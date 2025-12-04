Žadatelé o dávky si můžou vydělat pětistovku. Prověří systémy MPSV

Společnost Designers & Developers (DesignDev), která zajišťuje uživatelské testování digitálních systémů pro ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), hledá na internetu lidi pobírající sociální dávky. Nabízí jim odměnu 500 korun za účast v online průzkumu.
Po vyplnění krátkého dotazníku z přihlášených lidí vybere, kdo se pro průzkum hodí. S každým pak individuálně projde část digitální dávkové agendy.
Projekt je součástí uživatelského testování digitálních systémů ministerstva. Jeho cílem je ověřit, jak dobře vyvíjený systém (v tomto případě dodávaný firmou OKsystem) nejen funguje, ale také je srozumitelný a přístupný pro běžné uživatele.
Podle Martina Henycha, obchodního a marketingového ředitele Designers & Developers, jde v rámci digitalizačních projektů státu o spíš výjimečný přístup.
Designers & Developers pro ministerstvo práce podle registru smluv provádějí testování od prvních měsíců roku 2024 a provádět je budou i v příštím roce.
