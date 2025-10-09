Systém Jenda hlásí výpadky. Na víkend se chystá odstávka

Klientská zóna Jenda může mít během dne výpadky nebo být nestabilní, upozorňuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Důvodem jsou technické problémy na straně dodavatele, společnosti Microsoft.
„Na odstranění závady intenzivně pracujeme a situaci se snažíme co nejdříve vyřešit,“ uvádí ministerstvo na svém webu.
O víkendu 11. a 12. října pak systém Jenda bude zcela mimo provoz. Čeká ho totiž plánovaná technická odstávka, a to od sobotní 14. hodiny do neděle 20. hodiny.
„V uvedeném čase nebude možné se přihlásit například do Klientské zóny Jenda, aplikace pro vyřízení humanitární dávky, portálu SUIP, portálu Dětských skupin ani do aplikací na portále JPRPSV, jako jsou NPO-digi, Informační karty či Rekvalifikace,“ avizuje ministerstvo.
O víkendu můžou podle úřadu zaznamenat problém i zaměstnavatelé při přihlašování do datových schránek pro doložení výzev.
Klientská zóna Jenda neboli JEdnoduše Na DÁvky je portál ministerstva práce a sociálních věcí, vlajková loď digitalizace úřadu. Aplikace by měla jednak zjednodušit lidem přístup k dávkám, na které mají nárok, jednak ulevit úřadům práce, které mají dávkovou agendu na starosti.
Klienti úřadu práce můžou s Jendou jednak podávat žádosti o nejrůznější dávky, ale také sledovat stav jejich vyřízení, případně doplňovat chybějící informace a dokumenty, přidávat potvrzení, pokud je výplata dávky podmíněná pravidelným dokládáním určitých informací, například o příjmech, o výdajích na bydlení a podobně. Kromě toho je možné podívat se na průběh vyřizování žádosti o dávky a podobně.
