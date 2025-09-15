Peníze.cz
Požádat hned, nebo čekat na superdávku? Přehled změn ve státní pomoci

Kateřina Hovorková | 15. 9. 2025
Máte vysoké náklady na bydlení? Požádejte o příspěvek. Máte děti a peníze nestačí? Zažádejte o přídavek na dítě. A udělejte to nejlépe hned. Od října už tyto dvě dávky nebudou samostatně. Sloučí se s dalšími do jedné. S přísnějšími pravidly.
Výplatu nejžádanějších sociálních dávek – příspěvku na bydlení a přídavku na dítě, čeká zásadní změna. Od října se ještě s doplatkem na bydlení a příspěvkem na živobytí spojí v jednu superdávku. A žádosti o ni se budou posuzovat přísněji než doposud žádosti o jednotlivé dávky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí už v minulosti odhadlo, že zatímco dnes na sociální dávky dosáhne skoro třetina obyvatel Česka, s novou superdávkou, oficiálně nazvanou Dávka státní sociální pomoci (DSSP), klesne počet možných žadatelů asi na pětinu.

K revizi dávek úřad přistoupil proto, aby státní pomoc lépe zacílil na lidi, kteří ji skutečně potřebují. A aby tak nedocházelo k situacím, kdy dávky (zvláště příspěvek na bydlení) čerpali i lidé s vysokými příjmy.

Sociální dávkaPočet žadatelů k září 2025Počet členů domácností žadatelů
Příspěvek na bydlení

288,5 tisíce domácností

542,7 tisíce
Přídavek na dítě164,8 tisíce rodin321,2 tisíce dětí
Příspěvek na živobytí64,8 tisíce domácností135,6 tisíce
Doplatek na bydlení23,6 tisíce domácností46,3 tisíce

K chystané superdávce měla být kalkulačka. Ministerstvo ji slibovalo zprovoznit nejpozději v létě. Nabídla by orientační výpočet, žadatelé by tak mohli zjistit, kolik po změně zhruba dostanou a zda vůbec na peníze od státu dosáhnout. Kalkulačka ale zatím k dispozici není.

Potvrzeno: Příspěvek na péči se zvýší, ale jen pro některé žadatelePotvrzeno: Příspěvek na péči se zvýší, ale jen pro některé žadatele

„MPSV se teď soustředí primárně na zavedení superdávky k 1. říjnu 2025, to je na metodickou podporu, implementaci v IT a zajištění připravenosti úřadu práce na její zavedení. Tato opatření mají a musí mít přednost před jinými opatřeními tím spíše, že jakákoliv kalkulačka má vždy pouze hrubě orientační význam, neboť neodráží přesně veškeré skutečnosti rozhodné pro výši dávky a může být v tomto smyslu dokonce zavádějící,“ uvedl na dotaz webu Peníze.cz Michal Dudáš z tiskového oddělení ministerstva práce.


Protože tak zatím nejde porovnat, kdo z žadatelů si od října polepší a kdo pohorší, platí jediné: lidé, kteří dají za nájem vysoké částky, které významně zasahují do rozpočtu domácnosti, by neměli čekat na říjen. Měli by požádat o příspěvek na bydlení ještě teď.

Stejně tak rodiny s dětmi, které mají příjem do 3,4násobku životního minima (viz níže tabulka), by měli zkusit požádat jak o příspěvek na bydlení, tak o přídavek na dítě či děti. Čím dříve se k nim peníze dostanou, tím lépe. Pokud bude žádost podána ještě teď v září, bude se posuzovat podle současných pravidel.

„Do konce září lze podat žádost o příspěvek na bydlení i přídavek na dítě na měsíc září 2025 nebo až tři měsíce zpětně ode dne podání žádosti dle stávající právní úpravy. O nároku na tyto dávky za září či měsíce zpětně rozhodne úřad práce dle stávající právní úpravy podle zákona o státní sociální podpoře,“ říká Michal Dudáš.

Doplňuje, že příspěvek na bydlení a přídavek na dítě se má podle zákona vyplatit do konce měsíce následujícího po měsíci nároku, tedy při podané žádosti v září do konce října 2025.

Jak žádat o příspěvek na bydlení a kolik zhruba dostanete, se dozvíte v našem článku zde: Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2025. Přehled a kalkulačka

Jak žádat o přídavek na dítě a kolik činí, se dozvíte zde: Dosáhnete na přídavek na dítě? Podmínky pro rok 2025

„V případě, že žadateli vznikne nárok na příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě za měsíc září 2025, dle přechodných ustanovení k zákonu o dávce státní sociální pomoci mu budou tyto dávky ve výši přiznané za měsíc září 2025 vypláceny do konce roku 2025. Pokud bude žádost o novou dávku státní sociální pomoci, tedy superdávku, podána v období od října do konce roku 2025, budou stávající dávky vypláceny až do dubna 2026," upřesňuje ještě Dudáš z MPSV.

Na vyšší životní minimum si ještě počkáme. Jak to ovlivní dávky a příspěvky?Na vyšší životní minimum si ještě počkáme. Jak to ovlivní dávky a příspěvky?

Drobnou komplikací žádosti podané ještě teď v září je to, že do konce roku budou muset lidé, pokud jim tedy bude pomoc státu přiklepnuta, podat žádost další. A to už o novou superdávku. Více jsme o tom, jak žádat o novou superdávku a co si připravit, psali zde: Nezmeškejte superdávku. Kdy o ni žádat a jak neztratit nárok na podporu

Pokud by lidé žádost o superdávku zapomněl do konce roku podat, požádají v lednu opět jako noví klienti. A těm nová dávka náleží po rozhodnutí a přiznání nároku, nejčastěji do 90 dnů od podání žádosti, tedy nejpozději do konce března 2026.

O novou DSSP budou moci žádat jen lidé, kteří pracují nebo jsou vedeni na úřadu práce jako žadatelé o práci. A projdou takzvaným majetkovým testem, což je úplná novinka v posuzování nároku. Test bude u žadatelů zkoumat počet nemovitostí, osobních motorových vozidel a výši úspor.

Tolerována bude jedna vlastní nemovitost určená k trvalému bydlení a případně jedna další nemovitost, například chalupa, ve které minimálně tři roky žadatel nebydlel. Dále se jako majetek hodnotí dvoustopé motorové vozidlo: jedno na dospělou osobu v domácnosti.

Za majetek se také budou považovat finanční prostředky, které má osoba či domácnost k dispozici na bankovních účtech. Hraniční výše těchto finančních prostředků bude záviset na počtu členů domácnosti: Pro jednu osobu je maximální limit 200 000 korun a s každou další osobou se limit zvýší o 50 tisíc korun až do výše 400 tisíc korun. 

„Ohledně majetkového testu v oblasti vlastnictví stavby k bydlení bude vlastnictví ověřovat úřad práce nahlédnutím do katastru nemovitostí. Ostatní aspekty týkající se majetkového testu, zejména peněžní prostředky, budou žadatelé o dávku primárně prohlašovat s tím, že úřad bude provádět kontrolu. Podmínky majetkového testu musejí být domácností plněny po celé období pobírání nové dávky," vysvětluje Dudáš. 

Do majetkového testu se nebudou počítat finanční produkty podporované státem – stavební spořenídůchodové spořenídlouhodobý investiční produkt (DIP), pojištění dlouhodobé péče nebo životní pojištění. A do limitu se nebudou počítat ani peníze ze sbírek. 

Na dávku pak také dosáhnou lidé, kteří patří mezi zranitelné a pracovat z nějakého důvodu nemohou. Jsou to:

  • osoby starší 68 let, 
  • poživatelé starobního důchodu, 
  • osoby invalidní ve druhém nebo třetím stupni, 
  • osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, 
  • rodiče pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělí rodiče pečující o dítě mladší 7 let věku, 
  • osoby osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoby osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším, a to pokud v žádosti o příspěvek na péči byli uvedeni nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoby poskytující pomoc, 
  • poživatelé příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším, 
  • nezaopatřené dítě, 
  • pozůstalý/á manžel/ka nebo partner/ka, a to po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy manžel/ka nebo partner/ka zemřel/a. 

Výše životního minima (2025)

 Částka
Jednotlivec4860 Kč
První osoba v domácnosti4470 Kč
Druhá a další dospělá osoba v domácnosti4040 Kč
Dítě do 6 let2480 Kč
Dítě od 6 do 15 let3050 Kč
Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené)3490 Kč
Zdroj: MPSV

Čerpat?

Kateřina Hovorková

Autor článku Kateřina Hovorková

Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

