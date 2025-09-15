Požádat hned, nebo čekat na superdávku? Přehled změn ve státní pomoci

Výplatu nejžádanějších sociálních dávek – příspěvku na bydlení a přídavku na dítě, čeká zásadní změna. Od října se ještě s doplatkem na bydlení a příspěvkem na živobytí spojí v jednu superdávku. A žádosti o ni se budou posuzovat přísněji než doposud žádosti o jednotlivé dávky.
Ministerstvo práce a sociálních věcí už v minulosti odhadlo, že zatímco dnes na sociální dávky dosáhne skoro třetina obyvatel Česka, s novou superdávkou, oficiálně nazvanou Dávka státní sociální pomoci (DSSP), klesne počet možných žadatelů asi na pětinu.
K revizi dávek úřad přistoupil proto, aby státní pomoc lépe zacílil na lidi, kteří ji skutečně potřebují. A aby tak nedocházelo k situacím, kdy dávky (zvláště příspěvek na bydlení) čerpali i lidé s vysokými příjmy.
|Sociální dávka
|Počet žadatelů k září 2025
|Počet členů domácností žadatelů
|Příspěvek na bydlení
288,5 tisíce domácností
|542,7 tisíce
|Přídavek na dítě
|164,8 tisíce rodin
|321,2 tisíce dětí
|Příspěvek na živobytí
|64,8 tisíce domácností
|135,6 tisíce
|Doplatek na bydlení
|23,6 tisíce domácností
|46,3 tisíce
K chystané superdávce měla být kalkulačka. Ministerstvo ji slibovalo zprovoznit nejpozději v létě. Nabídla by orientační výpočet, žadatelé by tak mohli zjistit, kolik po změně zhruba dostanou a zda vůbec na peníze od státu dosáhnout. Kalkulačka ale zatím k dispozici není.
„MPSV se teď soustředí primárně na zavedení superdávky k 1. říjnu 2025, to je na metodickou podporu, implementaci v IT a zajištění připravenosti úřadu práce na její zavedení. Tato opatření mají a musí mít přednost před jinými opatřeními tím spíše, že jakákoliv kalkulačka má vždy pouze hrubě orientační význam, neboť neodráží přesně veškeré skutečnosti rozhodné pro výši dávky a může být v tomto smyslu dokonce zavádějící,“ uvedl na dotaz webu Peníze.cz Michal Dudáš z tiskového oddělení ministerstva práce.
Protože tak zatím nejde porovnat, kdo z žadatelů si od října polepší a kdo pohorší, platí jediné: lidé, kteří dají za nájem vysoké částky, které významně zasahují do rozpočtu domácnosti, by neměli čekat na říjen. Měli by požádat o příspěvek na bydlení ještě teď.
Stejně tak rodiny s dětmi, které mají příjem do 3,4násobku životního minima (viz níže tabulka), by měli zkusit požádat jak o příspěvek na bydlení, tak o přídavek na dítě či děti. Čím dříve se k nim peníze dostanou, tím lépe. Pokud bude žádost podána ještě teď v září, bude se posuzovat podle současných pravidel.
„Do konce září lze podat žádost o příspěvek na bydlení i přídavek na dítě na měsíc září 2025 nebo až tři měsíce zpětně ode dne podání žádosti dle stávající právní úpravy. O nároku na tyto dávky za září či měsíce zpětně rozhodne úřad práce dle stávající právní úpravy podle zákona o státní sociální podpoře,“ říká Michal Dudáš.
Doplňuje, že příspěvek na bydlení a přídavek na dítě se má podle zákona vyplatit do konce měsíce následujícího po měsíci nároku, tedy při podané žádosti v září do konce října 2025.
Jak žádat o příspěvek na bydlení a kolik zhruba dostanete, se dozvíte v našem článku zde: Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2025. Přehled a kalkulačka
Jak žádat o přídavek na dítě a kolik činí, se dozvíte zde: Dosáhnete na přídavek na dítě? Podmínky pro rok 2025
„V případě, že žadateli vznikne nárok na příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě za měsíc září 2025, dle přechodných ustanovení k zákonu o dávce státní sociální pomoci mu budou tyto dávky ve výši přiznané za měsíc září 2025 vypláceny do konce roku 2025. Pokud bude žádost o novou dávku státní sociální pomoci, tedy superdávku, podána v období od října do konce roku 2025, budou stávající dávky vypláceny až do dubna 2026," upřesňuje ještě Dudáš z MPSV.
Drobnou komplikací žádosti podané ještě teď v září je to, že do konce roku budou muset lidé, pokud jim tedy bude pomoc státu přiklepnuta, podat žádost další. A to už o novou superdávku. Více jsme o tom, jak žádat o novou superdávku a co si připravit, psali zde: Nezmeškejte superdávku. Kdy o ni žádat a jak neztratit nárok na podporu
Pokud by lidé žádost o superdávku zapomněl do konce roku podat, požádají v lednu opět jako noví klienti. A těm nová dávka náleží po rozhodnutí a přiznání nároku, nejčastěji do 90 dnů od podání žádosti, tedy nejpozději do konce března 2026.
O novou DSSP budou moci žádat jen lidé, kteří pracují nebo jsou vedeni na úřadu práce jako žadatelé o práci. A projdou takzvaným majetkovým testem, což je úplná novinka v posuzování nároku. Test bude u žadatelů zkoumat počet nemovitostí, osobních motorových vozidel a výši úspor.
Tolerována bude jedna vlastní nemovitost určená k trvalému bydlení a případně jedna další nemovitost, například chalupa, ve které minimálně tři roky žadatel nebydlel. Dále se jako majetek hodnotí dvoustopé motorové vozidlo: jedno na dospělou osobu v domácnosti.
Za majetek se také budou považovat finanční prostředky, které má osoba či domácnost k dispozici na bankovních účtech. Hraniční výše těchto finančních prostředků bude záviset na počtu členů domácnosti: Pro jednu osobu je maximální limit 200 000 korun a s každou další osobou se limit zvýší o 50 tisíc korun až do výše 400 tisíc korun.
„Ohledně majetkového testu v oblasti vlastnictví stavby k bydlení bude vlastnictví ověřovat úřad práce nahlédnutím do katastru nemovitostí. Ostatní aspekty týkající se majetkového testu, zejména peněžní prostředky, budou žadatelé o dávku primárně prohlašovat s tím, že úřad bude provádět kontrolu. Podmínky majetkového testu musejí být domácností plněny po celé období pobírání nové dávky," vysvětluje Dudáš.
Do majetkového testu se nebudou počítat finanční produkty podporované státem – stavební spoření, důchodové spoření, dlouhodobý investiční produkt (DIP), pojištění dlouhodobé péče nebo životní pojištění. A do limitu se nebudou počítat ani peníze ze sbírek.
Na dávku pak také dosáhnou lidé, kteří patří mezi zranitelné a pracovat z nějakého důvodu nemohou. Jsou to:
- osoby starší 68 let,
- poživatelé starobního důchodu,
- osoby invalidní ve druhém nebo třetím stupni,
- osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
- rodiče pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělí rodiče pečující o dítě mladší 7 let věku,
- osoby osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoby osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším, a to pokud v žádosti o příspěvek na péči byli uvedeni nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoby poskytující pomoc,
- poživatelé příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším,
- nezaopatřené dítě,
- pozůstalý/á manžel/ka nebo partner/ka, a to po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy manžel/ka nebo partner/ka zemřel/a.
Výše životního minima (2025)
|
|Částka
|Jednotlivec
|4860 Kč
|První osoba v domácnosti
|4470 Kč
|Druhá a další dospělá osoba v domácnosti
|4040 Kč
|Dítě do 6 let
|2480 Kč
|Dítě od 6 do 15 let
|3050 Kč
|Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené)
|3490 Kč
|Zdroj: MPSV
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
