Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 podnikatelé podávají také okresní správě sociálního zabezpečení (příslušné OSSZ, Pražské správě sociálního zabezpečení – PSSZ nebo Městské správě sociálního zabezpečení v Brně – MSSZ). Povinnost se týká každé OSVČ, která loni podnikala v rámci hlavní nebo vedlejší činnosti. Přehled musejí odevzdat i podnikatelé, kteří loni podnikali jen kus roku nebo měli příjmy do patnácti tisíc a nepodávali tedy daňové přiznání; dokonce i ti, jejichž příjmy se rovnaly nule.

Do kdy musíte přehled odevzdat

Přehled příjmů a výdajů za loňský rok se správě sociálního zabezpečení podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jste podali (případně měli podat) daňové přiznání. Letos většina podnikatelů odevzdává přiznání do třetího dubna, na podání přehledu správě sociálního zabezpečení je čas do druhého května.

Pokud vám daňové přiznání připravuje daňový poradce a tuto skutečnost správě sociálního zabezpečení do posledního dubna doložíte (například kopií plné moci pro daňového poradce), prodlužuje se lhůta na podání přehledu nejdéle do prvního srpna.

Jestli vám finanční úřad z nějakého důvodu lhůtu na podání daňového přiznání protáhnul, podává se přehled do jednoho měsíce od konce této lhůty.

OSVČ, která letos nemusí podávat daňové přiznání (třeba proto, že měla loni jen hodně nízké příjmy), přehled sociálce odevzdává do konce července.

Kdo platí daň z příjmů paušální částkou, napíše to do přehledu. Nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy přehled podáte, pak musíte správě sociálního zabezpečení doložit protokol o platbě daně paušální částkou. Jestli máte v protokolu stanovenou paušální daň na několik zdaňovacích období, v dalších letech stačí podat přehled, protokol už se nevyžaduje. Připomínáme pro jistotu, že paušální daň je něco úplně jiného než výdajové paušály.

Jak přehled vyplnit a odevzdat

Až budete přehled o příjmech a výdajích vyplňovat, nachystejte si inventuru, kterou na začátku roku poslala sociálka, je v ní tabulka předepsaného pojistného i přehled zaplacených záloh za rok 2017. Další údaje opíšete z daňového přiznání.

Způsobů, jak přehled vyplnit a odevzdat, je několik:

využijete naši daňovou aplikaci, která přehled o příjmech a výdajích vyplní za vás, vytisknete a osobně nebo poštou doručíte příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno; nebo odešlete z datové schránky,

stáhnete a vytisknete Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017, rukou vyplníte a doručíte osobně nebo poštou příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno,

v počítači vyplníte interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, vytisknete a osobně nebo poštou doručíte příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno,

prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete přes veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem,

prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ odešlete přehled přímo do určené datové schránky e-Podání ČSSZ (ID 5ffu6xk), jestli máte aktivovanou datovou schránku,

přehled v čitelném formátu můžete doručit i na e-podatelnu nebo do datové schránky vaší OSSZ, pokud máte elektronický podpis nebo datovou schránku.

Interaktivní formuláře poslouží částečně jako kalkulačka, hodně toho po zadání základních údajů dopočítají. K vyplnění interaktivního formuláře na ePortálu ČSSZ nepotřebujete datovou schránku ani elektronický podpis, můžete formulář vytisknout a odevzdat nebo poslat okresní sociálce. Když zadáte přihlašovací údaje ke své datové schránce a přihlásíte se, automaticky se vyplní vaše identifikační údaje z databáze správy sociálního zabezpečení.

S vyplňováním přehledu řádek po řádku pomůžou pokyny k přehledu, které snadno stáhnete v naší galerii formulářů.

Do kdy vyrovnat nedoplatky

Když z přehledu vyplyne, že jste v roce 2017 na sociálním pojištění zaplatili míň, než jste měli, musíte nedoplatek vyrovnat do osmi dnů po dni, ve kterém jste podali nebo měli podat přehled. Za den platby se považuje den, kdy peníze přijdou na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno nebo kdy v hotovosti zaplatíte v její pokladně (druhá varianta je možná, když nedoplatek nepřevyšuje deset tisíc). Za každý den prodlení nabíhá penále: 0,05 procenta z dluhu. Stejně vysoké penále naskakuje, když zaplatíte nižší částku, než jste měli.

Chyba v přehledu

Když se po odevzdání přehledu ukáže, že váš vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění byl vyšší, než jste uvedli, musíte o tom správu sociálního zabezpečení informovat do osmi dnů od chvíle, kdy jste se o nedopatření dozvěděli. To znamená podat opravný přehled o příjmech a výdajích – formulář je stejný, jen zaškrtnete, že se jedná o opravný přehled, a připíšete důvod jeho podání. Důvodem může být například opravné nebo dodatečné daňové přiznání, zjištěná chyba v účetnictví nebo kontrola z finančního úřadu. V opravném přehledu uvedete novou výši vyměřovacího základu, úpravu můžete doložit kopií daňového přiznání. Nedoplatek je pak nutné zaplatit do osmi dnů ode dne, kdy jste podali (nebo měli) podat opravný přehled.

Když se ukáže, že je váš vyměřovací základ nižší, než jste napsali do původního přehledu, stačí opravný přehled podat do tří měsíců po měsíci, kdy se o změně dozvíte. Opravný přehled se pak automaticky považuje za žádost o navrácení přeplatku.

Když přehled neupravujete kvůli zjištění nových skutečností, ale opravujete jen chybu v přehledu (například ve výpočtu), nepodáváte opravný přehled ale jen opravu přehledu řádného.

Pokuta za nepodání přehledu

Když přehled o příjmech a výdajích nepodáte nebo ho podáte pozdě, může vám okresní správa sociálního zabezpečení udělit pokutu až do padesáti tisíc korun. Každý případ se ale posuzuje individuálně, může skončit u pouhého napomenutí.

