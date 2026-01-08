Dávky pro zdravotně postižené v roce 2026. Kdo má nárok a jak žádat

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026
29. 12. 2025 | Petr Kučera
Projděte si, jaké novinky mohou ovlivnit vaše osobní finance na začátku roku.
Zdroj: Pleska / Midjourney
Kromě případného invalidního důchodu mají postiženým pomoct se ztíženou životní situací především zvláštní dávky pro zdravotně postižené. Když ani ty nestačí, další podporou by měly být sociální dávky.
Některé výhody či úlevy s sebou nese vlastnictví průkazu tělesně postiženého. Výhody pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P najdete na konci článku.
Speciální dávky pro zdravotně postižené jsou dvě: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku – pod příspěvek na zvláštní pomůcku spadá i příspěvek na motorové vozidlo nebo na úpravu bydlení, pod příspěvek na mobilitu zase speciální dočasný příspěvek pro lidi se zvlášť těžkými dýchacími potížemi.
Výše příspěvku na mobilitu je 900 korun měsíčně. Standardně je určený lidem s handicapem, kteří se pravidelněji někam dopravují nebo nechávají dopravovat.
Jde například o cesty do práce nebo do školy, kam vás vozí členové rodiny nebo kam si odvoz platíte. Nárok na dávku se přiznává i dětem od jednoho roku výš, za nezletilé žádost podávají zákonní zástupci.
K doložení toho, že se člověk někam pravidelně přepravuje nebo nechá přepravovat, stačí čestné prohlášení.
Nárok na příspěvek mají jen lidé s průkazem osoby se zdravotním postižením typu ZTP nebo ZTP/P, tedy osoby zvlášť těžce postižené nebo zvlášť těžce postižené s průvodcem.
Příspěvek obvykle nedostane ten, komu se poskytují pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Pokud ale člověk někam pravidelně jezdí, zažádat určitě může – úřad smí udělat „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ výjimku. Cesty je ale potom potřeba prokazovat třeba jízdenkami nebo účtenkami, čestné prohlášení už nestačí.
I v roce 2026 bude existovat rozšíření příspěvku na mobilitu, které bylo zavedeno v době covidu. Týká se lidí odkázaných na podpůrné dýchací přístroje.
Jde o zvláštní příspěvek na mobilitu pro lidi, kteří využívají celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci.
Zavedený byl v reakci na prudký nárůst cen elektřiny: přístroje, o které jde, se nedají jen tak vypnout a na jejich provozu se nedá šetřit. Jejich uživatelé se kvůli cenám energií ocitali v potížích a museli opakovaně žádat o pomoc v hmotné nouzi.
Výše tohoto typu příspěvku na mobilitu je 2900 korun za měsíc. Zaváděný byl jako dočasný, měl se přiznávat jen do konce roku 2024. Jeho existence byla ale prodloužena (zatím) do konce roku 2026.
Pokud máte datovou schránku, uznávaný elektronický podpis nebo identitu občana (například bankovní identitu), můžete o příspěvek na mobilitu požádat online na webu MPSV. Jinak můžete vyplněný formulář podat poštou nebo osobně na krajské pobočce úřadu práce.
Dávka se vyplácí zpětně. To znamená, že na účtu ji lze čekat do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který náleží. Případně je možné nechat si příspěvek vyplácet jen jednou za tři kalendářní měsíce.
Druhá dávka, která mírní finanční dopady zdravotního postižení, je příspěvek na zvláštní pomůcku. Zatímco příspěvek na mobilitu je dávka opakovaná, příspěvek na zvláštní pomůcku se přiznává a vyplácí jednorázově.
Příspěvek na zvláštní pomůcku je určený pro lidi, jejichž postižení – těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové či zrakové postižení dlouhodobého charakteru – trvá nebo podle doktorů bude trvat víc než rok.
Přesný seznam zdravotních postižení, u kterých vzniká nárok na přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, najdete v příloze zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
U většiny pomůcek musí být osoba, která žádá nebo pro kterou se žádá, starší než jeden rok. U žádostí týkajících se motorového vozidla, schodolezu, zvedacích plošin, schodišťových sedaček, stropních zvedacích systémů nebo úpravy bytu musí být žadatel, respektive osoba, pro kterou se o příspěvek žádá, starší tří let. Pořízení vodicího psa úřad proplatí jen žadatelům od 15 let výš.
O příspěvek na zvláštní pomůcku včetně příspěvku na motorové vozidlo můžete žádat online na webu MPSV. Na téže stránce najdete i formulář k vyplnění a vytištění, pokud budete chtít žádat osobně na krajské pobočce úřadu práce.
O příspěvek na zvláštní pomůcku se dá žádat ještě 12 měsíců po jejím pořízení. Vyplácí se do konce měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla dávka přiznána.
Příspěvek slouží na pořízení pomůcek, které člověku zlepší základní soběstačnost nebo mu pomůžou k práci, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, ke vzdělávání nebo kontaktu s okolím.
Příspěvek se dá získat například na schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, zvedací systémy, kamerové lupy, speciální úpravy automobilu, digitální čtecí přístroj nebo bezbariérovou úpravu bytu. Zvláštní pomůckou může být ale i motorové vozidlo nebo vodicí pes.
Příspěvek na zvláštní pomůcku se neposkytuje na zdravotnické prostředky, které jsou částečně nebo zcela hrazeny zdravotní pojišťovnou, nebo na ty, které žadateli zdravotní pojišťovna půjčila.
Výše příspěvku se liší podle ceny pomůcky. Na pomůcku v ceně pod 10 tisíc korun se příspěvek přiznává většinou jen tehdy, když příjem žadatele a s ním společně posuzovaných osob nedosahuje osminásobku životního minima. Dají se ale dělat výjimky, zejména když člověk žádá o takové „lacinější“ pomůcky častěji. Spoluúčast žadatele se stanovuje na tisíc korun, to znamená, že při pořízení pomůcky třeba za pět tisíc platí žadatel tisícovku a zbytek pokryje dávka.
Spoluúčast je obecně podmínka dávky: něco si žadatel vždycky musí zaplatit sám. U pomůcek v ceně nad 10 tisíc korun úřad práce přispěje maximálně 350 tisíc korun. Jen u šikmé nebo svislé zvedací plošiny může být příspěvek vyšší: až 500 tisíc korun. Speciálně se počítají příspěvky na motorové vozidlo.
V rámci příspěvku na zvláštní pomůcku můžete požádat i o příspěvek na nákup motorového vozidla. Nárok máte v případě, že se opakovaně někam dopravujete, jste schopni řídit motorové vozidlo nebo jste schopní být převáženi.
Okruh lidí s nárokem je ale užší. Patří do něj jen lidé s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí, lidé s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a od loňska také lidé s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu.
Příspěvek na auto bude v roce 2026 minimálně 185 tisíc, maximálně 285 tisíc korun.
Výše příspěvku je odvozená od čtvrtletního příjmu žadatele, případně členů společně posuzované domácnosti. Příjem za kalendářní čtvrtletí se porovnává s částkou životního minima. To je v roce 2026 například pro rodinu o dvou dospělých a dvou předškolácích 13 470 korun (pozor: v květnu 2026 se budou částky životního minima měnit, pro rodinu z příkladu pak bude životní minimum 13 710 korun). Pokud bude společný příjem rodiny 70 tisíc měsíčně, je to 210 tisíc za čtvrtletí, to je míň než 16násobek jejich životního minima. Dostanou tedy 285 tisíc korun, jak ukazuje tabulka:
|Násobek životního minima
|Příspěvek
|≤ 16
|285 000 Kč
|16–17
|265 000 Kč
|17–18
|245 000 Kč
|18–19
|225 000 Kč
|19–20
|205 000 Kč
|> 20
|185 000 Kč
Po podání žádosti by měl zdravotní stav žadatele posoudit posudkový lékař.
Pokud úředníci vaši žádost zamítnou nebo nejste spokojení s výší příspěvku, můžete se proti rozhodnutí odvolat. Na podání odvolání máte 15 dní od doručení rozhodnutí. O výsledku odvolání rozhoduje ministerstvo práce a sociálních věcí. Proti dřívějším letům už není možné nechat si při pořízení auta pro zdravotně postiženého vrátit daň z přidané hodnoty.
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
O průkaz je možné žádat online na webu nebo osobně na úřadu práce. Žádost posoudí lékařská posudková služba a doporučí konkrétní typ průkazu. Jako podklad využije tiskopis vyplněný vaším ošetřujícím lékařem, je tedy možné, že si vás nejdřív pozve na prohlídku ten.
Průkaz platí nejvýš 10 let, u neplnoletých maximálně pět roků.
Držitelé ZTP a ZTP/P, kteří vlastní automobil nebo jsou v nějakém autě přepravování, mají nárok na parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou. Průkaz umožňuje bezplatné státní na místě pro vozíčkáře ve většině českých i eurounijních měst a obcí. V Česku si jeho držitelé navíc nemusí kupovat dálniční známku a můžou si požádat o zřízení vyhrazeného stání před domem nebo bytem – někdy ale za poplatek. Smí také vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ a „mimo zásobování“ nebo do pěší zóny. Parkovací průkaz vydávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností.
