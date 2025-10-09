Peníze.cz
>
Důchody a dávky
>
Sociální dávky
>
Systém Jenda hlásí výpadky. Na víkend se chystá odstávka

Systém Jenda hlásí výpadky. Na víkend se chystá odstávka

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 9. 10. 2025
Systém Jenda hlásí výpadky. Na víkend se chystá odstávka

Zdroj: Shutterstock

Klientská zóna Jenda může mít během dne výpadky nebo být nestabilní, upozorňuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Důvodem jsou technické problémy na straně dodavatele, společnosti Microsoft.

„Na odstranění závady intenzivně pracujeme a situaci se snažíme co nejdříve vyřešit,“ uvádí ministerstvo na svém webu.

O víkendu 11. a 12. října pak systém Jenda bude zcela mimo provoz. Čeká ho totiž plánovaná technická odstávka, a to od sobotní 14. hodiny do neděle 20. hodiny. 

„V uvedeném čase nebude možné se přihlásit například do Klientské zóny Jenda, aplikace pro vyřízení humanitární dávky, portálu SUIP, portálu Dětských skupin ani do aplikací na portále JPRPSV, jako jsou NPO-digi, Informační karty či Rekvalifikace,“ avizuje ministerstvo.

O víkendu můžou podle úřadu zaznamenat problém i zaměstnavatelé při přihlašování do datových schránek pro doložení výzev.

Klientská zóna Jenda neboli JEdnoduše Na DÁvky je portál ministerstva práce a sociálních věcí, vlajková loď digitalizace úřadu. Aplikace by měla jednak zjednodušit lidem přístup k dávkám, na které mají nárok, jednak ulevit úřadům práce, které mají dávkovou agendu na starosti.

Klienti úřadu práce můžou s Jendou jednak podávat žádosti o nejrůznější dávky, ale také sledovat stav jejich vyřízení, případně doplňovat chybějící informace a dokumenty, přidávat potvrzení, pokud je výplata dávky podmíněná pravidelným dokládáním určitých informací, například o příjmech, o výdajích na bydlení a podobně. Kromě toho je možné podívat se na průběh vyřizování žádosti o dávky a podobně.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Jenda, Microsoft, sociální dávky, výpadek

A tohle už jste četli?

Přídavky na děti končí. Jak je mít až do dubna a co přinese superdávka

6. 10. 2025 | Gabriel Pleska

Přídavky na děti končí. Jak je mít až do dubna a co přinese superdávka

Od října se mění systém dávek. Přídavky na dítě končí, jejich výplatu převezme nová dávka státní sociální pomoci, pro kterou se vžil název superdávka. Kdo o ni požádá do konce roku,... celý článek

Superdávku na poště zatím nevyřídíte. O rodičák můžete žádat dál

2. 10. 2025 | Pavla Adamcová

Superdávku na poště zatím nevyřídíte. O rodičák můžete žádat dál

Na pobočkách České pošty zatím není možné žádat o nově zavedenou superdávku. Ta od října slučuje přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. celý článek

Superdávka startuje. Jak se nová pomoc počítá a kdo přijde o peníze

1. 10. 2025 | Kateřina Hovorková, Gabriel Pleska

Superdávka startuje. Jak se nová pomoc počítá a kdo přijde o peníze

Přídavky na děti, příspěvek na bydlení nebo příspěvek na živobytí nahradí dávka státní sociální pomoci čili superdávka. Dosavadní příjemci pomoci by o ni měli zažádat do konce roku.... celý článek

Úřad práce prodlouží otevírací dobu. Čeká nápor kvůli superdávce

30. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Úřad práce prodlouží otevírací dobu. Čeká nápor kvůli superdávce

Úřad práce ČR od 1. října na všech svých pobočkách dočasně prodlouží úřední dobu. Chce tak lépe zvládat zvýšený zájem veřejnosti při přechodu na nový systém dávek.

Požádat hned, nebo čekat na superdávku? Přehled změn ve státní pomoci

15. 9. 2025 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Požádat hned, nebo čekat na superdávku? Přehled změn ve státní pomoci

Máte vysoké náklady na bydlení? Požádejte o příspěvek. Máte děti a peníze nestačí? Zažádejte o přídavek na dítě. A udělejte to nejlépe hned. Od října už tyto dvě dávky nebudou samostatně.... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI