dál v běžném termínu. Schválené úlevy se ho nijak netýkají. Minimální pojistné pro OSVČ (nepovinné) dál dělá 126 korun měsíčně.

Do kdy musím podat přehled pro ČSSZ za rok 2019?

Základní termín zůstává 4. května 2020 (standardně 2. května, letos to však vychází na víkend, proto se posouvá na nejbližší pracovní den). Česká správa sociálního zabezpečení už ale ujistila, že promine sankce za případné zpoždění až do 3. srpna.

Je to tedy podobné jako s daňovým přiznáním: V praxi ledy přiznání i přehled odevzdat až o tři měsíce později, totéž se týká i samotné platby.

Do kdy musím podat přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019?

Také u zdravotního pojištění stačí podat přehled o tři měsíce později než obvykle. Stačí tedy do 3. srpna 2020. V tomhle případě dochází dokonce k posunu samotného termínu pro podání přehledu, a to přímo ze zákona. Nejde tedy jenom o odpuštění případných sankcí.