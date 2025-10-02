Peníze.cz
Novou superdávku si na poště nevyřídíte. Zatím

Superdávku na poště zatím nevyřídíte. O rodičák můžete žádat dál

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 2. 10. 2025
Superdávku na poště zatím nevyřídíte. O rodičák můžete žádat dál

Zdroj: Cineberg / Shutterstock.com

Na pobočkách České pošty zatím není možné žádat o nově zavedenou superdávku. Ta od října slučuje přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

„Jednotlivé dávky už nebudou poskytovány samostatně a nelze je tím pádem administrovat na poštách,“ potvrzuje mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Dodává však, že situace by se měla příští rok změnit. „Příjem žádostí o superdávku bude na poštách zaveden po dohodě s Úřadem práce ČR v průběhu roku 2026,“ uvádí Vitík.

Česká pošta poskytuje vybrané služby úřadu práce na asi 750 svých pobočkách. Jedná se o asistenci při podání žádostí v rámci Klientské zóny Jenda.

O příspěvky sloučené do superdávky už sice žádat nelze, lidé ale mají dál možnost vyřídit si na pobočkách rodičovský příspěvek a také agendu zaměstnanosti, tedy žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Pavla Adamcová

