Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Podrobně jsme vás podáváním přehledů provedli nedávno:

Dnes shrnujeme vše podstatné pro ty, kteří nechali odevzdání přehledů na poslední chvíli.

Přehled o příjmech a výdajích za loňský rok letos okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovně povinně odevzdává každý, kdo loni podnikal na hlavní nebo vedlejší činnost – třeba jen část roku. Přehled odevzdává i podnikatel, jehož příjmy byly loni nulové nebo nepřesáhly patnáct tisíc korun (a nemusel tedy podávat daňové přiznání).

Termíny. Kdy musí být přehledy podané

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2017 je třeba odevzdat do jednoho měsíce ode dne, kdy jste podali nebo měli podat daňové přiznání. Přesný termín se ale u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení o jeden den liší.

„Daňové přiznání se podává do prvního dubna, to ale letos byla neděle následovaná velikonočním pondělím, takže se daňové přiznání odevzdávalo do třetího dubna, tedy do prvního pracovního dne poté. Přehled zdravotní pojišťovně se podává do jednoho měsíce od té doby, takže letos do třetího května,“ říká mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Jestli vám daňové přiznání chystá daňový poradce, přiznání podáváte nejdéle do druhého července a přehled pro zdravotní pojišťovnu do druhého srpna. Musíte o tom ale zdravotní pojišťovnu do posledního dubna informovat – například kopií plné moci, kterou jste zmocnili daňového poradce.

Jestli vám finanční úřad z nějakého důvodu lhůtu pro odevzdání daňového přiznání prodloužil, odevzdáváte přehled zdravotní pojišťovně nejdéle měsíc po konci určené lhůty.

OSVČ, které letos neměly povinnost podávat daňové přiznání, už mají po termínu – přehled zdravotní pojišťovně za loňský rok měly podat nejpozději v pondělí devátého dubna.

Přehled pro správu sociálního zabezpečení musí být odevzdaný o den dřív než přehled pro zdravotní pojišťovnu – pro většinu podnikatelů je letos nejzazším termínem druhý květen.

„ČSSZ postupuje dlouhodobě při stanovení termínů tak, že lhůtu pro podání přehledu odvozuje obecně od povinnosti, do kdy má být podáno daňové přiznání dle daňového řádu. Počátek lhůty pro podání přehledu, který není spojen s žádnou povinností pro OSVČ dle zákonů o sociálním zabezpečení, neposunuje dle kalendáře,“ vysvětlila pro Peníze.cz mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Pokud vám daňové přiznání připravuje daňový poradce a správě sociálního zabezpečení to do konce dubna doložíte (například kopií plné moci pro poradce), prodlužuje se lhůta na podání přehledu do prvního srpna.

Jestli vám finanční úřad lhůtu na podání daňového přiznání protáhnul, podává se přehled sociálce do jednoho měsíce od konce této lhůty.

OSVČ, která letos nemusí podávat daňové přiznání (třeba proto, že měla loni jen hodně nízké příjmy), přehled sociálce odevzdává do konce července.

Jak přehledy podat

Přehledy o příjmech a výdajích lze odevzdat několika cestami:

poslat poštou na adresu okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,

osobně doručit do podatelny OSSZ/na pobočku zdravotní pojišťovny,

odeslat datovou schránkou nebo elektronickou poštou s elektronickým podpisem.

Když využijete interaktivní formuláře, ušetříte čas i práci, fungují částečně jako kalkulačka a některé kolonky dopočítají samy. Čerstvé tiskopisy, včetně pokynů k vyplnění, snadno stáhnete přímo na Peníze.cz, najdete je v naší galerii formulářů:

Interaktivní formulář přehledu pro okresní správu sociálního zabezpečení je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Detailnější návod, jak při vyplňování a odesílání přehledů postupovat – ať už se rozhodnete pro ruční vyplnění a odeslání nebo elektronickou cestu – najdete tady:

Jestli se chcete při vyplňování přehledů vyvarovat chyb, připravte si předem vyúčtování pojistného za loňský rok, které zdravotní pojišťovny i správa sociálního zabezpečení rozesílaly začátkem letošního roku. Najdete v nich přehled předepsaného pojistného i úhrn zaplacených záloh za rok 2017. Hodit se bude také daňové přiznání, opíšete z něj údaje o loňských příjmech a výdajích.

Když přehled o příjmech a výdajích nepodáte nebo ho podáte pozdě, může vám okresní správa sociálního zabezpečení udělit pokutu až do padesáti tisíc korun. Každý případ se ale posuzuje samostatně, může skončit u napomenutí.

„Jestliže OSVČ nepodá přehled, může příslušná OSSZ vystavit platební výměr o pravděpodobné výši pojistného, a to podle údajů o daňovém základu, který OSVČ uvedla pro finanční úřad. Rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného však nezbavuje OSVČ povinnosti podat přehled. Není-li podán přehled ani zaplacené pojistné na základě stanovení pravděpodobné výše pojistného, nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro důchodové nároky,“ upozorňuje mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Stejně vysoká sankce, až padesát tisíc korun, hrozí za pozdní podání přehledu zdravotní pojišťovně; pojišťovny ale pokuty nedávají hned, nejdřív hříšníky vyzývají k nápravě.

Když jste měnili zdravotní pojišťovnu

Pokud jste v roce 2017 byli postupně pojištění u dvou zdravotních pojišťoven, musíte letos podat přehled o příjmech a výdajích oběma. Do obou přehledů zanesete stejné hodnoty příjmů a výdajů za celý rok 2017. Důležité je správně vyplnit počet měsíců, kdy jste u které pojišťovny byli pojištění, a úhrn záloh, které jste této pojišťovně zaplatili.

Záloha na pojistné je splatná vždy od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce, většina OSVČ má splatnost záloh nastavenou trvalým příkazem na první dny následujícího měsíce. Pro první pojišťovnu musíte v řádku 41 sečíst zálohy zaplacené za leden až červen (tedy od prvního ledna do osmého července), pro druhou pojišťovnu sečtete zálohy zaplacené za červenec až prosinec (tedy od prvního července do osmého ledna). Do úhrnu zaplacených záloh na pojistné se nepočítají platby penále a pokut ani doplatky na základě dřívějších přehledů.

Pokud se v přehledu pro jednu nebo druhou pojišťovnu (případně obě) dopočtete k nedoplatku, dejte pozor, ať pojišťovny nezaměníte a každé pošlete správnou částku. Výši nových záloh vyplníte pouze v přehledu pro svou současnou pojišťovnu, na přehledu původní pojišťovny bude v této kolonce nula.

Do kdy musíte zaplatit

Když vám v přehledech příjmů a výdajů vyjde, že jste za zdravotní pojištění nebo sociální pojištění měli v roce 2017 zaplatit víc, než jste zaplatili, je třeba nedoplatek uhradit do osmi dnů po dni, ve kterém jste podali nebo měli podat přehled. Když přehled zdravotní pojišťovně nebo okresní správě sociálního zabezpečení podáte dřív než poslední možný den, datum platby se počítá od data jeho podání – zaplatit musíte do osmi dní.

To samé platí, když z výš jmenovaných důvodů přehled podáváte později, zaplaceno musí být do osmi dnů po odevzdání.

Za den platby se považuje den, kdy peníze dorazily zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení (posílejte na stejné číslo účtu jako měsíční zálohy) nebo jste zaplatili v pokladně.

Za každý kalendářní den prodlení naskakuje u obou institucí penále ve výši 0,05 procenta z dlužné sumy; stejné penále nabíhá, když zaplatíte míň, než jste měli.

