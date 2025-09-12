Na vyšší životní minimum si ještě počkáme. Jak to ovlivní dávky a příspěvky?

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů, která je nutná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Významně ovlivňuje sociální pomoc státu, protože její výše hraje roli především u dávek pomoci v hmotné nouzi, u některých dávek státní sociální podpory a také u příspěvku na péči nebo při pěstounské péči.
Zákonodárci spolu se zákonem o nové dávce státní sociální pomoci (DSSP), které se říká superdávka, schválili i novou výši životního minima. Původně to vypadalo, že nové částky minima začnou platit stejně jako nová superdávka, tedy od října 2025. Pozměňovacím návrhem se ovšem účinnost změn u životního minima posunula až na květen 2026. Zdůvodněním bylo, že právě od května se nová superdávka začne vyplácet.
Pro žadatele o některé sociální dávky, jejichž výši a počet žadatelů ovlivňuje právě životní minimum, to znamená jediné: budou si muset ještě pár měsíců počkat.
Nově má životní minimum činit pro jednotlivce 5500 korun. To je o 640 korun víc než teď (4860 Kč). Dále částka životního minima pro osobu, která žije s dalšími osobami a je posuzována jako první v pořadí, by měla činit měsíčně 5000 Kč (nyní je to 4470 korun).
Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, by měla činit měsíčně:
- 3750 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem (nyní 4040 korun),
- 3490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku (zůstává stejné),
- 3050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku (zůstává stejné),
- 2480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku (zůstává stejné).
Až začnou platit tyto nové částky, zvýší se příspěvek při pěstounské péči. „U dalších dvou dávek dojde k navýšení limitu pro čerpání. Jde o mimořádnou okamžitou pomoc s limitem na rodinu a pak o příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby se zdravotním postižením, který je zároveň limitován povinným spolufinancováním z kapsy příjemce," uvádí Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi a expertka na systém sociální pomoci státu.
U dalších dvou dávek dojde k rozšíření okruhu osob, které na pomoc dosáhnou. Jedná se o porodné a příspěvek na péči.
Doposud jsou na životní minimum napojené ještě další dávky - příspěvek na živobytí, přídavek na dítě a doplatek na bydlení. Ty se ale stanou ještě spolu s příspěvkem na bydlení, součástí superdávky, takže už nebudou samostatně vyplácené.
Dávky, u kterých se od května 2026 změní výše
- Příspěvek při pěstounskou péči
Nárok na příspěvek při pěstounské péči má osoba, která poskytuje dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči a má uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Dítě je tak v osobní péči příbuzného nebo osoby blízké, případně si pěstoun sám dítě vybral a požádal o jeho svěření do péče či poručenství.
Výše příspěvku se odvíjí od počtu dětí v péči a činí 1,8násobek pro prarodiče nebo 2,3násobek životního minima pro tety, strýce, zletilé sourozence a osoby blízké, případně 5,5násobek životního minima při péči o dítě ve II. až IV. stupni závislosti.
Dávky, u kterých se navýší limit pro čerpání
- Příspěvek na zvláštní pomůcku
Žádat o něj může osoba se zdravotním postižením jako je těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké postižení zraku či sluchu nebo postižení interní povahy. A postižení trvá déle než rok. Maximální výše příspěvku je 8násobek životního minima. U částek do 10 tisíc korun je spoluúčast stanovena na 1000 korun, u částek nad 10 tisíc korun je stanovena spoluúčast na 10 procent, minimálně však na 1000 korun.
Jde o jednorázovou pomoc při nenadálé životní události – například, když někoho postihne živelní pohroma či požár. Požádat o ni mohou i lidé, kteří potřebují peníze na nezbytný jednorázový výdaj, například na kauci na byt nebo na výdaje spojené se vzděláváním či zájmovými kroužky nezaopatřeného dítěte.
Maximálně možná výše poskytnuté „MOPky“ byla navýšena v listopadu loňského roku na 40násobek životního minima v souvislosti s povodněmi. Do té doby byl limit 20násobek životního minima. O její výši rozhodují úředníci podle konkrétního případu.
Tuto dávku bude možné čerpat i k superdávce. Podle ministerstva práce a sociálních věcí půjde o takovou pojistku, aby se některé rodiny nedostaly do úplné nouze, zároveň s nimi ale pracovníci úřadu práce začnou situaci aktivně řešit, aby pomoc nebylo nutné v budoucnu již poskytnout.
Dávky, u kterých bude rozšířen okruh žadatelů
Jde o jednorázovou dávku, na kterou mají nárok ženy, kterým se narodilo první či druhé dítě a jejich čistý příjem je do 2,7násobku životního minima. Nebo otcové s nízkým příjmem, kdy matka dítěte zemřela. Do příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
Výše porodného:
- 13 000 korun na první dítě
- 10 000 korun na druhé dítě
Příspěvek na péči se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Částky jsou pevně dané podle stupně závislosti.
Pokud je příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných nižší než dvojnásobek životního minima, může být příspěvek na péči zvýšen o částku 2000 korun pro děti do 18 let.
- Humanitární dávka se nezvýší
Doposud výše životního minima ovlivňovala i humanitární dávku pro osoby s dočasnou ochranou kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Poslanci ale schválili, že u té se životní minimum nezvýší. Její výše tedy zůstane na současných částkách: 4860 korun na dospělého a 3490 korun na dítě.
Jak životní minimum ovlivní superdávku?
Nová výše životního minima byla přijata právě kvůli chystané superdávce. Řada expertů totiž upozorňovala na to, že současná jeho výše penalizuje malé domácnosti (zejména samostatně žijící jednotlivce a samoživitele) a při výpočtu nové dávky by někteří žadatelé dostali méně peněz.
Ačkoliv bude zákon o dávce státní sociální pomoci platit od října 2025, přechod ze současného systému sociálních dávek na novou dávku bude postupný, takže současní příjemci příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, příspěvku na bydlení a přídavku na dítě budou převáděni na novou dávku až od května 2026.
Jednotná dávka se bude skládat ze čtyř složek, které určí její konečnou výši. Půjde o složky: bydlení, dítě, živobytí a pracovní bonus. Po sečtení všech těchto složek, které u žadatele bude možné uplatit, se spočítá konečná výše superdávky. Může být vyšší i nižší oproti současnosti.
„Obecně se výše životního minima domácnosti promítne do nároku na alespoň jednu ze tří složek dávky státní sociální pomoci, tedy do její celkové výše, na kterou domácnosti vznikne nárok. A promítne se i do výše čtvrté složky, o kterou samostatně není možné žádat, a to je takzvaný pracovní bonus,“ vysvětluje Zieglerová.
Nárok na bonus na dítě, který pomyslně nahradí přídavek na dítě, vznikne při průměrném měsíčním příjmu domácnosti v předchozích třech měsících ve výši do 4násobku životního minima domácnosti.
Nárok na složku živobytí vznikne do 1,43násobku průměrného měsíčního příjmu domácnosti za předchozí tři měsíce.
Nárok na složku bydlení bude vycházet z poměru nákladů na bydlení k příjmům domácnosti, při zastropování normativy (podobně jako nyní u příspěvku na bydlení) a nově i energetickým paušálem.
„U příjmů vyšších než je 2násobek životního minima domácnosti základní 30% podíl (0,3násobek) stoupá o 0,1násobek životního minima domácnosti, takže u 'bohatších' domácností uznatelný podíl výdajů na příjmech poroste. V případě složky na bydlení má tedy životní minimum domácnosti vliv nikoli jen na nárok, ale také na výši této složky,“ doplňuje Zieglerová.
Složka pracovní bonus se do superdávky započítá v případě, že alespoň jeden z členů domácnosti pracuje nebo je veden na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Nebo má příjem z dávky nahrazující pracovní příjem, typicky z rodičovského příspěvku, kterému předcházel nárok na pojistnou dávku peněžité pomoci v mateřství.
„Výše životního minima bude mít vliv na jeho výši, protože 40 procent výdělku nebo rodičovského příjmu dostanou navíc jen domácnosti s příjmem nižším než 1,5násobku životního minima a další redukce nastává při 2násobku životního minima domácnosti,“ dodává Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi.
Více jsem o přechodu na novou superdávku psali zde: Nezmeškejte superdávku. Kdy o ni žádat a jak neztratit nárok na podporu
Kateřina Hovorková
