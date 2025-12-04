Peníze.cz
>
Důchody a dávky
>
Sociální dávky
>
Žadatelé o dávky si můžou vydělat pětistovku. Prověří systémy MPSV

Žadatelé o dávky si můžou vydělat pětistovku. Prověří systémy MPSV

Gabriel Pleska | rubrika: Aktuality | 4. 12. 2025 | 1 komentář
Žadatelé o dávky si můžou vydělat pětistovku. Prověří systémy MPSV

Zdroj: Shutterstock

Společnost Designers & Developers (DesignDev), která zajišťuje uživatelské testování digitálních systémů pro ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), hledá na internetu lidi pobírající sociální dávky. Nabízí jim odměnu 500 korun za účast v online průzkumu.

Po vyplnění krátkého dotazníku z přihlášených lidí vybere, kdo se pro průzkum hodí. S každým pak individuálně projde část digitální dávkové agendy.

Projekt je součástí uživatelského testování digitálních systémů ministerstva. Jeho cílem je ověřit, jak dobře vyvíjený systém (v tomto případě dodávaný firmou OKsystem) nejen funguje, ale také je srozumitelný a přístupný pro běžné uživatele.

Podle Martina Henycha, obchodního a marketingového ředitele Designers & Developers, jde v rámci digitalizačních projektů státu o spíš výjimečný přístup.

Designers & Developers pro ministerstvo práce podle registru smluv provádějí testování od prvních měsíců roku 2024 a provádět je budou i v příštím roce.

Všechno super na Peníze.cz

Zdroj: Shutterstock, Peníze.cz

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

Oblíbená témata

digitalizace, dotazník, ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV, sociální dávky

A tohle už jste četli?

Neodkládejte to, varuje Jurečka. Sám zažádal o superdávku za osm minut

27. 11. 2025 | Gabriel Pleska

Neodkládejte to, varuje Jurečka. Sám zažádal o superdávku za osm minut

O novou superdávku zatím zažádalo přes 280 tisíc lidí. Ministerstvo práce ale odhaduje, že by počet žadatelů mohl být ještě o 120 tisíc osob vyšší. Upozorňuje, že do konce roku, kdy... celý článek

Do systému Jenda se nepřihlásíte. Volno si bere na skoro celý víkend

7. 11. 2025 | Pavla Adamcová

Do systému Jenda se nepřihlásíte. Volno si bere na skoro celý víkend

Klientskou zónu Jenda čeká víkendová odstávka. Od dnešních 15 hodin až do nedělního poledne aplikace nebude dostupná z důvodu pravidelné údržby, uvedlo ministerstvo práce a sociálních... celý článek

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

3. 11. 2025 | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

Vznikající vláda Andreje Babiše se dohodla na programu. Co chystá ohledně daní, důchodů, podpory rodin, sociálních dávek, ochrany spotřebitele, bydlení nebo drobného podnikání?

Kalkulačka, kterou vám tajili. Ministerstvo v tichosti zveřejnilo výpočet superdávky

31. 10. 2025 | Gabriel Pleska

Kalkulačka, kterou vám tajili. Ministerstvo v tichosti zveřejnilo výpočet superdávky

Ministerstvo práce a sociálních věci konečně dodalo orientační kalkulačku dávky státní sociální pomoci čili superdávky. Slibovalo ji od jara, bez šance propočítat si a posoudit důkladněji... celý článek

Při žádosti o superdávku se stát dívá i na účet. Kolik tam smíte mít?

24. 10. 2025 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Při žádosti o superdávku se stát dívá i na účet. Kolik tam smíte mít?

V žádosti o superdávku je potřeba doložit pořádný ranec údajů a dokumentů. Řadu z nich nemusíte dokládat sami, úřad si je zjistí sám. Za tenhle luxus ale tak trochu zaplatíte. Úřad... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh