Úřad práce prodlouží otevírací dobu. Čeká nápor kvůli superdávce

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 30. 9. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Úřad práce ČR od 1. října na všech svých pobočkách dočasně prodlouží úřední dobu. Chce tak lépe zvládat zvýšený zájem veřejnosti při přechodu na nový systém dávek.

Stávající klienti budou žádat průběžně od října do konce letošního roku o superdávku jak online prostřednictvím Klientské zóny Jenda, tak osobně. Podrobně jsme o tom psali zde: Nezmeškejte superdávku. Kdy o ni žádat a jak neztratit nárok na podporu. Úřad práce ČR proto posílí dostupnost agendy nepojistných sociálních dávek i agendy v oblasti zaměstnanosti.

„Navíc jsme se rozhodli je sjednotit na přibližně 300 pracovištích po celé České republice, aby to bylo pro klienty jednodušší a přehlednější,“ doplňuje l Karel Trpkoš, generální ředitel Úřadu práce ČR. „I přes rozšířenou provozní dobu může na pobočkách ve vybraných časech docházet ke vzniku front. Doporučujeme proto stávajícím klientům využívat primárně online podání přes Klientskou zónu Jenda a vyřídit vše i mimo úřední hodiny a bez nutné osobní návštěvy,“ dodává.

U agendy nepojistných sociálních dávek, do které bude spadat i nová superdávka, dochází k přechodnému rozšíření doby celkem o devět hodin každý týden, u agendy zaměstnanosti o tři hodiny týdně.

Foto: Úřad práce ČR

Úřední hodiny pro agendu příspěvku na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením (OZP) se budou mírně lišit, úřední den pro tyto konkrétní agendy nebude ve čtvrtek a v pátek.

Foto: Úřad práce ČR

Dočasné změny zahrnují i posílení kapacit call centra každý pracovní den, tedy od pondělí do pátku bude telefonní linka k dispozici vždy od 8 do 19:00 hodin.

Úřad doporučuje klientům, aby i v dalších případech využívali on-line komunikaci, ať už přes web nebo v mobilní aplikaci. Například při vyřizování rodičovského příspěvku, evidence uchazečů o zaměstnání nebo podpory v nezaměstnanosti.

Čerpat?

Zdroj: Shutterstock

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Líbil se vám článek?

V diskuzi je celkem 0 komentářů

