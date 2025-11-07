Do systému Jenda se nepřihlásíte. Volno si bere na skoro celý víkend

Klientskou zónu Jenda čeká víkendová odstávka. Od dnešních 15 hodin až do nedělního poledne aplikace nebude dostupná z důvodu pravidelné údržby, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.
Během této doby tedy nebude možné zadat novou žádost ani zjistit stav žádosti. K problémům s přihlašováním fyzických osob může docházet až do nedělních 18 hodin, upozornil úřad.
Klientská zóna Jenda neboli JEdnoduše Na DÁvky je portál ministerstva práce a sociálních věcí, vlajková loď digitalizace úřadu. Aplikace by měla jednak zjednodušit lidem přístup k dávkám, na které mají nárok, jednak ulevit úřadům práce, které mají dávkovou agendu na starosti.
Klienti úřadu práce můžou s Jendou podávat žádosti o nejrůznější dávky včetně nové superdávky. Ale také sledovat stav jejich vyřízení, případně doplňovat chybějící informace a dokumenty, přidávat potvrzení, pokud je výplata dávky podmíněná pravidelným dokládáním určitých informací, například o příjmech, o výdajích na bydlení a podobně. Kromě toho je možné podívat se na průběh vyřizování žádosti o dávky a podobně.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
