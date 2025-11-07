Peníze.cz
>
Důchody a dávky
>
Sociální dávky
>
Do systému Jenda se nepřihlásíte. Volno si bere na skoro celý víkend

Do systému Jenda se nepřihlásíte. Volno si bere na skoro celý víkend

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 7. 11. 2025
Do systému Jenda se nepřihlásíte. Volno si bere na skoro celý víkend

Zdroj: Pleska / Midjourney

Klientskou zónu Jenda čeká víkendová odstávka. Od dnešních 15 hodin až do nedělního poledne aplikace nebude dostupná z důvodu pravidelné údržby, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Během této doby tedy nebude možné zadat novou žádost ani zjistit stav žádosti. K problémům s přihlašováním fyzických osob může docházet až do nedělních 18 hodin, upozornil úřad.

Klientská zóna Jenda neboli JEdnoduše Na DÁvky je portál ministerstva práce a sociálních věcí, vlajková loď digitalizace úřadu. Aplikace by měla jednak zjednodušit lidem přístup k dávkám, na které mají nárok, jednak ulevit úřadům práce, které mají dávkovou agendu na starosti.

Klienti úřadu práce můžou s Jendou podávat žádosti o nejrůznější dávky včetně nové superdávky. Ale také sledovat stav jejich vyřízení, případně doplňovat chybějící informace a dokumenty, přidávat potvrzení, pokud je výplata dávky podmíněná pravidelným dokládáním určitých informací, například o příjmech, o výdajích na bydlení a podobně. Kromě toho je možné podívat se na průběh vyřizování žádosti o dávky a podobně.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

dávka, Jenda, odstávka, sociální dávky, sociální pojištění, superdávka

A tohle už jste četli?

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

3. 11. 2025 | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

Vznikající vláda Andreje Babiše se dohodla na programu. Co chystá ohledně daní, důchodů, podpory rodin, sociálních dávek, ochrany spotřebitele, bydlení nebo drobného podnikání?

Kalkulačka, kterou vám tajili. Ministerstvo v tichosti zveřejnilo výpočet superdávky

31. 10. 2025 | Gabriel Pleska

Kalkulačka, kterou vám tajili. Ministerstvo v tichosti zveřejnilo výpočet superdávky

Ministerstvo práce a sociálních věci konečně dodalo orientační kalkulačku dávky státní sociální pomoci čili superdávky. Slibovalo ji od jara, bez šance propočítat si a posoudit důkladněji... celý článek

Při žádosti o superdávku se stát dívá i na účet. Kolik tam smíte mít?

24. 10. 2025 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Při žádosti o superdávku se stát dívá i na účet. Kolik tam smíte mít?

V žádosti o superdávku je potřeba doložit pořádný ranec údajů a dokumentů. Řadu z nich nemusíte dokládat sami, úřad si je zjistí sám. Za tenhle luxus ale tak trochu zaplatíte. Úřad... celý článek

Domácí péče po porodu. Stát nabídne zdarma novinku všem maminkám

21. 10. 2025 | Gabriel Pleska

Domácí péče po porodu. Stát nabídne zdarma novinku všem maminkám

Od ledna 2026 dostanou všechny ženy po porodu tři žádanky na domácí návštěvu porodní asistentky, plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Většina žen po návratu z porodnice dosud... celý článek

Nová kalkulačka superdávky. Máte nárok a kolik vám dají?

21. 10. 2025 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Nová kalkulačka superdávky. Máte nárok a kolik vám dají?

Tu kalkulačku vám nechtějí ukázat! Tři neděle žádají lidé superdávku, mnohým má nahradit přídavky na děti, příspěvky na bydlení a jiné dávky. A pořád nevědí, jestli na změně vydělají,... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI